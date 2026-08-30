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Головна Корисне Знищують газон, але не їдять врожай: як назавжди прогнати кротів з ділянки
Корисне 30 серпня 2026 · 13:49
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Знищують газон, але не їдять врожай: як назавжди прогнати кротів з ділянки

Три гуманні та робочі способи позбутися крота
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Знищують газон, але не їдять врожай: як назавжди прогнати кротів з ділянки

Як позбутися кротів на городі (фото згенероване ШІ)

Поява земляних горбків на ідеально доглянутому газоні чи грядках означає, що ваша ділянка має здоровий, вологий ґрунт, багатий на комах. Кроти є виключно комахоїдними тваринами: вони не харчуються корінням рослин, цибулинами чи вашим урожаєм, проте їхня присутність завдає серйозної шкоди ландшафту.

Як гуманно позбутися цих тварин, пояснює Styler з посиланням на Martha Stewart.

Чому кроти - це прихована загроза

Руйнування кореневої системи. Прокладаючи тунелі у пошуках їжі (дощових черв'яків та личинок), кріт розриває коріння трави та кущів, залишаючи за собою плями мертвої рослинності.

Шосе для інших шкідників. Готові кротові нори швидко займають миші та полівки. Саме ці вторинні гризуни згодом знищують врожай моркви, буряка та цибулини квітів.

Як гуманно змусити крота піти

Експерти з боротьби зі шкідниками радять не витрачати час на агресивні методи, а змінити середовище так, щоб воно стало непридатним для життя тварини.

Рицинова олія (касторка)

Це найефективніший природний репелент. Обприскування ґрунту розчином касторки покриває комах гіркою плівкою. Їжа стає несмачною, і кріт мігрує на іншу територію.

Звукові відлякувачі

Кроти мають надчутливий слух. Встановлення вібраційних або ультразвукових кілочків безпосередньо в активні тунелі створює нестерпні умови для їхнього проживання.

Корекція поливу

Тварини обожнюють перезволожений ґрунт, у якому легко рити тунелі і де збирається багато черв'яків. Перехід на рідкий, але глибокий полив підсушить верхній шар землі, що суттєво ускладнить кротам життя.

Природні бар'єри

Щоб захистити високі грядки, під час їхнього формування обов'язково вкладайте на дно металеву оцинковану сітку з дрібними вічками - кріт фізично не зможе її прогризти.

А по периметру городу варто висадити щільний бордюр із чорнобривців або декоративної цибулі (аліуму). Їхній різкий аромат діє як надійний природний бар'єр, який ці тварини намагаються оминати.

До речі, до цього Styler розповідав про 4 кущі, які категорично не можна садити біля дому.

Теги: Сад і огород
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