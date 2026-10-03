UA / RU
rbc.ua
Останні новини
18:36 Смачно
Гарбузовий чизкейк із крем-сиром: покроковий рецепт затишного осіннього десерту з відео
17:41 Корисне
Як скоротити час на прибирання: поради від засновника Dazzle Cleaning Company
17:00 Люди
Ілон Маск та Шивон Зіліс припинили стосунки: деталі від матері чотирьох дітей підприємця
16:24 Смачно
Шпроти з салаки в консервах: як приготувати рибу в банках на зиму (відео)
15:35 Люди
Катерина Тишкевич із чоловіком перед пологами виїжджають із Києва: подружжя назвало причини переїзду
15:32 Тренди
У Києві презентовано повне українське видання роману "Бабин Яр"
14:48 Тренди
Як правильно поєднувати шапку, шарф і пальто у 2026 році: порада стилістки Олени Шевченко
13:53 Люди
Помер Анатолій Кашпіровський: як змінювалась публічна позиція гіпнотизера з Хмельниччини і що говорив про війну в Україні
12:56 Корисне
Чим обробити взуття перед дощами: правила догляду за шкірою та замшею восени
12:12 Люди
В РФ помер Анатолій Кашпіровський, який самотужки намагався лікувати рак
Всі новини
Головна Смачно Гарбузовий чизкейк із крем-сиром: покроковий рецепт затишного осіннього десерту з відео
Смачно 03 жовтня 2026 · 18:36
Add as a preferred source on Google

Гарбузовий чизкейк із крем-сиром: покроковий рецепт затишного осіннього десерту з відео

Ніжний десерт із гарбузовим пюре, який легко приготувати вдома
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Гарбузовий чизкейк із крем-сиром: покроковий рецепт затишного осіннього десерту з відео

Гарбузовий чизкейк (фото: Styler)

Якщо хочеться приготувати з гарбуза щось незвичне та смачне, цей рецепт саме для вас. Для приготування знадобляться доступні продукти, а складних кулінарних прийомів не потрібно.

Як приготувати гарбузовий чизкейк, розповідає Styler із посиланням на відео з Instagram Світлани Шульц.

Інгредієнти

  • крем-сир - 250 г
  • гарбузове пюре - 180-200 г
  • яйце - 1 шт.
  • мед - 1-2 ст. л.
  • ванільний екстракт - 1 ч. л.
  • пісочне печиво - 120-150 г
  • вершкове масло - 40-50 г.

Як приготувати

Гарбуз заздалегідь запечіть до м'якості та подрібніть блендером до однорідного пюре.

Пісочне печиво розкришіть до дрібної крихти та змішайте з розтопленим вершковим маслом. Викладіть суміш у невелику форму для випікання та добре утрамбуйте, формуючи основу.

Крем-сир змішайте з гарбузовим пюре, медом і ванільним екстрактом до однорідності. Додайте яйце та перемішайте.

Вилийте начинку на основу з печива та розрівняйте поверхню.

Випікайте за температури 160 градусів приблизно 40-50 хвилин. Краї мають схопитися, а середина - залишатися злегка рухомою.

Готовий чизкейк повністю охолодіть, після чого поставте в холодильник щонайменше на 4 години. Для кращої текстури його можна залишити там на ніч.

Як зробити гарбузовий чизкейк смачнішим

  • Використовуйте густе гарбузове пюре. Надлишок вологи може зробити начинку занадто рідкою та негативно вплинути на текстуру десерту.
  • Не перепікайте чизкейк. Якщо середина після випікання ще злегка хитається, це нормально: під час охолодження начинка стане щільнішою.
  • Добре утрамбуйте основу. Так вона не розсипатиметься під час нарізання.
  • Дайте чизкейку добре охолонути. Не нарізайте його одразу після приготування: після охолодження в холодильнику начинка набуде потрібної консистенції.

Раніше Styler розповідав, як приготувати гарбузовий крем-суп з куркою.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП В РФ помер Анатолій Кашпіровський, який самотужки намагався лікувати рак Люди В РФ помер Анатолій Кашпіровський, який самотужки намагався лікувати рак
Вихідні під знаком ретроградної Венери: що радить гороскоп на 3-4 жовтня
Вихідні під знаком ретроградної Венери: що радить гороскоп на 3-4 жовтня Гороскопи
Що приготувати на вихідних: вершкова курка з рисом і моцарелою в духовці
Що приготувати на вихідних: вершкова курка з рисом і моцарелою в духовці Смачно
Більше цікавого
Мішель Андраде про "Фабрику зірок", Потапа та свою кар’єру: "Я була суперзеленою" Мішель Андраде про "Фабрику зірок", Потапа та свою кар’єру: "Я була суперзеленою" Юлія Шиканова · 03 жовтня 2026, 08:43
Коли стригтися у жовтні 2026: сприятливі та "грошові" дні за Місячним календарем Коли стригтися у жовтні 2026: сприятливі та "грошові" дні за Місячним календарем Катерина Собкова · 03 жовтня 2026, 08:08
Брітні Спірс замість Ріанни: кому спочатку пропонували "Umbrella" та інші світові хіти Брітні Спірс замість Ріанни: кому спочатку пропонували "Umbrella" та інші світові хіти Катерина Собкова · 03 жовтня 2026, 07:26
Як скоротити час на прибирання: поради від засновника Dazzle Cleaning Company Як скоротити час на прибирання: поради від засновника Dazzle Cleaning Company Остапова Анастасія · 03 жовтня 2026, 17:41