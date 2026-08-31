Как закрыть помидоры, чтобы все просили рецепт: добавьте этот фрукт

Сезон домашних заготовок в разгаре, поэтому самое время попробовать необычный способ консервирования помидоров. В этом рецепте сочетаются овощи с сезонным фруктом, который дарит им особую кисло-сладкую нотку.

Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогера Ptashka Nadia рассказывает, как закрыть томаты со сливами на зиму.

Как приготовить помидоры со сливами

Для рецепта понадобятся спелые, но не слишком мягкие помидоры и сливы. Их нужно хорошо вымыть и подготовить банки.

Ингредиенты на 4 банка по 1 л:

1,5 кг помидоров

примерно 1 кг слив

4 крупных зубчика чеснока

4 веточки базилика

немного петрушки

8 горошин душистого перца

около 24 горошин смеси перцев

4 лавровых листа.

Для маринада на 2 л воды:

60 г соли (2 столовые ложки)

100 г сахара (4 столовые ложки)

60 мл уксуса (4 столовые ложки).

Приготовление

На дно каждой литровой банки положите по одному крупному зубчику чеснока, веточке базилика, чуть-чуть петрушки, две горошины душистого перца и примерно шесть горошин смеси перцев.

После этого выкладывайте помидоры и сливы в банки, чередуя их между собой. Не нужно плотно утрамбовывать плоды - оставьте достаточно места для маринада.

Отдельно приготовьте маринад. В двух литрах воды растворите соль и сахар, добавьте уксус и поставьте смесь на огонь. Доведите маринад до кипения.

В каждую банку уложите лавровый лист и залейте плоды горячим маринадом.

Как стерилизовать заготовку

Дно большой кастрюли застелите полотенцем и поставьте туда банки. Налейте воду так, чтобы она доходила примерно до плеч банок, и стерилизуйте их в течение 10 минут после нагревания воды.

Осторожно извлеките банки, закрутите крышками и переверните вверх дном. Накройте их полотенцем или одеялом и оставьте до полного охлаждения.

После этого банки можно перенести в холодное место для хранения.

Какой вкус у помидоров со сливами

Сочетание овощей и фруктов делает эту заготовку необычной. Помидоры получаются с приятной кисло-сладкой ноткой, а специи придают маринаду насыщенный аромат.

По желанию рецепт можно немного изменить: например, добавить больше чеснока или лука. Но даже в базовом варианте помидоры со сливами могут стать интересной альтернативой обычным зимним консервациям.

Можно ли закрывать сливы с косточками

Да, сливы для консервации можно оставлять целыми, не вынимая косточки. Это подтверждает американский National Center for Home Food Preservation (NCHFP): в рецепте консервирования слив допускается использование целых плодов, а если сливы разрезают пополам, тогда косточки рекомендуют удалять,

В то же время есть важное правило: косточки не следует раскалывать или повреждать. Эксперт Oregon State University Extension объясняет, что внутри косточек слив содержатся соединения, связанные с цианидом, но приготовление целых, невредимых плодов не составляет такой проблемы - риск возникает именно при повреждении или измельчении косточки.

Поэтому для этого рецепта сливы можно класть в банки целыми вместе с косточками, если они не треснуты и не повреждены. Перед заготовкой обязательно переберите плоды, хорошо их вымойте и не используйте сливы с расколотыми косточками.

Для надежности во время домашнего консервирования также следует соблюдать проверенные технологии обработки. NCHFP отдельно отмечает, что целые сливы перед консервированием можно проколоть вилкой с двух сторон - это помогает кожуре не лопаться во время обработки.