Не покупайте новое пальто: интересные способы сделать прошлогоднюю модель модной этой осенью

Начало осени часто заставляет просматривать гардероб и полагать, что прошлогодние вещи уже утратили актуальность. Но прежде, чем тратиться на новое пальто, стоит внимательнее посмотреть на то, что уже есть в шкафу. Несмотря на то, что модные тенденции меняются, это не значит, что любимую вещь нужно каждый год менять новой.

Styler со ссылкой на советы стилисток Anthropologie Лорен Андерсен и Эллы Масси рассказывает, как с помощью нескольких простых приемов обновить прошлогоднюю модель и "вписать" ее в тренды осени 2026 года.

Начните с пропорций

Специалисты советуют не спешить откладывать вещи, которые кажутся устаревшими. По их словам, даже старый тренч можно сделать актуальным, если дать ему "новую энергию" посредством стилизации.

В частности, эксперты советуют играть с пропорциями и не бояться совмещать вещи разного объема.

Добавьте широкий ремень

Это один из самых простых способов изменить облик пальто. Широкий кожаный ремень поверх верхней одежды подчеркнет талию и полностью сменит силуэт знакомой модели.

Кроме того, пояс в этом году является одним из заметных трендов осени 2026 года. Стилисты советует не ограничиваться ремнем, который шел в комплекте с пальто: можно попробовать кожаный, винтажный или другой вариант, меняющий пропорции вещи.

Смените обувь

Даже обычное классическое пальто может смотреться совершенно по-новому с другой обувью. Прошлогоднюю модель можно совместить с актуальными лоферами, замшевыми сапогами или обувью с более массивным силуэтом.

Именно такие небольшие изменения помогают полностью не повторять прошлогодний образ.

Привычные силуэты будут выглядеть по-новому осенью (фото: magnific.com)

Добавьте яркий цвет

Не обязательно покупать новое пальто необычного оттенка. Если верхняя одежда нейтральна - черная, серая, бежевая или коричневая - добавьте яркую сумку, шарф или другой аксессуар.

Стилистки советуют использовать неожиданные цветовые сочетания, ведь новая палитра способна полностью изменить характер вещи, которую вы носите уже несколько сезонов.

Поиграйте со слоями

Попытайтесь носить под пальто не тот самый свитер, который одевали в прошлом году, а соединить его с рубашкой, жилетом, жакетом или тонким трикотажем.

Многослойность - один из самых простых способов сделать знакомую верхнюю одежду более интересной. Причем не обязательно полностью менять гардероб: достаточно по-новому скомбинировать уже имеющиеся вещи.

Не пренебрегайте аксессуарами

Сумка, брошь, шарф или даже необычные перчатки могут изменить восприятие пальто. Особенно хорошо этот приём работает с базовыми моделями без большого количества деталей.

Этой осенью следует обратить внимание на выразительные аксессуары и фактуры: стилисты прогнозируют возвращение более структурированных силуэтов, поясов и деталей, подчеркивающих форму.

Поэтому, прежде чем отправляться за новым пальто, достаньте прошлогоднее из шкафа и попробуйте посмотреть на него по-новому. Иногда для актуального образа достаточно не новой вещи, а нового способа ее носить.