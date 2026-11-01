Екатерина Дойчева прокомментировала обвинения по поводу участия в шоу "Холостяк" ради пиара

Бывшая участница 15-го сезона "Холостяка" Екатерина Дойчева ответила на предположение, что могла прийти на романтическое реалити ради популярности и продвижения собственного творчества. После прощания с Вячеславом Кравцовым девушка неожиданно представила свою первую авторскую песню.

О настоящей цели участия в шоу, выпуске песни и переменах после проекта Екатерина рассказала в интервью Styler.

Пришла ли Екатерина Дойчева на "Холостяк" ради пиара

После участия в "Холостяке" Екатерина представила свою первую авторскую песню "Чому ж нам не дарують" под сценическим именем DOICHEVA. Композиция появилась после того, как Вячеслав Кравцов решил не продолжать знакомство с девушкой.

Музыкальный дебют участницы вызвал предположения, что ее появление на телевидении было способом привлечь внимание к собственному творчеству. Однако сама Екатерина уверяет, что пришла на проект с совершенно другой целью.

По словам Дойчевой, она увлекалась музыкой задолго до съемок "Холостяка", но раньше преимущественно исполняла каверы. Идея написать собственную композицию возникла уже после завершения ее участия в шоу.

"Я пела задолго до участия в телепроекте, музыка всегда была частью моей жизни. Раньше это преимущественно были каверы. А "Чому ж нам не дарують" я написала по дороге домой после ухода из "Холостяка", - рассказала Екатерина.

Девушка объяснила, что на самом деле хотела познакомиться с главным героем, который ей понравился. Она не планировала связывать свое участие в романтическом реалити с началом авторской музыкальной карьеры.

"К Славе я пришла знакомиться, потому что он мне понравился. Тогда я еще не знала, что эта поездка закончится моей первой авторской песней", - отметила Дойчева.

В композиции девушка с юмором обыграла историю с неполученной розой. Дойчева даже предположила, что если бы Кравцов решил продолжить их знакомство, ее первой авторской песни могло бы и не быть.

"Возможно, если бы он подарил розу, именно этой песни и не было бы", - отметила она.

Почему Екатерина написала песню после отказа Кравцова

Знакомство Екатерины с Вячеславом Кравцовым завершилось на первой вечеринке "Холостяка". Главный герой не вручил ей розу, объяснив свое решение тем, что у них разная энергетика.

Дойчева предполагает, что за короткое время им просто не удалось достаточно хорошо узнать друг друга. По ее словам, их первый разговор длился примерно десять минут.

Екатерина считает, что разница темпераментов не всегда мешает отношениям, ведь люди с разными характерами могут дополнять друг друга.

Она также предположила, что Кравцов увидел только ее веселую и эмоциональную сторону. В повседневной жизни девушка бывает серьезной, особенно когда речь идет о работе.

Екатерина Дойчева и Вячеслав Кравцов (фото: СТБ)

Что изменилось в жизни Дойчевой после "Холостяка"

Участие в реалити привлекло к Екатерине внимание новой аудитории. Девушка начала получать больше сообщений от зрителей, которые запомнили ее благодаря необычному появлению на первой вечеринке.

По словам участницы, ей приятно общаться с людьми, которые интересуются ее жизнью и творчеством.

После шоу девушку также начали приглашать на свидания. Однако сейчас она сосредоточена на музыкальном творчестве и продвижении своего первого релиза.

По словам Дойчевой, из-за насыщенного графика ей не всегда удается найти время для романтических встреч. Но она не отказывается от новых знакомств и остается открытой к отношениям.

Отдельную популярность после эфира получила и курица Лариска, с которой Екатерина пришла на первую встречу с Кравцовым.

Зрители начали создавать мемы с их участием и в шутку называть Лариску победительницей сезона. Сама Дойчева относится к этому с юмором.

Готова ли Екатерина снова встретиться с Кравцовым

Хотя знакомство на "Холостяке" не переросло в отношения, Дойчева не исключает возможности еще раз увидеться с Вячеславом.

Девушка призналась, что согласилась бы на встречу без камер, если бы главный герой предложил ей продолжить общение.

Екатерине было бы интересно больше узнать о его жизни и показать свое творчество, ведь именно он вдохновил ее на написание первой авторской композиции.

"Думаю, согласилась бы встретиться. Мне было бы интересно больше узнать о нем, о его жизни. И, конечно, поделиться своим творчеством - он все-таки вдохновил меня на песню", - объяснила участница.

Она также заверила, что не имеет претензий к Кравцову и не собирается упрекать его за решение на первой вечеринке.

"Он же мне розу не дал, а не нос откусил. Мы можем нормально общаться, дружить", - пошутила Дойчева.

Екатерина убеждена, что даже после неудачного романтического знакомства люди могут сохранять хорошие отношения.