Таро-гороскоп на 30 августа: каким знакам Зодиака лучше не рисковать

Астрологи подготовили прогноз на 30 августа по картам Таро для всех знаков Зодиака. Расклад подскажет, где следует довериться обстоятельствам, а где лучше семь раз подумать перед шагом.
Styler рассказывает, на что следует обратить внимание в воскресенье.
Овен
Карта Таро: Король Мечей, перевернутая
В этот день лучше не вступать в споры и не пытаться во что бы то ни стало доказать свою правоту. Проверяйте информацию перед решениями, ведь эмоции могут помешать увидеть ситуацию объективно.
Телец
Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая
Не каждая компания в этот день будет для вас комфортной, поэтому внимательнее выбирайте окружение. Также карта советует не втягиваться в сплетни, конфликты или лишние разговоры.
Близнецы
Карта Таро: Солнце
Вас ждет один из самых благоприятных прогнозов: карта Солнце символизирует радость, ясность и хорошие перспективы. 30 августа следует быть активными и не бояться показывать свои сильные стороны.
Рак
Карта Таро: Шестерка Пентаклей, перевернутая
В этот день может возникнуть ощущение, что вы отдаете больше, чем получаете вместо этого. Следует пересмотреть свои границы и не соглашаться помогать там, где вашей добротой могут воспользоваться.
Лев
Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая
Возможно, вы не получите похвалы или признания, на которые рассчитывали. Не воспринимайте это как поражение - ваши усилия все равно имеют значение, даже если результат пока незаметен.
Дева
Карта Таро: Семерка Кубков
Перед вами может появиться несколько вариантов, и выбор окажется не таким простым, как кажется. Не торопитесь хвататься за первую заманчивую возможность - сначала отделите реальные перспективы от красивых иллюзий.
Весы
Карта Таро: Паж Мечей, перевернутая
Будьте осторожны со словами и информацией, получаемой от других. Есть риск неправильно понять чьи-либо намерения, поверить слухам или сказать лишнее.
Скорпион
Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая
Финансовые вопросы могут потребовать большего внимания, чем обычно. Не стоит рисковать деньгами ради быстрой выгоды и позволять кому-то диктовать условия.
Стрелец
Карта Таро: Девятка Кубков
День обещает приятные эмоции и чувство удовольствия от того, что у вас есть. Может сбыться небольшое желание или появиться повод позволить себе то, о чем давно мечтали.
Козерог
Карта Таро: Иерофант
30 августа лучше действовать проверенным путем и не пренебрегать правилами. Хороший результат может принести совет опытного человека, обучение или решение, основанное на ваших принципах.
Водолей
Карта Таро: Смерть
Не бойтесь этой карты: в Таро она символизирует завершение одного этапа и начало нового, а не буквальные события. 30 августа может стать хорошим моментом, чтобы отпустить то, что уже потеряло для вас смысл.
Рыбы
Карта Таро: Двойка Мечей
Вам может быть сложно сделать выбор, особенно если оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Не заставляйте себя принимать решение мгновенно - сначала дайте себе время разобраться в своих желаниях.
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