Гарбузовий чизкейк із крем-сиром: покроковий рецепт затишного осіннього десерту з відео

Якщо хочеться приготувати з гарбуза щось незвичне та смачне, цей рецепт саме для вас. Для приготування знадобляться доступні продукти, а складних кулінарних прийомів не потрібно.

Як приготувати гарбузовий чизкейк, розповідає Styler із посиланням на відео з Instagram Світлани Шульц.

Інгредієнти

крем-сир - 250 г

гарбузове пюре - 180-200 г

яйце - 1 шт.

мед - 1-2 ст. л.

ванільний екстракт - 1 ч. л.

пісочне печиво - 120-150 г

вершкове масло - 40-50 г.

Як приготувати

Гарбуз заздалегідь запечіть до м'якості та подрібніть блендером до однорідного пюре.

Пісочне печиво розкришіть до дрібної крихти та змішайте з розтопленим вершковим маслом. Викладіть суміш у невелику форму для випікання та добре утрамбуйте, формуючи основу.

Крем-сир змішайте з гарбузовим пюре, медом і ванільним екстрактом до однорідності. Додайте яйце та перемішайте.

Вилийте начинку на основу з печива та розрівняйте поверхню.

Випікайте за температури 160 градусів приблизно 40-50 хвилин. Краї мають схопитися, а середина - залишатися злегка рухомою.

Готовий чизкейк повністю охолодіть, після чого поставте в холодильник щонайменше на 4 години. Для кращої текстури його можна залишити там на ніч.

Як зробити гарбузовий чизкейк смачнішим