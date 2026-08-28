Жизнь только начинается: как 83-летняя пенсионерка сменила дом на путешествия по 27 странам мира

Для многих выход на пенсию ассоциируется со спокойствием и домашним уютом, но 83-летняя британка Шейла Ингра из Нортгемптона имеет другой взгляд на жизнь. В свои 75 лет она впервые отправилась в самостоятельное путешествие и с тех пор не останавливается.

История британки

За плечами отважного путешественницы уже 27 стран мира. Она гуляла по шумным улицам Индии, любовалась древними достопримечательностями Узбекистана и даже спускалась на экстремальном соплайне на Кубе.

История Шейлы - это не исключение, а яркое отражение нового глобального тренда.

Согласно последним исследованиям туристической компании Saga Holidays, каждый пятый британец старше 50 лет сейчас выбирает путешествовать наедине. При этом женщины решаются на такой шаг вдвое чаще мужчин.

От заботы о других до мечтаний о мире

Для Шейлы решение путешествовать соло было продиктовано не модой, а жизненными обстоятельствами. Большую часть своей жизни она посвятила заботе о других. Когда же осталась сама, решила, что пора ценить каждый миг.

"Когда я оказалась в одиночестве, я подумала: это действительно моя жизнь в то время, что мне отмерено. Я решила принять это и попытаться вычеркнуть несколько стран из своего списка желаний", - делится женщина

Среди 27 посещенных стран Шейла без колебаний называет свою любимую локацию – это знаменитая площадь Регистан в городе Самарканд (Узбекистан).

Вдохновившись документальным сериалом BBC "Шелковый путь" в 2016 году, она решила своими глазами увидеть этот исторический маршрут.

"Я шла за мечтой и не разочаровалась. Цвета изразцов на зданиях, медресе и мечетях были необыкновенными: яркие пурпурные, бирюзовые и множество других прекрасных оттенков. Местные жители были настолько приветливыми, что я наслаждалась каждой минутой," - вспоминает путешественница, которая была настолько впечатлена.

Путешествия наедине не означают одиночество

Вопреки стереотипам, соло-путешествия принесли Шейли не только новые впечатления, но и крепкую дружбу. За восемь лет странствий она познакомилась со многими людьми как с другими соло-туристами, так и с семейными парами.

Сегодня они поддерживают связь и встречаются около 17 раз в год в разных уголках Великобритании, чтобы пообедать и поделиться новостями о своих последних поездках.

Главный совет для колеблющихся

Шейла прекрасно понимает, что многие люди ее возраста могут осторожничать и отдавать предпочтение знакомым курортам. Однако ее главный совет для всех мечтающих о соло-путешествии - быть смелыми и бесстрашными.

Ее личное жизненное кредо звучит просто, но глубоко: "Наслаждайтесь каждым днем, дарованным нам на этой прекрасной, хрупкой земле.