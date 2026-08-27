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Главная Люди "Они не способны вылечиться": телеведущий Алексей Суханов вынес окончательный приговор о будущем РФ
Люди 27 августа 2026 · 21:04
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"Они не способны вылечиться": телеведущий Алексей Суханов вынес окончательный приговор о будущем РФ

Актер жестко ответил, возможно ли примирение между Украиной и Россией
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
"Они не способны вылечиться": телеведущий Алексей Суханов вынес окончательный приговор о будущем РФ

Актер и ведущий Алексей Суханов (фото: РБК-Украина)

Несмотря на жестокую войну, в информационном пространстве время от времени продолжают раздаваться нарративы о том, что рано или поздно Украине и России придется искать пути для примирения. Однако известный актер и телеведущий Алексей Суханов относится к таким тезисам совершенно категорично.

В эксклюзивном интервью для проекта Wave РБК-Украина он откровенно объяснил, почему считает какие-либо разговоры о мирном сосуществовании с нынешней Россией бессмысленными.

Что думает Суханов по поводу примирения РФ и Украины

"Для меня лично территория на мировой карте под названием Российская Федерация вычеркнута навсегда", - безапелляционно заявил ведущий.

"Диагноз", не оставляющий надежд

Алексей Суханов, родившийся и проживший значительную часть жизни в России, утверждает, что хорошо знает ментальность и исторические особенности этой страны. По его словам, российское общество и государство просто не способны к качественным трансформациям.

"Я родился там, я знаю: они не могут вылечиться раз и навсегда. Там не было ни одного случая в истории так называемой России, который она продемонстрировала бы в пользу своего развития. Были вспышки, но они были непродолжительными", - объясняет Суханов.

Ведущий отмечает, что такие исторические качели являются прямым свидетельством того, что РФ априори недееспособна как демократическое государство.

"О демократии там вообще речь не идет, там никогда демократии не было!" - резюмировал он.

Почему слова Суханова имеют особый вес

Категоричность Алексея Суханова подкреплена его своими поступками. Ведущий переехал работать в Киев еще в 2012 году, а с началом российской агрессии в 2014-м окончательно избрал сторону правды.

Он изучил украинский язык, полностью отказался от общения на русском в эфирах, разорвал связи с отравленными пропагандой родственниками в РФ и публично уничтожил свой российский паспорт.

В преддверии полномасштабного вторжения Суханов официально получил гражданство Украины, доказав свою преданность не словом, а делом.

Ранее Styler рассказывал озвездах "Х-Фактора", "Голоса" и "Танцев", которые служат в ВСУ.

Теги: Шоу-бизнес
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