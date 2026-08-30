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Главная Люди Шпагат, скалолазание и киберспорт: украинские пенсионеры, которые установили невероятные рекорды в 70+
Люди 30 августа 2026 · 11:23
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Шпагат, скалолазание и киберспорт: украинские пенсионеры, которые установили невероятные рекорды в 70+

Они доказали, что большие достижения не обязательно приходят в молодости
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Шпагат, скалолазание и киберспорт: украинские пенсионеры, которые установили невероятные рекорды в 70+

Истории украинцев, установивших рекорды в почтенном возрасте (коллаж: Styler)

Их истории разрушают стереотип о том, что после определенного возраста остается только наблюдать за младшими.

Styler расскажет истории о шести украинцах, которые в зрелом возрасте достигли результатов, достойных Книги рекордов.

Леонид Станиславский - самый старший теннисист

Харьковчанин Леонид Станиславский начал играть в теннис еще в 1954 году, а в официальные турниры присоединился уже после 90 лет.

В 2020 году Guinness World Records зафиксировал его как самого старшего мужчину, участвовавшего в официальных теннисных соревнованиях - на тот момент ему было 96 лет и 210 дней.

Шпагат, скалолазание и киберспорт: украинские пенсионеры, которые установили невероятные рекорды в 70+Леонид Станиславский (скриншот)

Станиславский выступал на международных ветеранских турнирах и даже предлагал создать отдельную категорию для теннисистов в возрасте 90+.

Его история стала примером того, что увлечение спортом можно сохранять на протяжении всей жизни.

Надежда Шарыгина - 93 года и шпагат

Надежда Шарыгина из Каменки-Бужской начала активно заниматься растяжкой уже после 60 лет. Сначала женщина выполняла несложные упражнения, затем постепенно увеличивала нагрузку и работала над гибкостью.

За годы тренировок ей удалось овладеть продольным шпагатом, который она продемонстрировала в 93-летнем возрасте. Упражнение Шарыгина выполнило во время официальной фиксации рекорда перед экспертами.

Шпагат, скалолазание и киберспорт: украинские пенсионеры, которые установили невероятные рекорды в 70+Надежда Шарыгина (скриншот)

После этого ее достижение внесли в Книгу рекордов Украины как результат, установленный человеком такого возраста.

Юрий Василенко - скалолаз в 80 лет

Киевлянин Юрий Василенко дважды устанавливал рекорды Украины в скалолазании - сначала в 75 лет, а затем повторил свое достижение в 80.

Для рекорда мужчине нужно было преодолеть вертикальную трассу с искусственным рельефом и двумя карнизами. Маршрут проходил на высоте, соответствующей четвертому этажу здания.

Шпагат, скалолазание и киберспорт: украинские пенсионеры, которые установили невероятные рекорды в 70+Юрий Василенко (скриншот)

Василенко справился со сложной трассой за 2 минуты 38 секунд. Его результаты официально внесли в Книгу рекордов Украины.

Людмила Казанцева - хендлер в 72 года

Женщина из Хмельницкого пришла в хендлинг уже после выхода на пенсию. Первый раз она уехала на выставку со своим той-терьером Арнольдом примерно в 70 лет, хотя до этого не имела такого опыта.

Впоследствии начала регулярно готовить собак к выставкам, обучать их правильно двигаться в ринге и стоять во время осмотра судьями.

Шпагат, скалолазание и киберспорт: украинские пенсионеры, которые установили невероятные рекорды в 70+Людмила Казанцева (скриншот)

Вместе со своими питомцами Казанцева ездила на выставки в разные города Украины и получала награды.

В 72 года, в 2018 году, она установила рекорд Украины как хендлерша самого почтенного возраста.

Борис Мельник - старейший военный доброволец

Мужчина с позывным "Друг Тихон" стал старейшим военным добровольцем Украины, когда в 77 лет его официально внесли в Книгу рекордов Украины.

В ряды добровольцев мужчина присоединился после начала войны на Донбассе, а на передовой выполнял боевые задания вместе с младшими собратьями. Он воевал, в частности, в районе Старогнатовки и Авдеевки.

Шпагат, скалолазание и киберспорт: украинские пенсионеры, которые установили невероятные рекорды в 70+Борис Мельник (скриншот)

Мельник также известен среди военных тем, что играл для собратьев на бандуре. Рекорд украинца официально зафиксировали в 2018 году.

"Молодая Гвардия" - пенсионеры в киберспорте

Одесская команда "Молодая Гвардия" состоит из людей пенсионного возраста, которые увлекаются компьютерными играми.

Шпагат, скалолазание и киберспорт: украинские пенсионеры, которые установили невероятные рекорды в 70+

Участники команды играли в Counter-Strike и собрались вместе, чтобы официально зафиксировать свой возрастной рекорд. Их признали старейшей киберспортивной командой Украины.

Рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов Украины, а сама команда стала необычным примером участия старшего поколения в современном киберспорте.

Ранее мы рассказывали об украинских бабушках-пенсионерках, которые успешно покоряют соцсети и в своем почтенном возрасте уже стали настоящими звездами TikTok .

Теги: Книга рекордов Гиннеса Рекорды Люди
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