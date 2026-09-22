Квашені помідори з гірчицею на зиму: рецепт розсолу на 1 літр води

Квашені помідори - одна з тих домашніх заготовок, для яких не потрібні десятки інгредієнтів. Достатньо ароматної зелені, спецій і простого розсолу, щоб через кілька тижнів отримати смачну закуску.
Styler з посиланням на допис зі сторінки Танюши Сидорук у Facebook ділиться простим рецептом квашених помідорів із гірчицею, який легко повторити вдома.
Що покласти в банку
На дно чистої банки викладіть хрін, парасольки кропу, кілька зубчиків часнику та перець горошком. Потім щільно наповніть банку помідорами.
Для розсолу на 1 літр холодної води знадобиться:
- 2 ст. л. солі,
- 1 ст. л. цукру,
- 1 ст. л. гірчиці.
Усі інгредієнти добре розмішайте просто в холодній воді.
Як квасити помідори
Готовим розсолом залийте помідори так, щоб вони були повністю покриті рідиною. Банку накрийте та поставте в прохолодне місце.
Для цього рецепта помідорам потрібно приблизно місяць у погребі, після чого їх можна подавати до столу.
Гірчиця додає розсолу приємної пікантності, а хрін, часник і кріп роблять аромат заготовки насиченим. Найкраще для квашення брати помідори приблизно однакового розміру та без пошкоджень.
Смачного!
Раніше ми ділились незвичним рецептом консервування помідорів зі сливами - цікава заготовка із кислими "нотками".