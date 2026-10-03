Как сократить время на уборку: советы от основателя Dazzle Cleaning Company

Домашняя уборка может быть организована так, чтобы тратить на нее меньше времени и усилий. Один из способов - одновременно очищать поверхности и вещи, для которых нужны одинаковые средства или оборудование.

Как рассказывает Styler, своими советами основатель Dazzle Cleaning Company Логан Тейлор и другие эксперты по клинингу поделились с Real Simple.

Паутина и пыль

Логан Тейлор советует не разделять уборку паутины под потолком и пыли, которая накопилась у плинтусов. Для обеих задач достаточно пылесоса с длинной насадкой.

Сначала можно пройтись насадкой по верхним углам комнаты, а затем сразу пропылесосить участки у пола. Пока пылесос не убрали, Тейлор также рекомендует очистить им оконные рамы. Это позволит не доставать оборудование повторно.

Кухонные шкафы и бытовая техника

Фасады кухонных шкафов и бытовой техники Тейлор также рекомендует протирать одновременно. На этих поверхностях регулярно остаются пыль, жир и следы от рук.

Для такой уборки эксперт советует использовать универсальное средство и чистую салфетку. Это позволяет за один подход очистить основные внешние поверхности кухни.

Вытяжка и плита

Эксперт AspenClean Алисия Солодко советует сочетать очистку кухонной вытяжки и плиты. При этом важно придерживаться правильной последовательности - начинать сверху.

Сначала нужно очистить вытяжку от жира, пыли и остатков пищи, а после этого переходить к плите. Грязь, которая попадет вниз во время мытья вытяжки, можно будет убрать вместе с загрязнениями на варочной поверхности. Так плиту не придется мыть дважды.

Мягкая мебель и ковры

Соучредительница Everneat Клаудия Циммерманн рекомендует в один день проводить глубокую очистку ковров и мягкой мебели. Для них можно использовать одинаковое оборудование и средства.

Сначала поверхности нужно пропылесосить, а затем отдельно обработать стойкие пятна. Для более глубокой очистки эксперт советует использовать средство для мягкой мебели и моющий пылесос. Таким способом можно почистить ковер, диванные подушки, кресла и другие текстильные поверхности.

Матрас и постель

Глубокую очистку матраса удобно сочетать со стиркой постельного белья. Пока простыни, пододеяльник и другие постельные принадлежности стираются, можно заняться самим матрасом.

Циммерманн советует сначала пропылесосить углубления и швы, а пятна при необходимости обработать подходящим средством. Пока матрас будет высыхать, можно завершить стирку постельного белья. Таким образом, спальное место можно полностью освежить за один цикл уборки.