Люк Скайуокер тогда и сейчас: как изменился Марк Гэмилл после "Звездных войн" (фото)

Марк Гэмилл стал всемирно известным благодаря роли Люка Скайвокера в "Звездных войнах" . В 1977 году зрители увидели молодого актера с русыми волосами и юношескими чертами лица, а сегодня его внешность заметно изменилась.

Как выглядел Марк Хэммилл в начале карьеры, произошедшей с ним после первых "Звездных войн" и чем он занимается теперь, рассказывает Styler.

Каким Марк Хэмилл был в 1977 году

Когда на экраны вышел первый фильм "Звездные войны", Марку Хэмиллу было 25 лет. До этого он уже снимался на телевидении, в частности в сериале "Главный госпиталь", но именно роль Люка Скайуокера принесла ему мировую популярность.

В первом фильме "Звездные войны" Хэмиллу было всего 25 лет. Тогда у него были русые волосы, и он совсем не напоминал седовласого мастера-джедая, которого зрители увидели спустя десятилетия.

Его персонаж жил на пустынной планете Татуин и даже не подозревал, что вскоре станет участником борьбы против Галактической империи.

Образ Люка быстро стал одним из самых известных в мировом кинематографе. А сам Хэмилл превратился в кумира миллионов поклонников фантастики.

Марк Хэмилл в роли Люка Скайуокера в 1977 году (фото: Lucasfilm)

Авария, после которой внешность актера изменилась

В январе 1977 года, еще до выхода первых "Звездных войн", Марк Хэмилл попал в автомобильную аварию. Он получил травмы лица, в частности переломы носа и скуловой кости.

Актеру потребовалось хирургическое вмешательство. После восстановления его черты лица несколько изменились, что впоследствии заметили зрители, сравнивая первый фильм с продолжением.

Вокруг этой истории возникло немало слухов. Некоторые поклонники предполагали, что сцену нападения снежного чудовища вампы на Люка в фильме "Империя наносит ответный удар" специально создали, чтобы объяснить изменения во внешности Хэмилла.

Однако Джордж Лукас объяснял, что этот эпизод не был написан именно из-за аварии. По словам режиссера, нападение чудовища лишь дополнительно помогло сделать изменения во внешности персонажа естественными для сюжета.

Марк Хэмилл в фильме "Империя наносит ответный удар" (фото: Lucasfilm)

Как выглядел Хэмилл в конце первой трилогии

В 1980 году актер вернулся к роли Люка Скайуокера в фильме "Империя наносит ответный удар", а в 1983-м снялся в картине "Возвращение джедая".

За шесть лет, прошедших с выхода первого фильма, Хэмилл заметно повзрослел. Его лицо стало более выразительным, а прическа и костюмы соответствовали новому этапу развития персонажа.

Особенно заметным было изменение образа Люка в "Возвращении джедая". Вместо светлой одежды неопытного юноши он носил черный костюм, а его поведение стало более сдержанным и уверенным.

Это был уже не парень, который лишь мечтал вырваться с Татуина, а джедай, готовый противостоять Дарту Вейдеру и императору Палпатину.

Марк Хэмилл в фильме "Возвращение джедая" 1983 года (фото: Lucasfilm)

Чем занимался актер после завершения "Звездных войн"

После выхода оригинальной трилогии Хэмилл продолжил актерскую карьеру, хотя ни одна из последующих ролей не принесла ему такой популярности, как Люк Скайуокер.

Он работал в кино, на телевидении и театральной сцене. Среди его проектов были фильмы "Большая красная единица", "Деревня проклятых" и "Kingsman: Секретная служба".

Отдельным направлением карьеры стало озвучивание персонажей. В 1992 году Хэмилл начал работать над образом Джокера в анимационном сериале о Бэтмене.

Его голос стал настолько узнаваемым, что впоследствии актер неоднократно возвращался к этому персонажу в мультфильмах и видеоиграх. За работу над игрой "Batman: Arkham City" он получил премию BAFTA.

Марк Хэмилл в 1990-х годах (фото: Getty Images)

Возвращение Люка Скайуокера спустя 32 года

В 2015 году Марк Хэмилл снова появился в образе Люка Скайуокера в фильме "Звездные войны: Пробуждение силы".

На тот момент актеру было уже 64 года. Вместо молодого героя с русыми волосами зрители увидели мужчину с седой бородой, более длинными волосами и заметными возрастными изменениями лица. В финале картины его персонаж появляется на отдаленном острове, где его находит Рей.

Полноценное возвращение Хэмилла состоялось в фильме "Последние джедаи", который вышел в 2017 году. Теперь Люк был не юным учеником, а опытным мастером, пережившим немало потерь и разочарований.

Изменения во внешности актера помогли подчеркнуть разницу между двумя этапами жизни персонажа. Длинные седые волосы, густая борода и более суровый взгляд сделали его образ более зрелым.

Марк Хэмилл в фильме "Последние джедаи" 2017 года (фото: Lucasfilm)

Как Марк Хэмилл выглядит сейчас

25 сентября 2026 года Марку Хэмиллу исполнилось 75 лет. Сегодня актер сохраняет узнаваемые черты лица, хотя за десятилетия его внешность существенно изменилась. У него седые волосы, он часто носит бороду и появляется на публике как в классических костюмах, так и в повседневной одежде.

В отличие от молодого Люка Скайуокера, которого зрители помнят по первой трилогии, современный Хэмилл выглядит как зрелый актер, который не пытается скрывать свой возраст.

Его карьера также не ограничилась "Звездными войнами". В 2025 году вышли фильмы "Жизнь Чака" и "Долгая прогулка", в которых Хэмилл сыграл совершенно других персонажей.