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Тренды 31 августа 2026 · 10:48
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8 лучших духов с нотой морской соли, которые заменят поездку на море

Подборка стойких морских ароматов на любой бюджет
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
8 лучших духов с нотой морской соли, которые заменят поездку на море

8 лучших духов с нотой морской соли (коллаж, сгенерированный ИИ)

Ароматы с нотами морской соли - это идеальный способ сохранить ощущение летнего отпуска на побережье даже после завершения теплого сезона. Они легкие, свежие, ложатся близко к коже и прекрасно сочетаются с другими духами, гарантируя стойкий, но ненавязчивый шлейф.

О лучших женских духах с морским аккордом, рассказывает Styler со ссылкой на Metro.

Jo Malone Sea Salt and Bergamot

Этот новый релиз бренда представляет собой идеальный гендерно-нейтральный аромат. Он чувствуется удивительно легким, но уверенно держится на коже в течение всего дня. Верхние ноты бергамота дарят хрустящую цитрусовую свежесть, тогда как сердцевина из морской соли и база из вымытой морем древесины "заземляют" композицию, делая ее глубокой и сбалансированной. Выпускается в форматах 30, 50 и 100 мл.

The White Company Sea Salt EDT

Доступна туалетная вода, прекрасно дополняющая одноименную линейку бренда (куда также входят свечи и спреи для дома). Этот многослойный аромат совмещает соль, ветивер и кедр. В отличие от прохладных акватических хитов 2010-х (вроде Davidoff Cool Water), эта композиция оставляет на коже приятный, едва согревающий шлейф.

Diptyque L'Eau Papier

Нежный, мягкий аромат, который многие ассоциируют с чистым мускусом. Хотя он принадлежит к древесной семье, композиция открывается пикантной мимозой. В сердце звучит аккорд рисового пара, мастерски смягчающий резкую свежесть, а база из светлого дерева создает эффект идеального "кожного" аромата - как дуновение свежего соленого ветра.

8 лучших духов с нотой морской соли, которые заменят поездку на море

Orebella Salted Muse EDP

Инновационный гибрид парфюма и ухода за кожей от Беллы Хадид, обогащенный эфирными маслами и увлажняющим экстрактом снежного гриба. Относится к "древесно-морской" категории. Верхние ноты соли и розового перца переходят в сердце из инжира, лаванды и оливкового дерева, завершаясь базой из кедра, сандала и амбры. Это теплый, пряный и в то же время свежий землистый аромат.

Le Monde Gourmand Sel Ocean

Формат городу для волос и тела гарантирует, что свежий аромат будет сопровождать вас всякий раз, когда ветер будет касаться ваших прядей. Сочетание розовой морской соли, сладкой жимолости и ландыша создает нежную, женственную и слегка цветочную композицию, идеально подходящую для ежедневного использования.

Saltair Salt Water Vanilla Body Mist

Этот спрей для тела разлетается с полок месяцами, и совершенно заслуженно. Он предлагает нетипичное, но очень удачное сочетание свежих мускусных нот со сладким ванильным подтоном. Для максимальной стойкости и многогранности его следует наносить поверх увлажняющего крема.

Creed Virgin Island Water EDP

Премиальная инвестиция, которая оправдывает свою стоимость феноменальной стойкостью - парфюм держится часами даже после одного распыления. Многослойная композиция из бергамота, лайма, тропических фруктов, кокоса, жасмина и белых роз мгновенно переносит вас на побережье залитого солнцем острова.

8 лучших духов с нотой морской соли, которые заменят поездку на море

Acqua Di Parma Blu Mediterraneo Mirto Di Panarea

Хотя здесь нет прямого аккорда соли, этот дух безупречно воспроизводит запах свежего морского воздуха. Это аромат чистоты и элегантности. Верхние ноты мирта, базилика, лимона и бергамота смешиваются с морским бризом, жасмином и дамской розой, а завершается композиция теплой амброй, можжевельником и кедром.

8 лучших духов с нотой морской соли, которые заменят поездку на море

Искусство лееринга

Морские и соленые ароматы являются идеальной базой для наслоения духов (лееринга). Если нанести такой аромат на кожу первым, то он сработает как свежее полотно.

Добавив сверху любимый цитрусовый, древесный или цветочный парфюм, вы получите гораздо более сложный, уникальный шлейф, который будет раскрываться новыми гранями в течение всего дня и точно не будет казаться "плоским".

До этого Styler предлагал пять новых духов на осень, которые соберут все комплименты.

Теги: Духи Ароматы
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