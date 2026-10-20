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Главная Люди На фронте погиб Кирюша Аккуратный: что известно о блогере, знакомом целому поколению YouTube
Люди 20 октября 2026 · 18:09

На фронте погиб Кирюша Аккуратный: что известно о блогере, знакомом целому поколению YouTube

Его знали еще со времен, когда украинский YouTube только набирал популярность
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
На фронте погиб Кирюша Аккуратный: что известно о блогере, знакомом целому поколению YouTube

На фронте погиб блогер Кирюша Аккуратный (фото: Styler)

На фронте погиб украинский видеоблогер Кирилл Солошенко, известный под псевдонимом - Кирюша Аккуратный. Ему было 35 лет.

Styler со ссылкой на публикацию друга защитника - блогера Bohdanelllo, опубликованной на странице в Instagram, расскажет, что известно о гибели Кирюши и чем он запомнился зрителям украинского YouTube.

"Должен был прожить до глубокой старости"

В своей публикации Bohdanelllo признался, что до сих пор не может поверить в смерть друга. Он назвал Кирилла самым светлым человеком, которого знал и вспомнил годы общения, общие праздники, дни рождения, Рождество, Новый год и даже День влюбленных.

Блогер написал, что представлял Аккуратного в старости - с татуировками, невероятными историями и внуками, которым тот мог бы их рассказывать. Он поблагодарил друга за все моменты, которые они провели вместе, и извинился, если когда-то сделал что-то не так.

"Покойся с миром, друг. Ты был самым светлым человеком из всех, кого я знал. Я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет с нами. Просто не укладывается в голове, этого не может быть. Ты же Кирюша Аккуратный! Как же так... Ты должен был дожить до глубокой старости и быть офигенным дедом с татухами и крутыми историями для внуков", - написал он.

В конце поста Bohdanelllo назвал Кирилла рок-звездой, душой компании, замечательным человеком и верным сыном своей Родины.

"Спасибо тебе за все, я невероятно рад, что имел честь тебя знать лично. Рад, что мы проводили все самые ценные моменты вместе, все праздники, дни рождения, рождество, и новый год, даже день влюбленных, и тот ты был с нами. Извини, вдруг, что не так. Мне тебя очень не хватает." – резюмировал блогер.

"Светлая память тебе, герой"

По опубликованной информации, Кирилл Павлович Солошенко родился 5 августа 1991, а погиб 15 октября 2026-го.

Что касается информации о времени и месте прощания, то ее обещают сообщить позже в Instagram-stories. Bohdanelllo также отметил, что у Кирилла осталась мама.

Кем был Кирюша Аккуратный

Кирилл Солошенко был одним из представителей ранней волны видеоблогеров, которые стали привлекать внимание аудитории украинского YouTube в 2010-х годах. В интернете его знали как Кирюшу Аккуратного.

На фронте погиб Кирюша Аккуратный: что известно о блогере, знакомом целому поколению YouTube
Кирюша Аккуратный (фото: instagram.com/gin_soaked_boy)

YouTube-канал блогера появился еще в июле 2014 года. На нем было опубликовано более 150 видео, в общей сложности набравших более 6,4 миллиона просмотров. У канала было около 82 тысяч подписчиков.

На фронте погиб Кирюша Аккуратный: что известно о блогере, знакомом целому поколению YouTube
Кирюша Аккуратный на фронте просил о помощи (скриншот)

Кирюша был известен, в частности, и благодаря появлению в видео других блогеров того времени.

Его имя можно найти в архивных материалах Саши Шапика: еще в январе 2014 тот упоминал Кирюшу как своего друга, а впоследствии в сети появлялись их общие ролики. Один из них назывался "Драка Шапика и Кирюши за еду".

На фронте погиб Кирюша Аккуратный: что известно о блогере, знакомом целому поколению YouTube
Кирюша и Шапик выясняют отношения (скриншот)

Тогдашний YouTube был другим: блогеры снимали повседневную жизнь, встречи с друзьями, приключения и споры, а зрители следили за их историями почти как за жизнью знакомых. Кирюша Аккуратный был частью этой интернет-культуры, которую помнят те, кто смотрел влаги еще больше десяти лет назад.

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