Финалист "МастерШеф" Виктор Перехрест получил тяжелые ранения на фронте: ему собирают помощь

Финалист четвертого сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Виктор Перехрест, который после начала полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ, получил тяжелые ранения во время эвакуации побратимов . В настоящий момент военном нужны длительное лечение и финансовая поддержка.

Об этом сообщает Styler со ссылкой на публикацию команды "МастерШеф" в Instagram .

Тяжелые ранения и финансовая помощь

Виктор Перехрест служит в 101-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ. Ранее стало известно, что военный с позывным "Пальто" спас раненого собрата и помог еще двум защитникам выбраться из опасной зоны.

Тогда путь эвакуации протяженностью более 10 километров занял двое суток. Несмотря на собственное ранение, Перехрест на следующее утро снова добрался до побратима, чтобы принести ему воды. В конце концов все четверо военных смогли выжить.

Теперь помощь нужна самому Виктору. Во время эвакуации собратьев он получил тяжелые ранения и требует длительного лечения, которое требует значительных финансовых затрат.

"МастерШеф" призывает поддержать защитника

Команда кулинарного шоу подчеркнула, что помнит Виктора как участника, отличавшегося характером, настойчивостью и любовью к кулинарии. Он стал частью большого семейства проекта, поэтому теперь коллеги хотят поддержать его в сложный период.

"Когда-то Виктор покорял кухню "МастерШеф", поражал своим характером, настойчивостью и любовью к кулинарии. Он стал частью большой семьи нашего проекта, и сегодня мы хотим быть рядом с ним в непростой период жизни", - говорится в публикации.

В посте организаторы призвали неравнодушных приобщиться к сбору средств и распространять информацию о нем, чтобы помощь получило как можно больше людей.

"Виктор, мы рядом! Желаем тебе сил, выдержки и скорейшего выздоровления", - обратились к военному представителю проекта.

Что известно о Викторе и его службе в ВСУ

Виктор Перекрест стал известным зрителям благодаря четвертому сезону кулинарного шоу "МастерШеф" еще в далеком 2014 году. Он прошел путь в финал, где боролся за победу, демонстрируя кулинарные умения и настойчивость. Спустя годы Виктор снова вернулся на кухню проекта в "Битве сезонов", где соперничал с другими яркими участниками предыдущих выпусков.

После начала полномасштабного вторжения Виктор не стал ждать и уже утром 24 февраля 2022 присоединился к территориальной обороне Киева. До этого он не имел военного опыта, поэтому овладевал новыми навыками уже во время службы.

Сначала Виктор работал парамедиком и помогал людям, нуждающимся в медицинской помощи. Впоследствии, по завершении контракта с терробороной, перешел в подразделение ВСУ, где смог применить свои профессиональные умения повара. В мае 2022 года он отправился с собратьями на Запорожское направление.



Виктор неоднократно рассказывал, что даже в армии пытается поддерживать боевых товарищей тем, что умеет лучше - готовить. Для них он готовил не только обычные армейские блюда, но и вареники, креветки и другие кулинарные вкусности. В 2024 году сообщалось, что Перехрест служил в 70-м отдельном батальоне территориальной обороны. Сегодня же, по информации Сил ТРО ВСУ, он является военнослужащим 101-й отдельной бригады.