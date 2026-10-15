Стильні альтернативи джинсам на кожен день: Андре Тан показав, що обрати для роботи та прогулянок

Джинси - універсальна річ, яка виручає майже в будь-якій ситуації. Але якщо ви носите їх на роботу, побачення, прогулянки й навіть сімейні свята, з часом може захотітися різноманітності. На щастя, є чимало альтернатив, у яких так само комфортно, але образи мають зовсім інший вигляд.

Styler з посиланням на відеопоради дизайнера Андре Тана, опубліковані на його сторінці в Instagram , покаже п'ять стильних варіантів, які допоможуть урізноманітнити повсякденний гардероб без зайвих зусиль.

Прямі брюки - універсальна заміна джинсам

Прямі брюки середньої ширини - один із найпростіших способів зробити гардероб різноманітнішим. Вони не надто облягають фігуру, але й не створюють зайвого об'єму.

Удень поєднуйте їх із базовою футболкою та кросівками, а для вечері або побачення додайте красивий топ і елегантне взуття. Достатньо змінити кілька деталей, щоб той самий низ працював у різних ситуаціях.

Спідниця міді - жіночний образ без зайвих зусиль

Спідниця міді може стати чудовою альтернативою джинсам, якщо хочеться додати образам легкості. Її можна носити з футболками, сорочками, светрами й кедами.

Головне - обирати модель, у якій зручно рухатися. Якщо вузька спідниця змушує робити дрібні кроки, зверніть увагу на варіанти з розрізом або вільнішим кроєм.

Стильний одяг не повинен заважати нормально ходити, особливо якщо у ваших планах прогулянка містом чи похід у кав'ярню.

Трикотажні брюки - комфорт, який має стильний вигляд

Якщо ви любите комфорт, але не хочете щодня ходити в джинсах, придивіться до трикотажних брюк. Вони м'які, приємні до тіла й добре підходять для насичених буднів.

Проте важливо вибирати моделі зі щільної тканини, які тримають форму та не надто обтягують фігуру. Поєднуйте їх із лаконічним верхом, жакетом або структурованою сорочкою. Так образ матиме зібраний вигляд, а не нагадуватиме домашній комплект.

Чіноси - для невимушених, але зібраних образів

Чіноси - ще один варіант для тих, хто хоче відійти від звичних джинсів. Найуніверсальніші кольор: молочний, оливковий і темно-синій. Вони легко поєднуються з базовими речами та не потребують складних стилістичних рішень.

Додайте до чіносів сорочку, ремінь і лофери - і матимете готовий образ для роботи, зустрічі з друзями або прогулянки. А якщо замінити сорочку на просту футболку й взути кросівки, вийде більш розслаблений варіант.

Широкі брюки - для тих, хто любить свободу рухів

Широкі брюки з м'якої тканини допоможуть створити невимушений образ, який водночас матиме елегантний вигляд. Вони добре поєднуються з футболками, топами, сорочками та короткими жакетами.

Особливу увагу приділіть довжині. Приміряйте брюки саме з тим взуттям, яке плануєте носити щодня: кросівками, балетками чи лоферами. Тканина може красиво спадати на взуття, але не повинна волочитися по землі. Підмітати вулиці має комунальна служба, а не ваші нові брюки.

Головне правило: не потрібно відмовлятися від джинсів, щоб урізноманітнити гардероб. Достатньо мати кілька альтернатив, які пасують до вашого способу життя. Так ви зможете щодня створювати нові образи без зайвих витрат і складних комбінацій.