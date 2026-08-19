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Вкусно 19 августа 2026 · 18:02

Пока овощи дешевые: закройте ароматный салат "Лето в банке" на зиму

Эта заготовка не требует сложных маринадов, а получается такой, будто овощи только с грядки
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Пока овощи дешевые: закройте ароматный салат "Лето в банке" на зиму

Овощной салат на зиму (изображение сгенерировано ИИ)

Пока длится сезон молодой капусты и сладкого перца, следует сделать запас к холодам. Эта овощная заготовка сочетает хрустящую капусту, сочный перец и морковь и не требует сложного приготовления.

Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогерши Эмилии Евтушенко рассказывает, как закрыть такой салат на зиму.

Ингредиенты

Для приготовления заготовки понадобятся:

  • капуста - 5 кг
  • болгарский перец - 1,5 кг
  • морковь - 1 кг
  • лук - 1 кг
  • сахар - 400 г
  • соль - 100 г
  • уксус 9% - 500 мл
  • растительное масло - 500 мл.

Как приготовить салат из капусты на зиму

Сначала капусту нужно нашинковать. Болгарский перец нарезать соломкой, лук - удобным способом, а морковь натереть на терке.

Все овощи сложить в большую миску или таз. Добавить соль, сахар, уксус и растительное масло.

Хорошо перемешайте овощную смесь руками, чтобы капуста пустила сок, а все ингредиенты равномерно распределились. По желанию салат можно сразу попробовать и проверить, достаточно ли соли и сахара.

Подготовленную смесь плотно разложить в чистые банки и хорошо утрамбовать.

Сколько стерилизовать банки

Накрыть банки крышками, но пока не закручивать. Поставить их в кастрюлю, налить воду почти до плеч банок и довести до кипения.

После закипания стерилизовать банки примерно 30 минут. Затем осторожно достать их, плотно закрутить крышками и оставить охлаждаться.

Что советуют опытные хозяйки

По словам автора рецепта, удобнее всего готовить большое количество овощей с помощью кухонного комбайна с насадками для шинковки и нарезки. Это значительно сокращает время подготовки продуктов.

С чем подавать салат "Лето в банке"

Такой овощной салат станет универсальным дополнением к зимнему столу. Его можно подавать в качестве гарнира к мясу, птице или рыбе, а также ставить на стол вместе с картофелем, кашами или другими домашними блюдами.

Особенно хорошо он подходит к печеному или жареному картофелю, котлетами, запеченной курице или свинине. А еще салат можно подать как самостоятельную холодную закуску - достаточно переложить его из банки в красивую миску и украсить свежей зеленью.

Благодаря ярким овощам такая заготовка может стать не только вкусной, но и цветной изюминкой зимнего обеда или праздничного стола.

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Теги: Рецепты Салаты заготовка
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