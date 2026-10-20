На фронті загинув Кірюша Акуратний: що відомо про блогера, знайомого цілому поколінню YouTube

На фронті загинув український відеоблогер Кирило Солошенко, відомий під псевдонімом - Кірюша Акуратний. Йому було 35 років.

Styler з посиланням на допис друга захисника - блогера Bohdanelllo, опублікованого на сторінці в Instagram , розповість, що відомо про загибель Кірюши та чим він запам'ятався глядачам українського YouTube.

"Мав прожити до глибокої старості"

У своїй публікації Bohdanelllo зізнався, що досі не може повірити в смерть друга. Він назвав Кирила найсвітлішою людиною, яку знав, і згадав роки спілкування, спільні свята, дні народження, Різдво, Новий рік і навіть День закоханих.

Блогер написав, що уявляв Акуратного в старості - з татуюваннями, неймовірними історіями та онуками, яким той міг би їх розповідати. Він подякував другові за всі моменти, які вони провели разом, і попросив вибачення, якщо колись зробив щось не так.

"Спочивай з миром друже. Ти був найсвітлішою людиною, яку я знав. Я досі не можу повірити, що тебе більше немає з нами. Просто не вкладається в голові, цього не може бути. Ти ж Кірюша Акуратний! Як же так.. Ти мав прожити до глибокої старості, і бути офігенним дідом з татухами і крутими історіями для онуків", - написав він.

Наприкінці допису Bohdanelllo назвав Кирила рок-зіркою, душею компанії, чудовою людиною та вірним сином своєї Батьківщини.

"Дякую тобі за все, я неймовірно радий, що мав честь тебе знати особисто. Радий, що ми проводили всі найцінніші моменти разом, всі свята, дні народження, різдво, і новий рік, навіть день закоханих, і той ти був з нами. Вибач, раптом, що не так. Мені тебе дуже не вистачає." - резюмував блогер.

"Світла пам'ять тобі, герою"

За опублікованою інформацією, Кирило Павлович Солошенко народився 5 серпня 1991 року, а загинув 15 жовтня 2026-го.

Що ж стосується інформації про час і місце прощання, то її обіцяють повідомити пізніше в Instagram-stories. Bohdanelllo також зазначив, що в Кирила залишилася мама.

Ким був Кірюша Акуратний

Кирило Солошенко був одним із представників ранньої хвилі відеоблогерів, які почали привертати увагу аудиторії українського YouTube у 2010-х роках. В інтернеті його знали як Кірюшу Акуратного.

Кірюша Акуратний (фото: instagram.com/gin_soaked_boy)

YouTube-канал блогера з'явився ще в липні 2014 року. На ньому було опубліковано більше 150 відео, які загалом набрали понад 6,4 мільйона переглядів. Канал мав близько 82 тисяч підписників.

Кірюша Акуратний на фронті просив про допомогу (скриншот)

Кірюша був відомий, зокрема, завдяки появам у відео інших блогерів того часу.

Його ім'я можна знайти в архівних матеріалах Саші Шапіка: ще в січні 2014 року той згадував Кирюшу як свого друга, а згодом у мережі з'являлися їхні спільні ролики. Один із них мав назву "Бійка Шапіка та Кірюши за їжу".

Кірюша та Шапік з'ясовують стосунки (скриншот)

Тодішній YouTube був іншим: блогери знімали повсякденне життя, зустрічі з друзями, пригоди та суперечки, а глядачі стежили за їхніми історіями майже як за життям знайомих. Кірюша Акуратний був частиною цієї інтернет-культури, яку пам'ятають ті, хто дивився влоги ще понад десять років тому.