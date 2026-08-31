Как закрыть помидоры, чтобы все просили рецепт: добавьте этот фрукт

Сезон домашних заготовок в разгаре, поэтому самое время попробовать необычный способ консервирования помидоров. В этом рецепте сочетаются овощи с сезонным фруктом, который дарит им особую кисло-сладкую нотку.
Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогера Ptashka Nadia рассказывает, как закрыть томаты со сливами на зиму.
Как приготовить помидоры со сливами
Для рецепта понадобятся спелые, но не слишком мягкие помидоры и сливы. Их нужно хорошо вымыть и подготовить банки.
Ингредиенты на 4 банка по 1 л:
- 1,5 кг помидоров
- примерно 1 кг слив
- 4 крупных зубчика чеснока
- 4 веточки базилика
- немного петрушки
- 8 горошин душистого перца
- около 24 горошин смеси перцев
- 4 лавровых листа.
Для маринада на 2 л воды:
- 60 г соли (2 столовые ложки)
- 100 г сахара (4 столовые ложки)
- 60 мл уксуса (4 столовые ложки).
Приготовление
На дно каждой литровой банки положите по одному крупному зубчику чеснока, веточке базилика, чуть-чуть петрушки, две горошины душистого перца и примерно шесть горошин смеси перцев.
После этого выкладывайте помидоры и сливы в банки, чередуя их между собой. Не нужно плотно утрамбовывать плоды - оставьте достаточно места для маринада.
Отдельно приготовьте маринад. В двух литрах воды растворите соль и сахар, добавьте уксус и поставьте смесь на огонь. Доведите маринад до кипения.
В каждую банку уложите лавровый лист и залейте плоды горячим маринадом.
Как стерилизовать заготовку
Дно большой кастрюли застелите полотенцем и поставьте туда банки. Налейте воду так, чтобы она доходила примерно до плеч банок, и стерилизуйте их в течение 10 минут после нагревания воды.
Осторожно извлеките банки, закрутите крышками и переверните вверх дном. Накройте их полотенцем или одеялом и оставьте до полного охлаждения.
После этого банки можно перенести в холодное место для хранения.
Какой вкус у помидоров со сливами
Сочетание овощей и фруктов делает эту заготовку необычной. Помидоры получаются с приятной кисло-сладкой ноткой, а специи придают маринаду насыщенный аромат.
По желанию рецепт можно немного изменить: например, добавить больше чеснока или лука. Но даже в базовом варианте помидоры со сливами могут стать интересной альтернативой обычным зимним консервациям.
Можно ли закрывать сливы с косточками
Да, сливы для консервации можно оставлять целыми, не вынимая косточки. Это подтверждает американский National Center for Home Food Preservation (NCHFP): в рецепте консервирования слив допускается использование целых плодов, а если сливы разрезают пополам, тогда косточки рекомендуют удалять,
В то же время есть важное правило: косточки не следует раскалывать или повреждать. Эксперт Oregon State University Extension объясняет, что внутри косточек слив содержатся соединения, связанные с цианидом, но приготовление целых, невредимых плодов не составляет такой проблемы - риск возникает именно при повреждении или измельчении косточки.
Поэтому для этого рецепта сливы можно класть в банки целыми вместе с косточками, если они не треснуты и не повреждены. Перед заготовкой обязательно переберите плоды, хорошо их вымойте и не используйте сливы с расколотыми косточками.
Для надежности во время домашнего консервирования также следует соблюдать проверенные технологии обработки. NCHFP отдельно отмечает, что целые сливы перед консервированием можно проколоть вилкой с двух сторон - это помогает кожуре не лопаться во время обработки.
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