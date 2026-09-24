"Солодкий чилі" на зиму: як приготувати 2 літри яскравого соусу до м'яса, картоплі та закусок

Пікантний соус із перцю та часнику добре поєднується і з м'ясними стравами, і з картоплею, і з різноманітними закусками. Його можна приготувати одразу кілька літрів і розкласти в банки на зиму .

Styler з посиланням на відео зі сторінки ukrainska__hospodynia в Instagram ділиться рецептом домашнього соусу, який готується з болгарського та гострого перцю.

Що вам потрібно підготувати для соусу

Інгредієнтів знадобиться чимало, але сам процес приготування досить простий.

Список продуктів:

800 г очищеного червоного болгарського перцю,

300 г червоного гострого перцю без плодоніжок, але з насінням,

100 г очищеного часнику,

800 г цукру,

50 г солі,

400 мл яблучного оцту,

200 мл води,

70 г кукурудзяного крохмалю.

Як приготувати солодкий чилі

Болгарський і гострий перець разом із часником пропустіть через м'ясорубку.

Перекладіть овочеву масу в каструлю, додайте цукор і сіль та перемішайте.

Доведіть суміш до кипіння, після чого варіть приблизно 10 хвилин на середньому вогні.

Кукурудзяний крохмаль окремо розведіть у 200 мл холодної води. Влийте до овочевої маси яблучний оцет, а потім поступово введіть розведений крохмаль, постійно помішуючи.

Проваріть соус ще близько 5 хвилин - він має загуснути.

Готовий гарячий соус розлийте у стерилізовані банки та герметично закрийте.

Із цієї кількості продуктів виходить приблизно 2,2 л соусу.

З чим подавати домашній соус

Готовий "солодкий чилі" виходить яскравим, кисло-солодким і водночас гострим завдяки червоному перцю з насінням.

Соус добре доповнює м'ясо, картоплю та різноманітні закуски, тому взимку його можна використовувати як універсальну добавку до багатьох страв.

Смачного!