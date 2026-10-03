Шпроты из салаки в консервах: как приготовить рыбу в банках на зиму (видео)

Салака может стать основой для домашней рыбной заготовки со специями и растительным маслом. Для этого рыбу очищают, солят и выкладывают в стеклянные банки вместе с перцем и лавровыми листьями.

Styler со ссылкой на видео со страницы mama_moze_tato_dopomoze в Instagram рассказывает, как подготовить салаку по рецепту домашних шпротов и на что обратить внимание во время приготовления.

Ингредиенты для домашних шпротов

Для приготовления домашних шпротов из салаки понадобятся сама рыба, несколько видов перца, лавровый лист, соль и растительное масло. Специи придают рыбе характерный аромат, а масло помогает сделать его более нежным. Количество соли и приправ можно регулировать по собственному вкусу. Для этого рецепта удобно использовать стеклянные банки объемом 0,5 литра.

Для рецепта понадобятся:

салака,

черный перец горошком,

лавровый лист,

ароматный перец,

соль,

растительное масло.

Количество специй можно регулировать по вкусу, а растительному маслу нужно примерно 4-5 столовых ложек на одну банку.

Как приготовить шпроты из салаки?

Сначала салаку нужно почистить, промыть и обрезать хвостики. Далее на дно чистой банки объемом 0,5 л положить несколько горошин черного и душистого перца и лавровый лист.

Рыбу посолить по вкусу и оставить примерно на полчаса. После этого плотно выложить салаку в банку, пытаясь разместить рыбу так, чтобы они не распадались. Сверху налить 4-5 столовых ложек растительного масла.

Как тушить рыбу в банках

На дно глубокой кастрюли положить полотенце или деревянную решетку, а на них поставить банки с крышками. Осторожно налить теплую воду примерно до уровня плеч банок.

Поставить кастрюлю на огонь. После закипания снизить нагрев до минимума, чтобы вода едва кипела. В начальном рецепте предлагается тушить рыбу 4-5 часов, чтобы косточки размягчились.

Во время приготовления важно следить за уровнем воды в кастрюле и при необходимости доливать кипяток.

После завершения приготовления банки нужно осторожно достать.

Важно: если вы планируете хранить такие шпроты длительное время, стоит учитывать правила безопасного консервирования. Рыба относится к продуктам с низкой кислотностью, поэтому обычного кипячения банок в кастрюле недостаточно для безопасного хранения при комнатной температуре.

В таком случае лучше хранить готовую рыбу в холодильнике или выбрать проверенный метод консервирования. Например, Национальный центр домашнего консервирования США рекомендует для рыбы и других низкокислотных продуктов консервирование под давлением с соблюдением проверенных режимов температуры и времени.

CDC также подчеркивает, что использование непроверенных способов консервирования низкокислотных продуктов может создавать риск ботулизма.

Приятного аппетита!