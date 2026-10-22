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Смачно 22 жовтня 2026 · 16:27

Мінісосиски в тісті в аерогрилі, які печуться за 20 хвилин: швидкий рецепт з фото

Загортаємо мінісосиски в тісто, як маленькі рогалики, та запікаємо з кунжутом
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Мінісосиски в тісті в аерогрилі, які печуться за 20 хвилин: швидкий рецепт з фото

Дівчина робить мінісосиски в тісті (колаж: Styler)

Мінісосиски в тісті я приготувала в аерогрилі: замісила тісто на молоці, загорнула начинку та поставила випікатися. Окремо чекати, поки тісто підніметься, не стала. А під час приготування з’ясувала, що всю порцію краще не намагатися вмістити в один кошик.

Своїм способом приготування та висновками після домашньої спроби ділиться редакторка Styler Катерина Собкова.

Що знадобиться

Орієнтовно на 20-25 мінісосисок у тісті:

  • пшеничне борошно - приблизно 330 г;
  • молоко - 150 мл;
  • сухі дріжджі - 5 г;
  • цукор - 1 ст. л.;
  • сіль - ½ ч. л.;
  • яйця - 2 шт.;
  • олія - невелика кількість для замішування;
  • мінісосиски - 20-25 шт.;
  • кунжут - за бажанням.

Мінісосиски можна обрати на свій смак. Кількість готових виробів залежатиме від їхнього розміру й товщини тіста.

Яйця використовуйте для тіста та змащування: перемішайте їх разом і відкладіть невелику частину для скоринки. Олію я додавала на око під час замішування, вершкового масла не використовувала.

Випікання однієї партії займає приблизно 20 хвилин. Додатково потрібен час на підготовку й формування. Якщо готуєте двома партіями, врахуйте час на другу закладку.

Як приготувати мінісосиски в тісті

1. Підготуйте молочну суміш

Молоко злегка підігрійте: воно має бути теплим, а не гарячим. Додайте цукор і дріжджі. Спосіб їх внесення звірте з пакованням: одні сухі дріжджі попередньо розчиняють у рідині, інші змішують із борошном.

2. Замісіть тісто

Два яйця перемішайте виделкою до однорідності. Невелику частину відкладіть для змащування, а решту додайте до молочної суміші разом із сіллю.

Поступово всипайте борошно та замішуйте тісто. Під час замішування додайте трохи олії. Готове тісто має бути м’яким і придатним для розкачування. Не всипайте багато зайвого борошна, щоб воно не стало надто щільним.

У своєму варіанті я не залишала замішане тісто підніматися, а перейшла до формування.

Замішування тіста
Тісто для мінісосисок перед розкачуванням (фото: Катерина Собкова)

3. Загорніть сосиски

Розкачайте тісто на злегка присипаній борошном поверхні в пласт завтовшки приблизно 3-4 мм. Наріжте видовженими трикутниками. Їхній широкий край має бути приблизно завширшки із сосиску.

За потреби зніміть із сосисок неїстівну оболонку. Покладіть кожну на широкий край трикутника та загорніть у напрямку до вузького кінчика, як рогалик.

Сосиски у тісті перед випіканням
Формування мінісосисок у тісті (фото: Катерина Собкова)

4. Змастіть і викладіть у кошик

Змастіть заготовки відкладеною яєчною сумішшю та посипте кунжутом. Я використала чорний.

Викладіть сосиски в кошик аерогриля одним шаром, кінчиком тіста донизу. Залишайте між ними вільне місце. Якщо всі не поміщаються без тісного контакту, готуйте двома партіями.

Після формування я одразу поставила сосиски випікатися - додатково вистоюватися вони не залишалися.

5. Випікайте та перевіряйте низ

Готуйте за температури 180 градусів приблизно 15 хвилин. Потім обережно переверніть і допікайте ще близько 5 хвилин.

У мене після перших 15 хвилин верх уже підрум’янився, а низ залишався недостатньо пропеченим. Тому довелося допікати.

Перевіряйте не лише колір скоринки, а й тісто знизу та біля начинки. За потреби розріжте один виріб: усередині не повинно залишатися сирого липкого тіста. Тривалість випікання може відрізнятися залежно від товщини заготовок і моделі аерогриля.

Сосиски мають бути рум'яними
Сосиски в тісті після випікання (фото: Катерина Собкова)

Що я змінила б наступного разу

Я виклала всю порцію одразу, і під час випікання вироби злиплися. Тому для аерогриля раджу дві закладки, якщо кошик невеликий: так між сосисками залишиться місце, а перевертати їх буде зручніше.

Цей варіант я готувала без окремого піднімання тіста. Це мій домашній досвід, а не класична схема приготування дріжджової випічки з вистоюванням.

Як подавати

Готовим сосискам у тісті дайте трохи охолонути й подавайте теплими. За бажанням додайте кетчуп, гірчицю або інший улюблений соус.

Готові мінісосиски
Мінісосиски в тісті з чорним кунжутом (фото: Катерина Собкова)

Страва містить пшеницю (глютен), яйця та молочні продукти, а з посипанням - кунжут. Додаткові алергени залежать від складу сосисок і соусів.

Раніше ми розповідали покроковий рецепт приготування салату "Грибна поляна".

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