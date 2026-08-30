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Главная Полезное Уничтожают газон, но не едят урожай: как навсегда прогнать кротов с участка
Полезное 30 августа 2026 · 13:49
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Уничтожают газон, но не едят урожай: как навсегда прогнать кротов с участка

Три гуманных и рабочих способа избавиться от крота
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Уничтожают газон, но не едят урожай: как навсегда прогнать кротов с участка

Как избавиться от кротов на огороде (фото сгенерированное ИИ)

Появление земляных бугорков на идеально ухоженном газоне или грядках означает, что ваш участок имеет здоровую, влажную почву, богатую насекомыми. Кроты являются исключительно насекомоядными животными: они не питаются корнями растений, луковицами или вашим урожаем, однако их присутствие наносит серьезный ущерб ландшафту.

Как гуманно избавиться от этих животных, объясняет Styler со ссылкой на Martha Stewart.

Почему кроты - это скрытая угроза

Разрушение корневой системы. Прокладывая тоннели в поисках пищи (дождевых червей и личинок), крот разрывает корни травы и кустов, оставляя за собой пятна мертвой растительности.

Шоссе для других вредителей. Готовые кротовые норы быстро занимают мыши и полевки. Именно эти вторичные грызуны со временем уничтожают урожай моркови, свеклы и луковицы цветов.

Как гуманно заставить крота пойти

Эксперты по борьбе с вредителями советуют не тратить время на агрессивные методы, а изменить среду так, чтобы она стала непригодной для жизни животного.

Масло касторовое (касторка)

Это самый эффективный природный репеллент. Опрыскивание почвы раствором касторки покрывает насекомых горькой пленкой. Еда становится безвкусной, и крот мигрирует на другую территорию.

Звуковые отпугиватели

Кроты имеют сверхчувствительный слух. Установка вибрационных или ультразвуковых колышек непосредственно в активные туннели создает невыносимые условия для их обитания.

Коррекция полива

Животные обожают переувлажненную почву, в которой легко рыть туннели и где собирается много червей. Переход на редкий, но глубокий полив подсушит верхний слой земли, что существенно усложнит кротам жизнь.

Природные барьеры

Чтобы защитить высокие грядки, при их формовке обязательно укладывайте на дно металлическую оцинкованную сетку с мелкими глазками - крот физически не сможет ее прогрызть.

А по периметру огорода следует высадить плотный бордюр из бархатцев или декоративного лука (алиума). Их резкий аромат действует как надежный природный барьер, который эти животные пытаются обходить.

Кстати, до этого Styler рассказывал о 4 кустах, которые категорически нельзя сажать возле дома.

Теги: Сад и огород
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