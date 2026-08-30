Херсонские "голые" помидоры: готовятся сутки, а исчезают со стола за минуты

Помидоры без кожуры, много ароматной зелени, чеснок и кисло-сладкий маринад - такая закуска прекрасно дополнит обычный домашний ужин .

Styler рассказывает, как приготовить херсонские «голые» помидоры, которые можно есть уже на следующий день.

Что вам понадобится

Для этой закуски понадобятся обычные сезонные помидоры, свежая зелень и несколько простых специй. Особый вкус дает маринад с правильным соотношением соли, сахара и уксуса.

Ингредиенты:

помидоры - 1 кг;

чеснок - 1 головка;

укроп и петрушка - 1 большой пучок;

черный перец горошком - 10-12 шт.;

лавровый лист - 2 шт.

Для маринада на 1 л воды:

вода -1 л;

сахар - 4 ст. л.;

соль - 2 ст. л.;

уксус 9% - 3 ст. л.

Как приготовить

На каждом помидоре сделайте крестообразные надрезы. Залейте овощи крутым кипятком на 2-3 минуты, после чего сразу переложите в ледяную воду. Снимите шкурку.

Укроп и петрушку мелко нашинкуйте. Чеснок пропустите через пресс и перемешайте с зеленью.

Для маринада вскипятите воду с солью и сахаром. Проварите около минуты, снимите с огня и добавьте уксус. Оставьте маринад полностью остыть.

В чистую банку выкладывайте слоями помидоры и смесь зелени с чесноком. Добавить лавровый лист и черный перец горошком.

Залейте все холодным маринадом в самый верх и закройте банку крышкой.

Поставьте помидоры в холодильник как минимум на 24 часа. Через сутки закуску можно подавать к столу. Однако фудблогерка Мирослава Пекарюк отмечает: если вы дадите помидорам настояться дольше, они станут еще более ароматными и лучше пропитаются маринадом.