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Главная Тренды Шоколадный и молочный, бордовый и серый: Андре Тан показал трендовые сочетания цветов
Тренды 07 октября 2026 · 15:35
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Шоколадный и молочный, бордовый и серый: Андре Тан показал трендовые сочетания цветов

Не обязательно тратить большие деньги, чтобы образ выглядел дорогим
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Шоколадный и молочный, бордовый и серый: Андре Тан показал трендовые сочетания цветов

Андре Тан показал 5 модных сочетаний цветов (коллаж: Styler)

Дизайнер Андре Тан рассказал, какие цветовые комбинации помогут собрать стильный образ без лишних трат. Он назвал пять сочетаний, которые легко повторить в повседневном гардеробе.

Styler со ссылкой на видео в его Instagram рассказывает об этом подробнее.

Шоколадный и молочный

Первое сочетание, которое советует дизайнер, - шоколадный и молочный оттенки. К примеру, коричневые брюки можно сочетать со светлым свитером.

Такая комбинация выглядит мягко и сдержанно. Она позволяет создать выразительный образ без излишней демонстративности и большого количества деталей.

Шоколадный оттенок придает глубины, а молочный делает комплект светлее и визуально легче. Такое сочетание можно использовать не только для особых случаев, но и в повседневных образах.

Серый и бордовый

Второй вариант - серый в сочетании с бордовым. Андре Тан предлагает взять за основу серый костюм, а бордовый добавить в качестве акцента - например, с помощью сумки или обуви.

В этом случае не обязательно использовать много ярких вещей. Достаточно одного насыщенного элемента, который будет привлекать внимание и придавать образу выразительности.

Серый остается нейтральным основанием, а бордовый создает контраст и делает комплект более интересным.

Темно-синий и кремовый

Третье сочетание - темно-синий и кремовый. По словам дизайнера, это спокойная комбинация, которую легко адаптировать для повседневного гардероба.

К примеру, темно-синий трикотаж можно носить со светлыми брюками. Также эти цвета можно использовать в костюмах, рубашках, верхней одежде или аксессуарах

Преимущество такой гаммы в том, что она не выглядит слишком сложной, но может создать собранный и аккуратный образ.

Оливковый и песочный

Четвертый вариант - оливковый и песочный. Особенно интересно эта комбинация может выглядеть, если в одном образе соединить разные фактуры.

Андре Тан приводит пример с гладкой рубашкой, плотными брюками и замшевой сумкой. Разница между фактурами добавляет образу объема и делает его визуально интересным даже без большого количества декоративных деталей.

Оливковый и песочный относятся к достаточно спокойной природной гамме, поэтому их можно комбинировать между собой без чрезмерной яркости.

Черный и сливочно-желтый

Пятое сочетание - черный и сливочно-желтый. Здесь дизайнер советует не переборщить с желтым: достаточно одного элемента, который станет светлым упором в образе.

К примеру, это может быть свитер, сумка, обувь или другая заметная деталь. По замыслу такой оттенок должен придать образу света, а не превратить его в монохромный желтый комплект.

Цвет - не единственное, что имеет значение

Отдельно Андре Тан обратил внимание на важный нюанс: правильная цветовая гамма сама по себе не сделает образ удачным. Даже дорогое или модное сочетание не будет работать, если одежда плохо сидит на фигуре или имеет заметные дефекты.

Поэтому при составлении образа следует обращать внимание не только на оттенки, но и на посадку вещей, их состояние, сочетание фактур и общую аккуратность комплекта.

Следовательно, для эффектного образа необязательно покупать самые дорогие вещи. Как советует дизайнер, иногда достаточно правильно подобрать цвет и позаботиться о том, чтобы каждая вещь хорошо сидела и гармонично сочеталась с другими.

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