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Люди 22 вересня 2026 · 14:38
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Блогер "Пан Роман" зі Львова мобілізувався до лав ЗСУ: де служитиме Чихарівський

Зірка соцмереж повідомив про новий етап у житті у звичній для себе манері - коротко та з гумором
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Блогер "Пан Роман" зі Львова мобілізувався до лав ЗСУ: де служитиме Чихарівський

Роман Чихарівський повідомив про мобілізацію (фото: Styler)

Український блогер і гуморист Роман Чихарівський, відомий мільйонам користувачів за образом "пана Романа", приєднався до Сил оборони України. Про це 30-річний блогер повідомив у своїх соцмережах, опублікувавши фото у військовій формі.

Styler з посиланням на допис зірки в Instagram розповідає, що відомо про його мобілізацію.

Що відомо про службу

Чихарівський повідомив, що служитиме у 21-му полку безпілотних систем "Лава", який входить до 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія".

Новину про мобілізацію блогер подав у звичній для себе манері - коротко і з гумором.

"Мобілізували. Буду шось трошка тойвот у "Лава.Хартія", - написав він.

Інших подробиць про службу Чихарівський наразі не розголошував.

Водночас у "Хартії" також встигли відреагувати на пост блогера. Зокрема, у коментарях під постом "пана Романа" полк "Лава" стримано привітав його з приєднанням до підрозділу.

"Бог добрий. Якось буде", - йдеться в тексті допису.

"Пан Роман" і його крилаті фрази

Широку популярність Роману Чихарівському приніс образ пана Романа - галицького чоловіка старшого віку, який із характерним гумором коментує сучасне життя, дає поради молоді та по-своєму реагує на звичні побутові ситуації.

Візитівкою персонажа стали його манера говорити, специфічний галицький колорит і фрази, які швидко розлетілися соцмережами. Серед них - звернення на кшталт "Добрий день, я пан Роман", "Та йой", "Помаленько", "Потихеньку", "Сила покаяння", та інші характерні вислови, які аудиторія використовує вже окремо від його відео.

Саме завдяки цьому образу Чихарівський став одним із впізнаваних українських гумористичних блогерів. Його контент поєднує сатиру, побутовий гумор і спостереження за українськими реаліями.

Раніше персонаж пана Романа найчастіше з'являвся у коротких відео в TikTok та Instagram, де блогер обігрував актуальні теми та ситуації з життя.

Що ще відомо про Романа Чихарівського

Роман Чихарівський родом із Тернопільщини, навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Персонаж пана Романа набув популярності у соцмережах ще 2022 році. Водночас сьогодні його знають не лише за гумористичними відео, а й за впізнаваною мовою персонажа та численними фразами, які стали частиною українського інтернет-гумору.

Раніше ми розповідали про дітей відомих українських зірок, які стали на захист України і доєдналися до лав ЗСУ.

Теги: Новини шоу-бізнесу Збройні сили України Шоу-бізнес Зірки шоу-бізнесу Мобілізація в Україні
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