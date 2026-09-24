"Сладкий чили" на зиму: как приготовить 2 литра яркого соуса к мясу, картофелю и закускам

Пикантный соус из перца и чеснока хорошо сочетается и с мясными блюдами, и с картофелем, и с разнообразными закусками. Его можно приготовить сразу несколько литров и разложить в банки на зиму .

Styler со ссылкой на видео со страницы ukrainska__hospodynia в Instagram делится рецептом домашнего соуса, готовящегося из болгарского и острого перца.

Что вам нужно подготовить для соуса

Ингредиентам понадобится немало, но сам процесс приготовления достаточно прост.

Список продуктов:

800 г очищенного красного болгарского перца,

300 г красного острого перца без плодоножек, но с семенами,

100 г очищенного чеснока,

800 г сахара,

50 г соли,

400 мл яблочного уксуса,

200 мл воды,

70 г кукурузного крахмала.

Как приготовить сладкий чили

Болгарский и острый перец вместе с чесноком пропустите через мясорубку.

Переведите овощную массу в кастрюлю, добавьте сахар и соль и перемешайте.

Доведите смесь до кипения, после чего варите около 10 минут на среднем огне.

Кукурузный крахмал раздельно разведите в 200 мл холодной воды. Влейте в овощную массу яблочный уксус, затем постепенно введите разведенный крахмал, постоянно помешивая.

Проварите соус еще около 5 минут - он должен загустеть.

Готовый горячий соус разлейте в стерилизованные банки и закройте герметично.

Из этого количества продуктов выходит примерно 2,2 л соуса.

С чем подавать домашний соус

Готовый "сладкий чили" получается ярким, кисло-сладким и одновременно острым благодаря красному перцу с семенами.

Соус хорошо дополняет мясо, картофель и разнообразные закуски, поэтому зимой его можно использовать как универсальную добавку для многих блюд.

Приятного аппетита!