UA / RU
rbc.ua
Последние новости
14:01 Вкусно
Как закрыть помидоры, чтобы все просили рецепт: добавьте этот фрукт
13:15 Полезное
Урожай до самых морозов: 4 культуры, которые советуют сажать именно в сентябре
12:20 Люди
Брат едва не убил победителя "Зважених та щасливих" и застрелил родителей: детали
12:00 Гороскопы
Таро-гороскоп на неделю: кто начнет новую жизнь, а кто отпустит прошлое
10:48 Тренды
8 лучших духов с нотой морской соли, которые заменят поездку на море
09:17 Полезное
Идеальный газон без хлопот: 5 стелющихся растений, которые навсегда заменят обычную траву
06:01 Гороскопы
Таро-гороскоп на 31 августа: кому этот день принесет удачу, а кому - перемены
20:02 Гороскопы
Скажите страхам "нет": как Меркурий в Деве поможет трем знакам приумножить состояние
17:27 Вкусно
Херсонские "голые" помидоры: готовятся сутки, а исчезают со стола за минуты
16:19 Люди
Велосипед, кот за гривну и удобная подушка: украинцы назвали топ-покупок, изменивших их жизнь
Все новости
Главная Вкусно Как закрыть помидоры, чтобы все просили рецепт: добавьте этот фрукт
Вкусно 31 августа 2026 · 14:01
Add as a preferred source on Google

Как закрыть помидоры, чтобы все просили рецепт: добавьте этот фрукт

Секрет этой заготовки - в сочетании, которое на первый взгляд кажется странным
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Как закрыть помидоры, чтобы все просили рецепт: добавьте этот фрукт

Как закрыть помидоры со сливами на зиму (изображение сгенерировано ИИ)

Сезон домашних заготовок в разгаре, поэтому самое время попробовать необычный способ консервирования помидоров. В этом рецепте сочетаются овощи с сезонным фруктом, который дарит им особую кисло-сладкую нотку.

Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогера Ptashka Nadia рассказывает, как закрыть томаты со сливами на зиму.

Как приготовить помидоры со сливами

Для рецепта понадобятся спелые, но не слишком мягкие помидоры и сливы. Их нужно хорошо вымыть и подготовить банки.

Ингредиенты на 4 банка по 1 л:

  • 1,5 кг помидоров
  • примерно 1 кг слив
  • 4 крупных зубчика чеснока
  • 4 веточки базилика
  • немного петрушки
  • 8 горошин душистого перца
  • около 24 горошин смеси перцев
  • 4 лавровых листа.

Для маринада на 2 л воды:

  • 60 г соли (2 столовые ложки)
  • 100 г сахара (4 столовые ложки)
  • 60 мл уксуса (4 столовые ложки).

Приготовление

На дно каждой литровой банки положите по одному крупному зубчику чеснока, веточке базилика, чуть-чуть петрушки, две горошины душистого перца и примерно шесть горошин смеси перцев.

После этого выкладывайте помидоры и сливы в банки, чередуя их между собой. Не нужно плотно утрамбовывать плоды - оставьте достаточно места для маринада.

Отдельно приготовьте маринад. В двух литрах воды растворите соль и сахар, добавьте уксус и поставьте смесь на огонь. Доведите маринад до кипения.

В каждую банку уложите лавровый лист и залейте плоды горячим маринадом.

Как стерилизовать заготовку

Дно большой кастрюли застелите полотенцем и поставьте туда банки. Налейте воду так, чтобы она доходила примерно до плеч банок, и стерилизуйте их в течение 10 минут после нагревания воды.

Осторожно извлеките банки, закрутите крышками и переверните вверх дном. Накройте их полотенцем или одеялом и оставьте до полного охлаждения.

После этого банки можно перенести в холодное место для хранения.

Какой вкус у помидоров со сливами

Сочетание овощей и фруктов делает эту заготовку необычной. Помидоры получаются с приятной кисло-сладкой ноткой, а специи придают маринаду насыщенный аромат.

По желанию рецепт можно немного изменить: например, добавить больше чеснока или лука. Но даже в базовом варианте помидоры со сливами могут стать интересной альтернативой обычным зимним консервациям.

Можно ли закрывать сливы с косточками

Да, сливы для консервации можно оставлять целыми, не вынимая косточки. Это подтверждает американский National Center for Home Food Preservation (NCHFP): в рецепте консервирования слив допускается использование целых плодов, а если сливы разрезают пополам, тогда косточки рекомендуют удалять,

В то же время есть важное правило: косточки не следует раскалывать или повреждать. Эксперт Oregon State University Extension объясняет, что внутри косточек слив содержатся соединения, связанные с цианидом, но приготовление целых, невредимых плодов не составляет такой проблемы - риск возникает именно при повреждении или измельчении косточки.

Поэтому для этого рецепта сливы можно класть в банки целыми вместе с косточками, если они не треснуты и не повреждены. Перед заготовкой обязательно переберите плоды, хорошо их вымойте и не используйте сливы с расколотыми косточками.

Для надежности во время домашнего консервирования также следует соблюдать проверенные технологии обработки. NCHFP отдельно отмечает, что целые сливы перед консервированием можно проколоть вилкой с двух сторон - это помогает кожуре не лопаться во время обработки.

Ранее Styler писал, как закрыть перец на зиму, который не будет разваливаться.

Теги: Рецепты Помидоры консервация
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Идеальный газон без хлопот: 5 стелющихся растений, которые навсегда заменят обычную траву Полезное Идеальный газон без хлопот: 5 стелющихся растений, которые навсегда заменят обычную траву
Таро-гороскоп на 31 августа: кому этот день принесет удачу, а кому - перемены
Таро-гороскоп на 31 августа: кому этот день принесет удачу, а кому - перемены Гороскопы
Не покупайте новое пальто: интересные способы сделать прошлогоднюю модель модной этой осенью
Не покупайте новое пальто: интересные способы сделать прошлогоднюю модель модной этой осенью Тренды
Больше интересного
8 лучших духов с нотой морской соли, которые заменят поездку на море 8 лучших духов с нотой морской соли, которые заменят поездку на море Людмила Жукова · 31 августа 2026, 10:48
Скажите страхам "нет": как Меркурий в Деве поможет трем знакам приумножить состояние Скажите страхам "нет": как Меркурий в Деве поможет трем знакам приумножить состояние Людмила Жукова · 30 августа 2026, 20:02
Велосипед, кот за гривну и удобная подушка: украинцы назвали топ-покупок, изменивших их жизнь Велосипед, кот за гривну и удобная подушка: украинцы назвали топ-покупок, изменивших их жизнь Наталия Крижановская · 30 августа 2026, 16:19
Урожай до самых морозов: 4 культуры, которые советуют сажать именно в сентябре Урожай до самых морозов: 4 культуры, которые советуют сажать именно в сентябре Людмила Жукова · 31 августа 2026, 13:15