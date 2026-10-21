Полуничний чизкейк без випікання: як приготувати ніжний десерт із ягідним желе

Домашній полуничний чизкейк можна приготувати без духовки, використовуючи звичайне печиво, крем-сир, вершки та свіжі ягоди. Десерт складається з трьох шарів, які поєднують різні текстури та смаки, а полуничне желе надає йому яскравого вигляду.

Як приготувати полуничний чизкейк без випікання, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

Як приготувати полуничний чизкейк

Для цього десерту я обрала три шари: основу з подрібненого печива, вершкову начинку та полуницю в желе.

На відміну від класичного чизкейка, який випікають у духовці, цей варіант застигає в холодильнику завдяки желатину.

Найважливіше - не поспішати з наступними шарами. Якщо вилити тепле желе на ще м'яку вершкову начинку, вони можуть частково змішатися, а поверхня десерту втратить акуратний вигляд.

Для приготування підійде роз'ємна форма діаметром приблизно 22 см. Її дно бажано застелити пергаментом, а боки - плівкою, щоб готовий чизкейк було легше вийняти.

На активне приготування потрібно приблизно 40-50 хвилин. Додатково знадобиться щонайменше 5-6 годин для охолодження та застигання шарів.

Домашній полуничний чизкейк (фото: Остапова Анастасія)

Інгредієнти для полуничного чизкейка

Для основи:

пісочне печиво - 250 г

вершкове масло - 100 г

Для вершкового шару:

крем-сир - 500 г

вершки 30-33% - 200 мл

цукрова пудра - 100 г

желатин - 15 г

холодна вода - 75 мл

ванільний цукор - 10 г

Для полуничного шару:

свіжа полуниця - 400 г

полуничне желе в порошку - 2 упаковки по 70-80 г

вода - відповідно до інструкції на упаковці желе

Із цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 10-12 порцій.

Як приготувати основу для чизкейка

Спочатку я подрібнила пісочне печиво до стану дрібної крихти. Для цього можна використати блендер або покласти печиво в щільний пакет і пройтися по ньому качалкою.

Вершкове масло розтопила та залишила на кілька хвилин, щоб воно трохи охололо. Після цього змішала крихту з маслом. Маса повинна нагадувати вологий пісок і триматися разом, якщо стиснути її пальцями.

Виклала суміш на дно роз'ємної форми та рівномірно утрамбувала ложкою або дном склянки.

Основу поставила в холодильник приблизно на 20-30 хвилин, щоб масло застигло, а корж став щільнішим.

Як зробити ніжний вершковий шар

Спочатку я залила 15 г желатину 75 мл холодної води та залишила набухати на 10-15 хвилин.

В окремій мисці змішала крем-сир із цукровою пудрою та ванільним цукром до однорідної консистенції. Холодні вершки збила міксером до м'яких піків. Важливо не перебити їх, щоб маса не стала зернистою.

Після цього обережно з'єднала вершки з крем-сиром, перемішуючи лопаткою.

Набухлий желатин нагріла до повного розчинення, не доводячи до кипіння. Щоб желатин рівномірно розподілився, спочатку додала до нього кілька ложок вершкової маси та швидко перемішала.

Потім влила отриману суміш до решти крему й ретельно з'єднала всі інгредієнти. Готову начинку виклала на охолоджену основу з печива та розрівняла поверхню.

Поставила форму в холодильник приблизно на 2-3 години, доки вершковий шар не став достатньо щільним.

Як приготувати полуничний шар із желе

Полуницю я промила під проточною водою, видалила плодоніжки та обсушила паперовими рушниками. Великі ягоди розрізала навпіл, а дрібні залишила цілими.

Коли вершковий шар застиг, розклала полуницю по всій поверхні чизкейка, чергуючи цілі ягоди та половинки, щоб десерт красиво виглядав у розрізі.

Окремо приготувала полуничне желе. Для цього закип'ятила 700 мл води, зняла її з вогню та всипала дві упаковки полуничного желе по 70-80 г. Ретельно перемішувала протягом 2-3 хвилин, доки порошок повністю не розчинився.

Для щільнішої консистенції використала 700 мл води замість 1 літра, передбаченого для двох стандартних упаковок желе по 500 мл кожна. Завдяки цьому ягідний шар краще тримає форму під час нарізання.

Після розчинення порошку залишила желе охолоджуватися приблизно на 30-40 хвилин, періодично помішуючи. Воно мало охолонути до кімнатної температури, але залишатися рідким.

Спочатку обережно налила на полуницю невелику кількість желе, щоб лише частково покрити ягоди, та поставила чизкейк у холодильник приблизно на 15-20 хвилин. Це допомагає зафіксувати полуницю, щоб вона не спливала під час додавання решти рідини.

Коли перший шар почав застигати, повільно долила решту охолодженого желе, рівномірно розподіливши його по поверхні.

Скільки повинен застигати чизкейк у холодильнику

Після додавання останнього шару я залишила чизкейк у холодильнику щонайменше на 3-4 години. Перед тим як знімати форму, перевірила, чи повністю застигло желе.

Щоб акуратно нарізати чизкейк, використала гострий ніж, змочений у теплій воді та витертий насухо. Після кожного розрізу лезо бажано очищати, щоб вершковий шар залишався рівним.

Як зберігати домашній чизкейк із полуницею

Оскільки десерт містить крем-сир, вершки та свіжі ягоди, його не варто надовго залишати за кімнатної температури.

За рекомендаціями FoodSafety.gov, холодильник потрібно підтримувати за температури не вище 4 градусів. Для продуктів, що швидко псуються, також діє правило двох годин: їх не слід залишати без охолодження довше цього часу.

Домашній чизкейк зі свіжою полуницею бажано зберігати в закритому контейнері в холодильнику та спожити протягом 2-3 днів, орієнтуючись на свіжість використаних продуктів.

Зверніть увагу на алергени. Десерт містить молочні продукти, а печиво може містити пшеницю, яйця та сою. Перед приготуванням перевірте склад усіх інгредієнтів, особливо готового желе.