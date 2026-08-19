Пока овощи дешевые: закройте ароматный салат "Лето в банке" на зиму

Пока длится сезон молодой капусты и сладкого перца, следует сделать запас к холодам. Эта овощная заготовка сочетает хрустящую капусту, сочный перец и морковь и не требует сложного приготовления.
Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогерши Эмилии Евтушенко рассказывает, как закрыть такой салат на зиму.
Ингредиенты
Для приготовления заготовки понадобятся:
- капуста - 5 кг
- болгарский перец - 1,5 кг
- морковь - 1 кг
- лук - 1 кг
- сахар - 400 г
- соль - 100 г
- уксус 9% - 500 мл
- растительное масло - 500 мл.
Как приготовить салат из капусты на зиму
Сначала капусту нужно нашинковать. Болгарский перец нарезать соломкой, лук - удобным способом, а морковь натереть на терке.
Все овощи сложить в большую миску или таз. Добавить соль, сахар, уксус и растительное масло.
Хорошо перемешайте овощную смесь руками, чтобы капуста пустила сок, а все ингредиенты равномерно распределились. По желанию салат можно сразу попробовать и проверить, достаточно ли соли и сахара.
Подготовленную смесь плотно разложить в чистые банки и хорошо утрамбовать.
Сколько стерилизовать банки
Накрыть банки крышками, но пока не закручивать. Поставить их в кастрюлю, налить воду почти до плеч банок и довести до кипения.
После закипания стерилизовать банки примерно 30 минут. Затем осторожно достать их, плотно закрутить крышками и оставить охлаждаться.
Что советуют опытные хозяйки
По словам автора рецепта, удобнее всего готовить большое количество овощей с помощью кухонного комбайна с насадками для шинковки и нарезки. Это значительно сокращает время подготовки продуктов.
С чем подавать салат "Лето в банке"
Такой овощной салат станет универсальным дополнением к зимнему столу. Его можно подавать в качестве гарнира к мясу, птице или рыбе, а также ставить на стол вместе с картофелем, кашами или другими домашними блюдами.
Особенно хорошо он подходит к печеному или жареному картофелю, котлетами, запеченной курице или свинине. А еще салат можно подать как самостоятельную холодную закуску - достаточно переложить его из банки в красивую миску и украсить свежей зеленью.
Благодаря ярким овощам такая заготовка может стать не только вкусной, но и цветной изюминкой зимнего обеда или праздничного стола.
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