Шпроты из салаки в консервах: как приготовить рыбу в банках на зиму (видео)

Салака может стать основой для домашней рыбной заготовки со специями и растительным маслом. Для этого рыбу очищают, солят и выкладывают в стеклянные банки вместе с перцем и лавровыми листьями.
Styler со ссылкой на видео со страницы mama_moze_tato_dopomoze в Instagram рассказывает, как подготовить салаку по рецепту домашних шпротов и на что обратить внимание во время приготовления.
Ингредиенты для домашних шпротов
Для приготовления домашних шпротов из салаки понадобятся сама рыба, несколько видов перца, лавровый лист, соль и растительное масло. Специи придают рыбе характерный аромат, а масло помогает сделать его более нежным. Количество соли и приправ можно регулировать по собственному вкусу. Для этого рецепта удобно использовать стеклянные банки объемом 0,5 литра.
Для рецепта понадобятся:
- салака,
- черный перец горошком,
- лавровый лист,
- ароматный перец,
- соль,
- растительное масло.
Количество специй можно регулировать по вкусу, а растительному маслу нужно примерно 4-5 столовых ложек на одну банку.
Как приготовить шпроты из салаки?
Сначала салаку нужно почистить, промыть и обрезать хвостики. Далее на дно чистой банки объемом 0,5 л положить несколько горошин черного и душистого перца и лавровый лист.
Рыбу посолить по вкусу и оставить примерно на полчаса. После этого плотно выложить салаку в банку, пытаясь разместить рыбу так, чтобы они не распадались. Сверху налить 4-5 столовых ложек растительного масла.
Как тушить рыбу в банках
На дно глубокой кастрюли положить полотенце или деревянную решетку, а на них поставить банки с крышками. Осторожно налить теплую воду примерно до уровня плеч банок.
Поставить кастрюлю на огонь. После закипания снизить нагрев до минимума, чтобы вода едва кипела. В начальном рецепте предлагается тушить рыбу 4-5 часов, чтобы косточки размягчились.
Во время приготовления важно следить за уровнем воды в кастрюле и при необходимости доливать кипяток.
После завершения приготовления банки нужно осторожно достать.
Важно: если вы планируете хранить такие шпроты длительное время, стоит учитывать правила безопасного консервирования. Рыба относится к продуктам с низкой кислотностью, поэтому обычного кипячения банок в кастрюле недостаточно для безопасного хранения при комнатной температуре.
В таком случае лучше хранить готовую рыбу в холодильнике или выбрать проверенный метод консервирования. Например, Национальный центр домашнего консервирования США рекомендует для рыбы и других низкокислотных продуктов консервирование под давлением с соблюдением проверенных режимов температуры и времени.
CDC также подчеркивает, что использование непроверенных способов консервирования низкокислотных продуктов может создавать риск ботулизма.
Приятного аппетита!
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