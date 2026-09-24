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Вкусно 24 сентября 2026 · 15:03
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"Сладкий чили" на зиму: как приготовить 2 литра яркого соуса к мясу, картофелю и закускам

Такой соус легко станет универсальной заготовкой на холодный сезон
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
"Сладкий чили" на зиму: как приготовить 2 литра яркого соуса к мясу, картофелю и закускам

Домашний соус "Сладкий чили" на зиму (фото: Styler)

Пикантный соус из перца и чеснока хорошо сочетается и с мясными блюдами, и с картофелем, и с разнообразными закусками. Его можно приготовить сразу несколько литров и разложить в банки на зиму.

Styler со ссылкой на видео со страницы ukrainska__hospodynia в Instagram делится рецептом домашнего соуса, готовящегося из болгарского и острого перца.

Что вам нужно подготовить для соуса

Ингредиентам понадобится немало, но сам процесс приготовления достаточно прост.

Список продуктов:

  • 800 г очищенного красного болгарского перца,
  • 300 г красного острого перца без плодоножек, но с семенами,
  • 100 г очищенного чеснока,
  • 800 г сахара,
  • 50 г соли,
  • 400 мл яблочного уксуса,
  • 200 мл воды,
  • 70 г кукурузного крахмала.

Как приготовить сладкий чили

Болгарский и острый перец вместе с чесноком пропустите через мясорубку.

Переведите овощную массу в кастрюлю, добавьте сахар и соль и перемешайте.

Доведите смесь до кипения, после чего варите около 10 минут на среднем огне.

Кукурузный крахмал раздельно разведите в 200 мл холодной воды. Влейте в овощную массу яблочный уксус, затем постепенно введите разведенный крахмал, постоянно помешивая.

Проварите соус еще около 5 минут - он должен загустеть.

Готовый горячий соус разлейте в стерилизованные банки и закройте герметично.
Из этого количества продуктов выходит примерно 2,2 л соуса.

С чем подавать домашний соус

Готовый "сладкий чили" получается ярким, кисло-сладким и одновременно острым благодаря красному перцу с семенами.

Соус хорошо дополняет мясо, картофель и разнообразные закуски, поэтому зимой его можно использовать как универсальную добавку для многих блюд.

Приятного аппетита!

Раньше мы делились рецептом ароматного салата на зиму - "лето в банке".

Теги: Рецепты
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