Урожай до самых морозов: 4 культуры, которые советуют сажать именно в сентябре

Завершение лета совсем не означает, что пора хоронить садовый инвентарь до весны. Сентябрь является идеальным временем для высадки холодостойких культур, которые способны активно развиваться при пониженных температурах и снабжать вас свежим урожаем вплоть до глубокой осени.

О 4 культурах, которые советуют сажать именно в сентябре, рассказывает Styler со ссылкой на Daily Express.

Экспертка по ландшафтному дизайну в питомнике Caragh Nurseries Джо Макгарр рассказала о четырех видах овощей, которые еще можно высадить в сентябре, чтобы получить щедрый урожай впоследствии.

Шпинат

Эта культура совершенно неприхотлива к прохладной погоде и отлично чувствует себя на осенних грядках. Если выбрать морозостойкие сорта, свежие листья можно будет срезать в течение всей осени.

При мягкой погоде и правильном расположении некоторые кусты продолжают давать урожай даже с наступлением зимы.

Рукола

Популярная пикантная зелень растет очень быстро, что позволяет получить полноценный осенний урожай в кратчайшие сроки.

Со значительным понижением температуры рост руколы замедлится, однако высадка в уютном, защищенном от холодных ветров месте (например, у стены дома или забора) существенно продлит ее сезон.

Зеленый лук

Это идеальная компактная культура, которую очень удобно высаживать в оставшиеся после сбора летних овощей пустые промежутки. Сентябрьская посадка дает луковицам достаточно времени, чтобы надежно укорениться и окрепнуть до того, как настоящие холода сковывают землю.

Зимний салат

Отличный выбор для тех, кто хочет иметь под рукой свежие хрустящие листья даже в холодные месяцы. Эксперты советуют сажать его на защищенные участки и использовать метод постепенного сбора: вместо того, чтобы вырывать растение с корнем, просто отрывайте необходимое количество наружных листьев для текущего обеда.

Как защитить растения от первых заморозков

Чтобы гарантированно сохранить сентябрьские посевы от внезапных ночных заморозков, характерных для нашей осени, следует заранее подготовить легкое белое агроволокно.

Накрытие грядок на ночь создаст эффект дышащей минитеплицы, сохраняющей тепло земли. Это элементарный шаг, который продлит жизнь вашего осеннего огорода как минимум на три-четыре недели.

Чтобы гарантированно защитить сентябрьские посевы от внезапных ночных заморозков, известный британский эксперт по круглогодичному выращиванию овощей и основатель метода органического земледелия No-Dig Чарльз Доудинг советует всегда использовать легкое белое агроволокно (садовый флис).

"Это самый простой способ обмануть погоду. Агроволокно пропускает воздух и влагу, не образуя губительного конденсата, но при этом эффективно удерживает тепло, поднимающееся от нагретой за день земли. Укрытие молодых посевов на ночь создает эффект дышащей мини-теплицы, которая способна защитить нежную зелень от кратковременных перепадов температуры до -3°C", - объясняет эксперт в своих руководствах по зимнему садоводству.