Як скоротити час на прибирання: поради від засновника Dazzle Cleaning Company

Домашнє прибирання можна організувати так, щоб витрачати на нього менше часу та зусиль. Один зі способів - одночасно очищати поверхні та речі, для яких потрібні однакові засоби або обладнання.

Як розповідає Styler, своїми порадами засновник Dazzle Cleaning Company Логан Тейлор та інші експерти з клінінгу поділилися з Real Simple.

Павутиння та пил

Логан Тейлор радить не розділяти прибирання павутиння під стелею та пилу, який накопичився біля плінтусів. Для обох завдань достатньо пилососа з довгою насадкою.

Спочатку можна пройтися насадкою по верхніх кутах кімнати, а потім одразу пропилососити ділянки біля підлоги. Поки пилосос не прибрали, Тейлор також радить очистити ним віконні рами. Це дозволить не діставати обладнання повторно.

Кухонні шафи та побутова техніка

Фасади кухонних шаф і побутової техніки Тейлор також рекомендує протирати одночасно. На обох поверхнях регулярно залишаються пил, жир та сліди від рук.

Для такого прибирання експерт радить використовувати універсальний засіб та чисту ганчірку. Це дозволяє за один підхід пройтися по основних зовнішніх поверхнях кухні.

Витяжка та плита

Експертка AspenClean Алісія Солодко радить поєднувати очищення кухонної витяжки та плити. При цьому важливо дотримуватися правильної послідовності - починати зверху.

Спочатку потрібно очистити витяжку від жиру, пилу та залишків їжі, а вже після цього переходити до плити. Бруд, який потрапить вниз під час миття витяжки, можна буде прибрати разом із забрудненнями на варильній поверхні. Так плиту не доведеться мити двічі.

М'які меблі та килими

Співзасновниця Everneat Клаудія Циммерманн рекомендує в один день проводити глибоке очищення килимів і м'яких меблів. Для них можна використовувати однакове обладнання та засоби.

Спочатку поверхні потрібно пропилососити, потім окремо обробити складні плями. Для глибшого очищення експертка радить використовувати засіб для м'яких меблів та мийний пилосос. Таким способом можна почистити килим, диванні подушки, крісла та інші текстильні поверхні.

Матрац та постіль

Глибоке очищення матраца зручно поєднати з пранням постільної білизни. Поки простирадла, підковдра та ковдра перуться, можна зайнятися самим матрацом.

Циммерманн радить спочатку пропилососити заглиблення та шви, а плями за потреби обробити відповідним засобом. Поки матрац висихатиме, можна завершити прання постільної білизни. Таким чином спальне місце повністю освіжається за один цикл прибирання.