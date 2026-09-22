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Смачно 22 вересня 2026 · 16:21
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Квашені помідори з гірчицею на зиму: рецепт розсолу на 1 літр води

Такі помідори чудово смакують навіть без складного маринаду
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Квашені помідори з гірчицею на зиму: рецепт розсолу на 1 літр води

Квашені помідори з гірчицею на зиму (фото:

Квашені помідори - одна з тих домашніх заготовок, для яких не потрібні десятки інгредієнтів. Достатньо ароматної зелені, спецій і простого розсолу, щоб через кілька тижнів отримати смачну закуску.

Styler з посиланням на допис зі сторінки Танюши Сидорук у Facebook ділиться простим рецептом квашених помідорів із гірчицею, який легко повторити вдома.

Що покласти в банку

На дно чистої банки викладіть хрін, парасольки кропу, кілька зубчиків часнику та перець горошком. Потім щільно наповніть банку помідорами.

Для розсолу на 1 літр холодної води знадобиться:

  • 2 ст. л. солі,
  • 1 ст. л. цукру,
  • 1 ст. л. гірчиці.

Усі інгредієнти добре розмішайте просто в холодній воді.

Як квасити помідори

Готовим розсолом залийте помідори так, щоб вони були повністю покриті рідиною. Банку накрийте та поставте в прохолодне місце.

Для цього рецепта помідорам потрібно приблизно місяць у погребі, після чого їх можна подавати до столу.

Гірчиця додає розсолу приємної пікантності, а хрін, часник і кріп роблять аромат заготовки насиченим. Найкраще для квашення брати помідори приблизно однакового розміру та без пошкоджень.

Смачного!

Раніше ми ділились незвичним рецептом консервування помідорів зі сливами - цікава заготовка із кислими "нотками".

Теги: Рецепти Помідори
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