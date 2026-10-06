Не поспішайте купувати: Андре Тан пояснив, як перевіряти одяг у примірочній

Український дизайнер Андре Тан поділився простими порадами для тих, хто обирає новий одяг у магазині. Він радить перевіряти річ не лише перед дзеркалом, а й у русі, щоб оцінити її посадку та комфорт.

Styler із посиланням на відео в його Instagram детальніше розповідає про це.

За словами дизайнера, одна з найпоширеніших помилок під час шопінгу - купувати річ, яка вже під час примірки змушує людину втягувати живіт, затримувати дихання або постійно поправляти одяг.

"Це ж одяг, а не вступний екзамен", - наголосив Андре Тан.

Сядьте у новій речі

Перша перевірка здається простою, але про неї легко забути. Дизайнер радить не обмежуватися кількома хвилинами перед дзеркалом, а обов'язково сісти в одязі, який ви плануєте придбати.

Штани не повинні боляче врізатися в талію, а сукня чи спідниця - задиратися. Якщо під час звичайного руху річ стає незручною, це сигнал, що варто поміряти інший розмір або модель.

Андре Тан також нагадує: одяг має відповідати вашій фігурі вже зараз, а не після передбачуваного схуднення.

Перевірте, чи можна вільно рухатися

Друга порада стосується верхнього одягу, жакетів, піджаків та інших речей, які можуть обмежувати рухи.

Дизайнер пропонує підняти руки або обійняти себе, щоб перевірити, чи не тисне тканина і чи не сковує вона плечі.

Якщо після такого простого руху ви відчуваєте дискомфорт, річ навряд чи буде зручною в повсякденному житті. Особливо це важливо для одягу, який ви плануєте носити багато годин поспіль.

Подумайте, з чим носитимете покупку

Перед покупкою варто уявити не лише красивий образ у примірочній, а й свій реальний гардероб.

Андре Тан радить подумати щонайменше про три речі, з якими можна поєднати нову модель. Якщо у голові виникає лише один святковий образ, а інших варіантів немає, можливо, ця покупка не буде настільки практичною, як здається спочатку.

Такий підхід допоможе уникнути ситуації, коли річ дуже подобається в магазині, але після покупки більшість часу залишається в шафі.

Подивіться на весь образ

Ще одна поширена помилка - оцінювати лише одну деталь, яка особливо сподобалася.

Дизайнер радить відійти від дзеркала й подивитися на себе повністю. Важливо оцінити, як річ виглядає разом із взуттям, верхнім одягом та іншими елементами образу.

Іноді окремо сукня, жакет чи штани можуть здаватися ідеальними, але в загальній картині виявляється, що вони не вписуються у ваш стиль або гардероб.

Перестаньте постійно поправляти одяг

П'ята перевірка - звернути увагу на те, як річ поводиться без вашої допомоги.

Якщо під час примірки ви щохвилини поправляєте тканину, підтягуєте пояс, розправляєте рукави або намагаєтеся повернути одяг на місце, це може свідчити про невдалу посадку.

"Якщо без ваших рук усе сповзає, перекручується - ви купуєте собі додаткову роботу", - пояснив дизайнер.

Не купуйте річ "на майбутнє"

Окремо Андре Тан закликав не купувати одяг із думкою: "Візьму, коли схудну".

Річ має бути зручною та добре сидіти на вашій фігурі вже сьогодні. Адже одяг призначений для реального життя, а не для абстрактного моменту в майбутньому.

Тож перед покупкою дизайнер радить пройти всі п'ять перевірок: сісти, перевірити свободу рухів, продумати поєднання з гардеробом, оцінити весь образ і переконатися, що річ не потребує, щоб її постійно поправляли.