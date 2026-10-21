Одежда, подгузники и пеленки: блогерша Маришка MDVSK показала содержимое "пакета малыша" (видео)

Украинская блогерша Маришка MDVSK (настоящая фамилия - Загория) распаковала "пакет малыша" ("пакунок малюка"), который выбрала вместо денежной выплаты. Она показала одежду, средства гигиены и другие вещи для младенца и поделилась, что уже успела использовать часть содержимого.

Что входит в "пакет малыша"

Как отметила блогерша в своем Instagram, "пакет малыша" стал для нее удачным выбором, ведь многие вещи из набора понадобились сразу после рождения ребенка.

В большом боксе Маришка нашла подгузники, влажные салфетки, слюнявчики, носки, средства гигиены и другие необходимые мелочи. Также в комплекте были боди разных размеров, шапочки, одеяло, непромокаемые пеленки, полотенца и детский комбинезон.

"Это была лучшая идея", - поделилась впечатлениями блоггер.

Какие вещи она уже использует

Маришка рассказала, что часть содержимого семья уже использует. Например, плед лежит в детской коляске, а матрасик используется в кроватке. В наборе также нашлись вещи, которых не хватало после рождения малыша.

В частности, блогерша призналась, что у семьи было мало бодиков на застежках, которые удобнее одевать на младенца. В наборе она нашла целый набор одежды разных размеров.

Также Маришка обратила внимание на полотенца: до этого в семье их не было для малыша. По ее словам, одно из двух полотенец уже использовали во время купания ребенка.

Блогерша оценила одежду и дополнительные вещи

Отдельно Маришка показала бодики, шапочки на завязках и одежду на застежках. Она положительно оценила качество вещей и отметила, что планирует постирать одежду, которая понадобится малышу в ближайшее время.

Среди других вещей в свертке были утепленный набор, детский комбинезон и книга с информацией о развитии ребенка от рождения до года.

Советует ли блоггер брать "упаковку малыша"

В конце распаковки блоггер посоветовала будущим родителям обратить внимание на сверток малыша. Она отметила, что ожидала увидеть в наборе много подгузников, однако была приятно удивлена разнообразием вещей.

По мнению Маришки, содержание пакета может быть более ценным, чем сумма денежной выплаты, однако точных подсчетов она не приводила.

"Я вам советовала на будущее брать "пакет малыша", - подытожила она.

Кто такая Маришка MDVSK

Маришка MDVSK - украинская блогерша, которая ведет страницы в соцсетях и рассказывает о похудении, семейной жизни и личном опыте. Она похудела более чем на 60 кг и делится своим опытом с подписчиками. Также ведет YouTube-канал, где публикует подкасты с другими блоггерами.

Как рассказывала блогерша в интервью Славе Демину, она выросла в Никополе Днепропетровской области. Ее детство было непростым: семья жила в затруднительном материальном положении, а отчим, по словам блогерши, применял физическое насилие к ней и ее матери.

После окончания педагогического училища Мариша работала воспитательницей в детском саду, а затем переехала в Киев, где работала в брачном агентстве.

Популярность она приобрела, в частности, благодаря истории своего похудения: за шесть лет блогерша снизила вес со 133 до 65-68 кг и начала делиться опытом с подписчиками. Также она открыто рассказывала о проблемах с алкоголем и сложном жизненном опыте.

С будущим мужем Сергеем Загорием Мариша познакомилась в Instagram. Сначала пара разошлась, но впоследствии возобновила отношения. Спустя год после знакомства Сергей сделал ей предложение. Мариша взяла его фамилию, а в 2026 году у супругов родился сын.

Блогерша с сыном и мужем (фото: instagram.com/mdvsk_marinka)

Что такое "пакет малыша"

"Пакет малыша" - это одноразовая натуральная помощь от государства для семей с новорожденными детьми. Он содержит необходимые вещи по уходу за младенцем: одежда, подгузники, средства гигиены, текстиль и другие товары для первых месяцев жизни.

Как указано на сайте Государственной службы Украины по делам детей, родители могут выбрать пакет с детскими вещами или вместо него получить денежную компенсацию.

В набор входит более 90 предметов, в том числе одежда, пеленки, одеяла, матрас, полотенце, подгузники и средства гигиены. Конкретное заполнение может изменяться.

В 2026 году вместо пакета можно выбрать денежную компенсацию - 8451 гривну. Эти средства начисляются на специальный счет и используются для приобретения товаров для ребенка.