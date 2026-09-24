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Смачно 24 вересня 2026 · 15:03
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"Солодкий чилі" на зиму: як приготувати 2 літри яскравого соусу до м'яса, картоплі та закусок

Такий соус легко стане універсальною заготовкою на холодний сезон
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
"Солодкий чилі" на зиму: як приготувати 2 літри яскравого соусу до м'яса, картоплі та закусок

Домашній соус "Солодкий чилі" на зиму (фото: Styler)

Пікантний соус із перцю та часнику добре поєднується і з м'ясними стравами, і з картоплею, і з різноманітними закусками. Його можна приготувати одразу кілька літрів і розкласти в банки на зиму.

Styler з посиланням на відео зі сторінки ukrainska__hospodynia в Instagram ділиться рецептом домашнього соусу, який готується з болгарського та гострого перцю.

Що вам потрібно підготувати для соусу

Інгредієнтів знадобиться чимало, але сам процес приготування досить простий.

Список продуктів:

  • 800 г очищеного червоного болгарського перцю,
  • 300 г червоного гострого перцю без плодоніжок, але з насінням,
  • 100 г очищеного часнику,
  • 800 г цукру,
  • 50 г солі,
  • 400 мл яблучного оцту,
  • 200 мл води,
  • 70 г кукурудзяного крохмалю.

Як приготувати солодкий чилі

Болгарський і гострий перець разом із часником пропустіть через м'ясорубку.

Перекладіть овочеву масу в каструлю, додайте цукор і сіль та перемішайте.

Доведіть суміш до кипіння, після чого варіть приблизно 10 хвилин на середньому вогні.

Кукурудзяний крохмаль окремо розведіть у 200 мл холодної води. Влийте до овочевої маси яблучний оцет, а потім поступово введіть розведений крохмаль, постійно помішуючи.

Проваріть соус ще близько 5 хвилин - він має загуснути.

Готовий гарячий соус розлийте у стерилізовані банки та герметично закрийте.
Із цієї кількості продуктів виходить приблизно 2,2 л соусу.

З чим подавати домашній соус

Готовий "солодкий чилі" виходить яскравим, кисло-солодким і водночас гострим завдяки червоному перцю з насінням.

Соус добре доповнює м'ясо, картоплю та різноманітні закуски, тому взимку його можна використовувати як універсальну добавку до багатьох страв.

Смачного!

Раніше ми ділились рецептом ароматного салату на зиму - "літо в банці".

Теги: Рецепти
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