Квашенные помидоры с горчицей на зиму: рецепт рассола на 1 литр воды

Квашенные помидоры - одна из тех домашних заготовок, для которых не нужны десятки ингредиентов. Достаточно ароматной зелени, специй и простого рассола, чтобы спустя несколько недель получить вкусную закуску.
Styler со ссылкой на сообщение от страницы Танюши Сидорук в Facebook делится простым рецептом квашеных помидоров с горчицей, который легко повторить дома.
Что положить в банке
На дно чистой банки выложите хрен, зонтики укропа, несколько зубчиков чеснока и перец горошком. Затем плотно наполните банку помидорами.
Для рассола на 1 литр холодной воды понадобится:
- 2 ст. л. соли,
- 1 ст. л. сахара,
- 1 ст. л. горчицы.
Все ингредиенты хорошо размешайте прямо в холодной воде.
Как квасить помидоры
Готовым рассолом залейте помидоры так, чтобы они полностью покрыты жидкостью. Банку накройте и поставьте в холодное место.
Для этого рецепта помидорам требуется примерно месяц в погребе, после чего их можно подавать на стол.
Горчица придает рассолу приятную пикантность, а хрен, чеснок и укроп делают аромат заготовки насыщенным. Лучше всего для квашения брать помидоры примерно одинакового размера и без повреждений.
Приятного аппетита!
Раньше мы делились необычным рецептом консервирования помидоров со сливами - интересная заготовка с кислыми "нотками".