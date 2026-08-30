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Главная Вкусно Херсонские "голые" помидоры: готовятся сутки, а исчезают со стола за минуты
Вкусно 30 августа 2026 · 17:27
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Херсонские "голые" помидоры: готовятся сутки, а исчезают со стола за минуты

Эта простая закуска получается настолько ароматной, что одной банки будет мало
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Херсонские "голые" помидоры: готовятся сутки, а исчезают со стола за минуты

Маринованные помидоры с чесноком, зеленью и специями (фото сгенерированное ИИ)

Помидоры без кожуры, много ароматной зелени, чеснок и кисло-сладкий маринад - такая закуска прекрасно дополнит обычный домашний ужин.

Styler рассказывает, как приготовить херсонские «голые» помидоры, которые можно есть уже на следующий день.

Что вам понадобится

Для этой закуски понадобятся обычные сезонные помидоры, свежая зелень и несколько простых специй. Особый вкус дает маринад с правильным соотношением соли, сахара и уксуса.

Ингредиенты:

  • помидоры - 1 кг;
  • чеснок - 1 головка;
  • укроп и петрушка - 1 большой пучок;
  • черный перец горошком - 10-12 шт.;
  • лавровый лист - 2 шт.

Для маринада на 1 л воды:

  • вода -1 л;
  • сахар - 4 ст. л.;
  • соль - 2 ст. л.;
  • уксус 9% - 3 ст. л.

Как приготовить

На каждом помидоре сделайте крестообразные надрезы. Залейте овощи крутым кипятком на 2-3 минуты, после чего сразу переложите в ледяную воду. Снимите шкурку.

Укроп и петрушку мелко нашинкуйте. Чеснок пропустите через пресс и перемешайте с зеленью.

Для маринада вскипятите воду с солью и сахаром. Проварите около минуты, снимите с огня и добавьте уксус. Оставьте маринад полностью остыть.

В чистую банку выкладывайте слоями помидоры и смесь зелени с чесноком. Добавить лавровый лист и черный перец горошком.

Залейте все холодным маринадом в самый верх и закройте банку крышкой.

Поставьте помидоры в холодильник как минимум на 24 часа. Через сутки закуску можно подавать к столу. Однако фудблогерка Мирослава Пекарюк отмечает: если вы дадите помидорам настояться дольше, они станут еще более ароматными и лучше пропитаются маринадом.

Раньше мы рассказывали, какие заготовки на зиму в банках можно приготовить из перезрелых овощей.

Теги: Рецепты Помидоры
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