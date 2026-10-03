Илон Маск и Шивон Зилис прекратили отношения: детали от матери четырех детей предпринимателя

Американский предприниматель Илон Маск и, родившая от него четырех детей Шивон Зилис, больше не вместе. О завершении отношений женщина сообщила в соцсети, признавшись, что не ожидала такого поворота событий.

Styler со ссылкой на сообщение женщины на странице X рассказывает, что еще известно о разрыве пары.

Разрыв без предупреждения

В своей публикации Шивон призналась, что ей сложно принять столь скорую смену в отношениях. По ее словам, переход от влюбленности в необходимость отпустить человека произошел буквально в течение недели.

В то же время женщина подчеркнула, что их связь имела для нее большое значение. Она написала, что любила Маска больше самой жизни, а опыт, полученный рядом с ним, значительно обогатил ее мировоззрение и придал жизни смысл.

Зилис также рассказала, что хотела создать для предпринимателя пространство, в котором он мог бы ощущать заботу, стабильность и спокойствие. По ее мнению, это было особенно важно, учитывая напряженный ритм его жизни и постоянную вовлеченность в масштабные проекты.

Женщина вспомнила, что ей нравилось поддерживать Маска в сложные моменты и помогать ему возвращать хорошее настроение. Она добавила, что будет скучать по нему.

Четверо детей и надежда остаться друзьями

Несмотря на боль от расставания, Зилис назвала их четырех детей самым большим общим сокровищем. Она подчеркнула, что очень благодарна за них и что дети наполняют ее повседневную жизнь радостью.

Женщина также выразила надежду на то, что им с Маском удастся построить хорошие отношения после завершения романтической связи и вместе воспитывать детей.

Зилис заверила, что и в дальнейшем будет желать предпринимателю счастья и переживать за него, несмотря на то, что сейчас больно.

Сообщение Шивон Зилис (скриншот)

Что известно о последней переписке Маска и Зилис

В своем посте Шивон также опубликовала скриншот переписки с Маском. В сообщении говорилось о его встрече с главой КНР Си Цзиньпином во время визита в США.

Из обнародованной переписки стало известно, что Маск объяснил избраннице формат встречи, не предполагавший присутствия партнеров. Он также добавил, что при других обстоятельствах взял бы Зилис с собой. Женщина ответила, что для нее важно услышать такое объяснение.

Последняя переписка Маска и Зилис (скриншот)

В то же время сама переписка не раскрывает всех обстоятельств завершения отношений, и сама Зилис не уточнила, что именно стало причиной разрыва, лишь подчеркнула, что для нее он стал полной неожиданностью.

Что еще известно об отношениях Маска и Зилис

Шивон Зилис не была для Илона Маска только романтической партнершей. Они много лет пересекались и в профессиональной среде: Зилис работала в технологической сфере, была связана с OpenAI, а затем стала одной из руководитель Neuralink. В биографии Маска автор Уолтер Айзексон описывал ее как близкую профессиональную соратницу предпринимателя в сфере искусственного интеллекта.

О том, что у Маск и Зилиса есть дети, стало известно публично в 2022 году. Тогда выяснилось, что еще в ноябре 2021-го у них родились близнецы - Страйдер и Азур. Их рождение поначалу не афишировали.

Впоследствии у пары появилось еще двое детей. В феврале 2024 года родилась дочь Аркадия, а в 2025 году Зилис сообщила о рождении сына Селдона Ликургуса. Таким образом, к моменту разрыва Маск и Зилис стали родителями четырех детей.

Несмотря на это, их отношения довольно долго оставались достаточно закрытыми от публики.