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Люди 21 жовтня 2026 · 09:38

Фіналіст "МастерШеф" Віктор Перехрест дістав тяжкі поранення на фронті: йому збирають допомогу

Раніше він самотужки допомагав пораненим побратимам вибратися з небезпечної зони, а тепер підтримка потрібна йому самому
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Фіналіст "МастерШеф" Віктор Перехрест дістав тяжкі поранення на фронті: йому збирають допомогу

Учасник "МастерШеф", який пішов на фронт, тяжко поранений (фото: Styler)

Фіналіст четвертого сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Віктор Перехрест, який після початку повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ, зазнав тяжких поранень під час евакуації побратимів. Зараз військовому потрібні тривале лікування та фінансова підтримка.

Про це повідомляє Styler із посиланням на допис команди "МастерШеф" в Instagram.

Тяжкі поранення і фінансова допомога

Віктор Перехрест служить у 101-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. Раніше стало відомо, що військовий із позивним "Пальто" врятував пораненого побратима та допоміг ще двом захисникам вибратися з небезпечної зони.

Тоді шлях евакуації завдовжки понад 10 кілометрів зайняв дві доби. Попри власне поранення, Перехрест наступного ранку знову дістався до побратима, щоб принести йому води. Зрештою, усі четверо військових змогли вижити.

Тепер допомога потрібна самому Віктору. Під час евакуації побратимів він зазнав тяжких поранень і потребує тривалого лікування, яке вимагає значних фінансових витрат.

"МастерШеф" закликає підтримати захисника

Команда кулінарного шоу наголосила, що пам'ятає Віктора як учасника, який вирізнявся характером, наполегливістю та любов'ю до кулінарії. Він став частиною великої родини проєкту, тож тепер колеги хочуть підтримати його в складний період.

"Колись Віктор підкорював кухню "МастерШеф", вражав своїм характером, наполегливістю та любов'ю до кулінарії. Він став частиною великої родини нашого проєкту, і сьогодні ми хочемо бути поруч із ним у непростий період життя", - йдеться у публікації.

У дописі організатори закликали небайдужих долучитися до збору коштів і поширювати інформацію про нього, щоб допомогу отримало якомога більше людей.

"Вікторе, ми поруч! Бажаємо тобі сил, витримки та якнайшвидшого одужання", - звернулися до військового представники проєкту.

Що відомо про Віктора та його службу в ЗСУ

Віктор Перехрест став відомим глядачам завдяки четвертому сезону кулінарного шоу "МастерШеф" ще у далекому 2014 році. Він пройшов шлях до фіналу, де змагався за перемогу, демонструючи кулінарні вміння та наполегливість. Через роки Віктор знову повернувся на кухню проєкту у "Битві сезонів", де змагався з іншими яскравими учасниками попередніх випусків.

Після початку повномасштабного вторгнення Віктор не став чекати й уже вранці 24 лютого 2022 року долучився до територіальної оборони Києва. До цього він не мав військового досвіду, тож опановував нові навички вже під час служби.

Спочатку Віктор працював парамедиком і допомагав людям, які потребували медичної допомоги. Згодом, після завершення контракту з теробороною, перейшов до підрозділу ЗСУ, де зміг застосувати свої професійні вміння кухаря. У травні 2022 року він вирушив із побратимами на Запорізький напрямок.

Віктор неодноразово розповідав, що навіть у війську намагається підтримувати бойових товаришів тим, що вміє найкраще - готувати. Для них він готував не лише звичні армійські страви, а й вареники, креветки та інші кулінарні смаколики. У 2024 році повідомлялося, що Перехрест служив у 70-му окремому батальйоні територіальної оборони. Сьогодні ж, за інформацією Сил ТрО ЗСУ, він є військовослужбовцем 101-ї окремої бригади.

Раніше ми розповідали про те, що на фронті трагічно загинув блогер Кірюша Акуратний, який був одним із представників ранньої хвилі відеоблогерів.

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