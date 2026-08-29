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Главная Тренды Как заправить свитер в штаны, чтобы не создать себе "искусственный живот": 4 простые правила
Тренды 29 августа 2026 · 14:58
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Как заправить свитер в штаны, чтобы не создать себе "искусственный живот": 4 простые правила

Одна маленькая ошибка может испортить даже очень стильный образ
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Как заправить свитер в штаны, чтобы не создать себе "искусственный живот": 4 простые правила

Стильно выглядеть можно даже в базовом свитере (фото: magnific.com)

Заправлять свитер в брюки или юбку - простой способ сделать силуэт более собранным и подчеркнуть талию.

Styler со ссылкой на советы стилистки Елены Шевченко на странице в Instagram рассказывает о четырех правилах, которые помогут сделать это аккуратно.

Выбирайте тонкий трикотаж

Для заправки лучше всего подходят тонкие и эластичные свитера, которые легко повторяют силуэт и не собираются большими складками под поясом.

А вот объемную модель с грубой или большой вязкой лучше носить на выпуск.

Если пытаться полностью заправить такой свитер под ремень, ткань будет неизбежно собираться в складки и создавать ненужный объем в зоне живота.

Учитывайте длину

Не менее важно, насколько длинный свитер. Оптимальная длина для заправки - чуть ниже тазобедренной косточки.

Слишком длинная модель будет образовывать лишний слой ткани на животе, а слишком короткая будет постоянно выдергиваться во время движения. В результате придется постоянно поправлять одежду, а аккуратный силуэт скоро исчезнет.

Не заправляйте все полотно

Одна из главных ошибок - пытаться полностью спрятать весь свитер под пояс.

Лучше сделать легкий подгиб и заправить только крайнюю нижнюю часть.

Так ткань не собирается толстым слоем на животе, а линия талии останется красиво подчеркнутой. При этом образ будет выглядеть более естественно.

Большую связку оставляйте на выпуск

Грубый и объемный свитер не следует заправлять под ремень. Такой трикотаж сам по себе создает достаточно объема, поэтому попытка спрятать его под поясом лишь прибавит излишних складок.

Вместо этого носите большую вязкую навыпуск или слегка подверните ее спереди. Это позволит сохранить пропорции образа и одновременно сделать акцент на талии.

Раньше мы рассказывали о том, какие куртки могут стать замечательной альтернативой "джинсовкам".

Теги: Модные тренды
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