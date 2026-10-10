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Главная Тренды Ветровка в стиле 80-х и оперное пальто: стилистка Марковская назвала вещи, которые прибавляют возраст
Тренды 10 октября 2026 · 09:35
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Ветровка в стиле 80-х и оперное пальто: стилистка Марковская назвала вещи, которые прибавляют возраст

Даже актуальный тренд может сыграть против вас, если неправильно его стилизовать
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Ветровка в стиле 80-х и оперное пальто: стилистка Марковская назвала вещи, которые прибавляют возраст

Модные тренды, которые старят (коллаж: Styler)

Стилистка Яна Марковская рассказала, какие актуальные тренды могут визуально старить и как этого избежать. Она советует обратить внимание не только на сами вещи, но и на их сочетание.

Styler со ссылкой на видео в ее Instagram разбирался, какие именно вещи могут прибавлять возраст.

Яркая ветровка в стиле 80-х

Нейлоновая ветровка с эстетикой 1980-х снова на пике популярности: ее уже успели полюбить как дизайнеры, так и модницы. В то же время такая вещь легко может создать впечатление спортивного образа, особенно если сочетать ее с другими вещами в том же стиле.

Чтобы этого избежать, Марковская советует добавлять к ветровке что-то более утонченное. Например, шелковая юбка или классические брюки палаццо помогут уравновесить спортивный характер верхней одежды. В результате ретро-вещь будет выглядеть не как форма для тренировки, а как часть продуманного современного образа.

Горошек на верхней одежде

Принт в горошек остается выразительным акцентом, особенно если он появляется на тренче, ветровке или жакете. Такой рисунок сам по себе привлекает внимание, поэтому дополнительные активные принты могут сделать "лук" перегруженным.

Если вы не любите сложные комбинации принтов, лучше выбирать под такой верх простые однотонные вещи. Это позволит горошку оставаться главной деталью образа.

Шелковое оперное пальто

Шелковое пальто с эффектной фактурой - одна из самых специфических вещей в гардеробе. Из-за роскошной ткани и необычного силуэта оно может напоминать сценический или театральный костюм, если добавить к нему еще много праздничных деталей.

Чтобы сделать такое пальто более обыденным, стилистка предлагает сочетать его с базовыми джинсами и лаконичным топом. Простой низ и минималистичный верх уравновешивают акцентную вещь и делают ее уместной даже для обычной прогулки.

Как носить акцентные вещи и не перегружать образ

Главный стилистический прием, на который советует обратить внимание Яна Марковская, - не создавать чрезмерную концентрацию деталей возле лица, если одежда уже достаточно выразительна.

К примеру, если вы выбрали оперное пальто, большой горошек или другой заметный элемент, лучше отказаться от массивных украшений и слишком сложного макияжа. В таком случае внимание будет оставаться на лице и самому человеку, а не только на трендовой вещи.

Так что даже противоречивый или очень яркий тренд не обязательно следует вычеркивать из гардероба. Значительно важнее - с чем именно его соединить и сколько акцентов оставить в одном образе.

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