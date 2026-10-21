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Смачно 21 жовтня 2026 · 13:48

Піца на сирному тісті без дріжджів: авторський рецепт із салямі та сиром (фото)

Піцу можна приготувати без дріжджів із кількох доступних інгредієнтів
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Піца на сирному тісті без дріжджів: авторський рецепт із салямі та сиром (фото)

Піца на тісті з кисломолочного сиру (фото: Styler)

Для основи цієї піци я використала кисломолочний сир, яйце, борошно та розпушувач. Тісто не потребує вистоювання, а для начинки я обрала салямі, копчені ковбаски й твердий сир.

Точними пропорціями та етапами приготування піци на сирному тісті ділиться редакторка Styler Юлія Шиканова.

Інгредієнти

Для тіста:

  • кисломолочний сир 0% - 400 г
  • яйце - 1 шт.
  • борошно - 160 г
  • розпушувач - 7 г
  • сіль - дрібка

Для начинки:

  • салямі - 100 г
  • копчені ковбаски - 100 г
  • томатна паста - 3 ст. л (приблизно 45 г)
  • майонез - 2 ст. л (приблизно 30 г)
  • твердий сир - 150 г

Етапи приготування

Змішайте кисломолочний сир із яйцем і дрібкою солі. Додайте борошно та розпушувач, після чого замісіть м'яке тісто. Тісто має бути м’яким і може трохи липнути. Не намагайтеся зробити його повністю нелипким додаванням борошна - розподіляти його по пергаменту можна злегка змоченими руками.

Застеліть деко пергаментом, викладіть тісто та розподіліть його рівномірним шаром завтовшки приблизно 1 сантиметр.

Змішайте томатну пасту та майонез до однорідності та змастіть основу. Наріжте салямі та копчені ковбаски скибочками й рівномірно розкладіть по тісту. Натріть твердий сир і посипте ним піцу.

Розігрійте духовку до 180 градусів у режимі "верх-низ" і поставте піцу випікатись приблизно на 20-25 хвилин. Орієнтуйтеся не лише на розплавлений сир. Основа має пропектися в центрі, без сирого липкого тіста. Водночас через кисломолочний сир вона може залишатися м’якою.

Піца на сирному тісті без дріжджів: авторський рецепт із салямі та сиром (фото)
Готова піца на дошці (фото: Юлія Шиканова)

Дістаньте готову піцу з духовки, дайте їй трохи охолонути й наріжте порційними шматочками.

Поради для приготування

Можна натерти сир двома способами. Частину твердого сиру можна натерти дрібно, щоб він рівномірно розподілився по начинці, а частину - крупно, щоб утворилася виразніша сирна скоринка. За моїми спостереженнями - крупно натертий сир утворив хрустку скоринку.

Додавайте спеції до соусу. Сушений орегано, базилік, паприка або суміш італійських трав допоможуть урізноманітнити смак піци.

Експериментуйте з начинкою. Я обрала варіант, який найбільше смакує мені. Замість салямі та ковбасок можна використати шинку, приготоване куряче філе чи індичу ковбасу, а також додати овочі.

Містить молочні продукти, яйця та пшеницю (глютен). Додаткові алергени можуть бути в майонезі й ковбасних виробах - перевіряйте склад.

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