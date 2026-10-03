UA / RU
rbc.ua
Последние новости
16:24 Вкусно
Шпроты из салаки в консервах: как приготовить рыбу в банках на зиму (видео)
15:35 Люди
Екатерина Тишкевич с мужем перед родами уезжают из Киева: супруги назвали причины переезда
15:32 Тренды
В Киеве представлено полное украинское издание романа "Бабин Яр"
14:48 Тренды
Как правильно сочетать шапку, шарф и пальто в 2026 году: совет стилистки Елены Шевченко
13:53 Люди
Умер Анатолий Кашпировский: как менялась публичная позиция гипнотизера из Хмельнитчины и что говорил о войне в Украине
12:56 Полезное
Чем обработать обувь перед дождями: правила ухода за кожей и замшей осенью
12:12 Люди
В РФ умер Анатолий Кашпировский, который самостоятельно пытался лечить рак
12:01 Гороскопы
Эти знаки Зодиака любят говорить о своих победах: Лев, Скорпион и Дева
11:23 Вкусно
Сосиски-призраки и паучки на Хэллоуин: две простые закуски, которые можно готовить с детьми (видео)
10:35 Гороскопы
Выходные под знаком ретроградной Венеры: что советует гороскоп на 3-4 октября
Все новости
Главная Вкусно Шпроты из салаки в консервах: как приготовить рыбу в банках на зиму (видео)
Вкусно 03 октября 2026 · 16:24
Add as a preferred source on Google

Шпроты из салаки в консервах: как приготовить рыбу в банках на зиму (видео)

Домашние рыбные консервы можно приготовить из обычных ингредиентов. Главное - правильно подготовить рыбу
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Шпроты из салаки в консервах: как приготовить рыбу в банках на зиму (видео)

Домашние шпроты из салаки в банках (фото: Styler)

Салака может стать основой для домашней рыбной заготовки со специями и растительным маслом. Для этого рыбу очищают, солят и выкладывают в стеклянные банки вместе с перцем и лавровыми листьями.

Styler со ссылкой на видео со страницы mama_moze_tato_dopomoze в Instagram рассказывает, как подготовить салаку по рецепту домашних шпротов и на что обратить внимание во время приготовления.

Ингредиенты для домашних шпротов

Для приготовления домашних шпротов из салаки понадобятся сама рыба, несколько видов перца, лавровый лист, соль и растительное масло. Специи придают рыбе характерный аромат, а масло помогает сделать его более нежным. Количество соли и приправ можно регулировать по собственному вкусу. Для этого рецепта удобно использовать стеклянные банки объемом 0,5 литра.

Для рецепта понадобятся:

  • салака,
  • черный перец горошком,
  • лавровый лист,
  • ароматный перец,
  • соль,
  • растительное масло.

Количество специй можно регулировать по вкусу, а растительному маслу нужно примерно 4-5 столовых ложек на одну банку.

Как приготовить шпроты из салаки?

Сначала салаку нужно почистить, промыть и обрезать хвостики. Далее на дно чистой банки объемом 0,5 л положить несколько горошин черного и душистого перца и лавровый лист.

Рыбу посолить по вкусу и оставить примерно на полчаса. После этого плотно выложить салаку в банку, пытаясь разместить рыбу так, чтобы они не распадались. Сверху налить 4-5 столовых ложек растительного масла.

Как тушить рыбу в банках

На дно глубокой кастрюли положить полотенце или деревянную решетку, а на них поставить банки с крышками. Осторожно налить теплую воду примерно до уровня плеч банок.

Поставить кастрюлю на огонь. После закипания снизить нагрев до минимума, чтобы вода едва кипела. В начальном рецепте предлагается тушить рыбу 4-5 часов, чтобы косточки размягчились.

Во время приготовления важно следить за уровнем воды в кастрюле и при необходимости доливать кипяток.

После завершения приготовления банки нужно осторожно достать.

Важно: если вы планируете хранить такие шпроты длительное время, стоит учитывать правила безопасного консервирования. Рыба относится к продуктам с низкой кислотностью, поэтому обычного кипячения банок в кастрюле недостаточно для безопасного хранения при комнатной температуре.

В таком случае лучше хранить готовую рыбу в холодильнике или выбрать проверенный метод консервирования. Например, Национальный центр домашнего консервирования США рекомендует для рыбы и других низкокислотных продуктов консервирование под давлением с соблюдением проверенных режимов температуры и времени.

CDC также подчеркивает, что использование непроверенных способов консервирования низкокислотных продуктов может создавать риск ботулизма.

Приятного аппетита!

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить ароматный аналог домашней "кока-колы" - для этого рецепта вам понадобится всего несколько ингредиентов.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП В РФ умер Анатолий Кашпировский, который самостоятельно пытался лечить рак Люди В РФ умер Анатолий Кашпировский, который самостоятельно пытался лечить рак
Выходные под знаком ретроградной Венеры: что советует гороскоп на 3-4 октября
Выходные под знаком ретроградной Венеры: что советует гороскоп на 3-4 октября Гороскопы
Что приготовить на выходных: сливочная курица с рисом и моцареллой в духовке
Что приготовить на выходных: сливочная курица с рисом и моцареллой в духовке Вкусно
Больше интересного
Мишель Андраде про "Фабрику зірок", Потапа и свою карьеру: "Я была суперзеленой" Мишель Андраде про "Фабрику зірок", Потапа и свою карьеру: "Я была суперзеленой" Юлия Шиканова · 03 октября 2026, 08:43
Когда стричься в октябре 2026: благоприятные и "денежные" дни по Лунному календарю Когда стричься в октябре 2026: благоприятные и "денежные" дни по Лунному календарю Катерина Собкова · 03 октября 2026, 08:08
Бритни Спирс вместо Рианны: кому изначально предлагали "Umbrella" и другие мировые хиты Бритни Спирс вместо Рианны: кому изначально предлагали "Umbrella" и другие мировые хиты Катерина Собкова · 03 октября 2026, 07:26
Екатерина Тишкевич с мужем перед родами уезжают из Киева: супруги назвали причины переезда Екатерина Тишкевич с мужем перед родами уезжают из Киева: супруги назвали причины переезда Наталия Крижановская · 03 октября 2026, 15:35