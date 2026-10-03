Тыквенный чизкейк с крем-сыром: пошаговый рецепт уютного осеннего десерта с видео

Если хочется приготовить из тыквы что-нибудь необычное и вкусное, этот рецепт именно для вас. Для приготовления понадобятся доступные продукты, а сложных кулинарных приемов не требуется.
Как приготовить тыквенный чизкейк, рассказывает Styler со ссылкой на видео из Instagram Светланы Шульц.
Ингредиенты
- крем-творог - 250 г
- тыквенное пюре -180-200 г
- яйцо -1 шт.
- мед -1-2 ст. л.
- ванильный экстракт - 1 ч. л.
- песочное печенье - 120-150 г
- сливочное масло - 40-50 г.
Как приготовить
Тыкву предварительно запеките до мягкости и измельчите блендером до однородного пюре.
Песочное печенье раскрошите до мелкой крошки и смешайте с растопленным сливочным маслом. Выложите смесь в небольшую форму для выпечки и хорошо утрамбуйте, формируя основание.
Крем-сыр смешайте с тыквенным пюре, медом и ванильным экстрактом до однородности. Добавьте яйцо и перемешайте.
Вылейте начинку на основание из печенья и разровняйте поверхность.
Выпекайте при температуре 160 градусов примерно 40-50 минут. Края должны схватиться, а середина - оставаться слегка подвижной.
Готовый чизкейк полностью охладите, после чего поставьте в холодильник как минимум на 4 часа. Для лучшей текстуры его можно бросить там на ночь.
Как сделать тыквенный чизкейк вкуснее
- Используйте густое тыквенное пюре. Избыток влаги может сделать начинку слишком редкой и отрицательно повлиять на текстуру десерта.
- Не перепекайте чизкейк. Если середина после выпечки еще слегка шатается, это нормально: во время охлаждения начинка станет плотнее.
- Хорошо утрамбуйте основание. Так она не будет рассыпаться во время нарезки.
- Дайте чизкейку хорошо остыть. Не нарезайте его сразу после приготовления: после охлаждения в холодильнике начинка приобретет нужную консистенцию.
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