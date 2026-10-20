На фронті загинув Кірюша Акуратний: що відомо про блогера, знайомого цілому поколінню YouTube

На фронті загинув український відеоблогер Кирило Солошенко, відомий під псевдонімом - Кірюша Акуратний. Йому було 35 років.
Styler з посиланням на допис друга захисника - блогера Bohdanelllo, опублікованого на сторінці в Instagram, розповість, що відомо про загибель Кірюши та чим він запам'ятався глядачам українського YouTube.
"Мав прожити до глибокої старості"
У своїй публікації Bohdanelllo зізнався, що досі не може повірити в смерть друга. Він назвав Кирила найсвітлішою людиною, яку знав, і згадав роки спілкування, спільні свята, дні народження, Різдво, Новий рік і навіть День закоханих.
Блогер написав, що уявляв Акуратного в старості - з татуюваннями, неймовірними історіями та онуками, яким той міг би їх розповідати. Він подякував другові за всі моменти, які вони провели разом, і попросив вибачення, якщо колись зробив щось не так.
"Спочивай з миром друже. Ти був найсвітлішою людиною, яку я знав. Я досі не можу повірити, що тебе більше немає з нами. Просто не вкладається в голові, цього не може бути. Ти ж Кірюша Акуратний! Як же так.. Ти мав прожити до глибокої старості, і бути офігенним дідом з татухами і крутими історіями для онуків", - написав він.
Наприкінці допису Bohdanelllo назвав Кирила рок-зіркою, душею компанії, чудовою людиною та вірним сином своєї Батьківщини.
"Дякую тобі за все, я неймовірно радий, що мав честь тебе знати особисто. Радий, що ми проводили всі найцінніші моменти разом, всі свята, дні народження, різдво, і новий рік, навіть день закоханих, і той ти був з нами. Вибач, раптом, що не так. Мені тебе дуже не вистачає." - резюмував блогер.
"Світла пам'ять тобі, герою"
За опублікованою інформацією, Кирило Павлович Солошенко народився 5 серпня 1991 року, а загинув 15 жовтня 2026-го.
Що ж стосується інформації про час і місце прощання, то її обіцяють повідомити пізніше в Instagram-stories. Bohdanelllo також зазначив, що в Кирила залишилася мама.
Ким був Кірюша Акуратний
Кирило Солошенко був одним із представників ранньої хвилі відеоблогерів, які почали привертати увагу аудиторії українського YouTube у 2010-х роках. В інтернеті його знали як Кірюшу Акуратного.
YouTube-канал блогера з'явився ще в липні 2014 року. На ньому було опубліковано більше 150 відео, які загалом набрали понад 6,4 мільйона переглядів. Канал мав близько 82 тисяч підписників.
Кірюша був відомий, зокрема, завдяки появам у відео інших блогерів того часу.
Його ім'я можна знайти в архівних матеріалах Саші Шапіка: ще в січні 2014 року той згадував Кирюшу як свого друга, а згодом у мережі з'являлися їхні спільні ролики. Один із них мав назву "Бійка Шапіка та Кірюши за їжу".
Тодішній YouTube був іншим: блогери знімали повсякденне життя, зустрічі з друзями, пригоди та суперечки, а глядачі стежили за їхніми історіями майже як за життям знайомих. Кірюша Акуратний був частиною цієї інтернет-культури, яку пам'ятають ті, хто дивився влоги ще понад десять років тому.
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