Сорочка, светр і футболка: Андре Тан назвав речі з чоловічого гардероба, які варто носити жінкам

Український дизайнер Андре Тан розповів, як використовувати чоловічі речі у жіночих образах. Він радить звернути увагу не лише на класику, а й на крій та деталі, які можуть змінити весь "лук".

Styler із посиланням на відео в його Instagram розповідає, які саме предмети гардероба модельєр радить запозичити.

Біла чоловіча сорочка

"Чоловічий гардероб створений не лише для чоловіків", - зазначив дизайнер, жартома додавши, що іноді чоловік може навіть не помітити зникнення своєї речі після прання.

Першою річчю, на яку радить звернути увагу Андре Тан, є класична біла чоловіча сорочка.

Дизайнер пропонує носити її з джинсами, легінсами або мініспідницею. Ще один варіант - використовувати сорочку як другий шар поверх топа.

Завдяки вільному крою така річ додає образу невимушеності та створює ефект навмисної недбалості.

Об'ємний жакет

Ще одна річ із чоловічого гардероба, яка може стати основою жіночого образу, - об'ємний жакет.

Андре Тан радить додати до нього ремінь, щоб підкреслити талію. Такий простий прийом, за словами дизайнера, здатен повністю змінити сприйняття образу.

"Замість директора сільради ви маєте "лук" від Yves Saint Laurent", - пожартував модельєр.

Чоловічий ремінь

Не варто недооцінювати й звичайний чоловічий ремінь. Він добре поєднується з джинсами, зокрема широкими моделями, а також із широкими брюками.

Ще один варіант від Андре Тана - носити ремінь поверх жакета. Такий аксесуар допоможе зробити акцент на талії та додати образу виразності.

Класичний светр

Чоловічий светр також може стати вдалою основою жіночого образу.

Дизайнер радить трохи закотити рукави, щоб відкрити зап'ястя, і доповнити образ прикрасою. На його думку, саме такі деталі роблять просту річ більш стильною та завершеною.

Андре Тан також звернув увагу на те, що подібний прийом можна побачити в образах із показу Prada.

Чоловіча футболка

Замикає список чоловіча футболка. Тут дизайнер радить звертати увагу насамперед на щільність тканини, вільний крій і правильну довжину.

За словами Андре Тана, якісна чоловіча футболка в такому виконанні нерідко виглядатиме дорожче та цікавіше за жіночу модель. Особливо якщо тканина добре тримає форму й не втрачає її після першого прання.

Тож якщо у вашому гардеробі досі немає жодної речі "з чоловічого плеча", можливо, саме час придивитися до базових моделей чоловічого одягу.