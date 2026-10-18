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Главная Люди Анна Кошмал показала фигуру до беременности и после рождения дочери (видео)
Люди 18 октября 2026 · 11:33
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Анна Кошмал показала фигуру до беременности и после рождения дочери (видео)

Звезда собрала кадры занятий йогой через два года и показала, какие упражнения выполняла во время беременности
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Анна Кошмал показала фигуру до беременности и после рождения дочери (видео)

Анна Кошмал показала фигуру после родов (коллаж: Styler)

Украинская актриса Анна Кошмал показала, как изменялась ее фигура до рождения ребенка после рождения. Звезда поделилась видео, в котором собрала моменты тренировок за последние два года.

Об этом сообщает Styler со ссылкой на Instagram актрисы.

Анна Кошмал показала смены фигуры после родов

В Instagram актриса опубликовала видео, в котором показала, как изменялась ее внешность в течение двух лет - до второй беременности, во время нее и после рождения дочери Софии.

Еще до беременности Кошмал активно занималась йогой и выполняла сложные асаны. Позже она продолжила тренировки, адаптируя занятия к новому периоду жизни.

Среди опубликованных кадров есть и те, на которых беременная актриса исполняет стойку на голове. Именно этот момент особенно привлек внимание подписчиков.

После рождения дочери Анна тоже показала свои занятия йогой. На некоторых кадрах рядом с ней находится маленькая София, которая охотно начала приобщаться к маминым тренировкам.

Что актриса сказала об изменениях своего тела

Публикацию Кошмал сопровождала краткой подписью, в которой подчеркнула, что не стоит стремиться к быстрым результатам.

"На видео примерно два года моей жизни, всему свое время. Главное любить и заботиться о здоровье", - написала актриса.

Судя по опубликованным кадрам, йога осталась частью ее жизни и после рождения ребенка.

Как отреагировали подписчики

В комментариях под видео поклонники обратили внимание не только на смены фигуры Кошмал, но и ее физическую подготовку во время беременности.

Анна Кошмал показала фигуру до беременности и после рождения дочери (видео)
Комментарий под постом (скриншот)

Другие пользователи также не скрывали своего увлечения актрисой.

Анна Кошмал показала фигуру до беременности и после рождения дочери (видео)
Комментарий под постом (скриншот)

Что известно о детях Анны Кошмал

Анна Кошмал вместе с мужем Иваном воспитывает двоих детей. В июне 2018 года у супругов родился сын Михаил, а в марте 2025-го актриса во второй раз стала мамой - на свет появилась дочь София.

Анна Кошмал показала фигуру до беременности и после рождения дочери (видео)
Анна Кошмал с сыном (фото: smorkovkina)

Со своим избранником Кошмал вышла замуж в декабре 2017 года. Актриса почти не публикует его фотографий и не раскрывает подробности личной жизни. По ее словам, она не скрывает мужчину, а просто не показывает его в соцсетях.

Как прошла вторая беременность Анны Кошмал

О второй беременности Анна Кошмал сообщила в сентябре 2024 года. Тогда актриса призналась, что первые месяцы были непростыми из-за токсикоза, но она продолжала работать и выходить на сцену.

Во время беременности звезда делилась с подписчиками своим самочувствием, показывала округлый животик, но до родов не раскрывала пол будущего ребенка.

11 марта 2025 года Кошмал родила дочь Софию весом около четырех килограммов. По словам Анны, вторые роды прошли комфортно, а после рождения дочери она даже пошутила, что теперь ей нетрудно было бы решиться и на третьего ребенка.

Ранее Styler также рассказывал, что дирижер хора "Гомін" Вадим Яценко во второй раз станет отцом, а его жена показала беременный животик.

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