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Главная Гороскопы Скажите страхам "нет": как Меркурий в Деве поможет трем знакам приумножить состояние
Гороскопы 30 августа 2026 · 20:02
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Скажите страхам "нет": как Меркурий в Деве поможет трем знакам приумножить состояние

Кому звезды обещают безумный денежный успех
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Скажите страхам "нет": как Меркурий в Деве поможет трем знакам приумножить состояние

Как Меркурий в Деве поможет трем знакам приумножить состояние (фото сгенерированное ИИ)

Существует невероятно тесная связь между тем, как вы общаетесь и вашим финансовым благополучием. В период с 31 августа по 6 сентября 2026 года главным игроком на астрологической арене станет Меркурий в Деве.

Кому из знаков Зодиака повезет с финансами в сентябре, объясняет Styler со ссылкой на Your Tango.

Этот транзит требует логики и четкого планирования. В ближайшие дни не стоит полагаться на случай. Звезды советуют не бояться озвучивать свои финансовые желания, но главное условие успеха подкреплять их железными фактами и продуманной стратегией.

Кому звезды обещают финансовый прорыв

Телец

Несмотря на то, что вы являетесь одним из самых успешных в финансовом плане знаков, вас часто преследует иррациональный страх потерять все. Последняя четверть Луны в Близнецах 4 сентября - идеальное время, чтобы отпустить эту тревогу.

Поймите: не существует правила, согласно которому деньги нужно жертвовать другими сферами. Позвольте себе поверить, что вы заслуживаете абсолютного успеха без потерь.

Лев

Ваш главный козырь на этой неделе - баланс прагматизма и внутреннего голоса. 1 сентября, когда Меркурий в Деве создаст аспект с Марсом в Раке, вы почувствуете мощный импульс к действиям.

Ваши финансовые идеи будут правильными, но для их воплощения понадобится четкий план. Избегайте импульсивных покупок или рискованных инвестиций, чтобы не поставить под угрозу то, что у вас уже есть.

Козерог

Северный узел в Водолее соединится с Черной Луной (Лилит) в Стрельце, что заставит вас кардинально пересмотреть подход к заработку. Эта энергия потребует выхода из зоны комфорта.

Доверьтесь интуиции больше, чем голой практичности. Пора заставить деньги работать на вас, а не истощать себя полностью ради очередной карьерной ступеньки.

Как использовать энергию Меркурия

Чтобы не испугать денежную удачу на этой неделе, эксперты советуют избегать абстрактных формулировок. Если вы просите о повышении или ведете переговоры с клиентами, используйте язык цифр. Меркурий в Деве обожает детализацию, таблицы, графики и четкие сроки выполнения договоренностей.

Ранее Styler рассказывал, какие знаки Зодиака способны на тихую месть.

Теги: Гороскоп
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