Минисосиски в тесте в аэрогриле, которые пекутся за 20 минут: быстрый рецепт с фото

Мини-сосиски в тесте я приготовила в аэрогриле: замесила тесто на молоке, завернула начинку и поставила выпекаться. Отдельно ждать, пока тесто поднимется, не стала. А во время приготовления выяснила, что всю порцию лучше не пытаться уместить в одну корзину.
Своим способом приготовления и выводами после домашней попытки делится редактор Styler Екатерина Собкова.
Что понадобится
Ориентировочно на 20-25 минисосисок в тесте:
- пшеничная мука - примерно 330 г;
- молоко - 150 мл;
- сухие дрожжи - 5 г;
- сахар - 1 ст. л.;
- соль - ½ ч. л.;
- яйца - 2 шт.;
- масло - небольшое количество для замешивания;
- мини-сосиски - 20-25 шт.;
- кунжут - по желанию.
Мини-сосиски можно выбрать по своему вкусу. Количество готовых изделий будет зависеть от их размера и толщины теста.
Используйте яйца для теста и смазки: перемешайте их вместе и отложите небольшую часть для корочки. Масло я добавляла на глаз при замешивании, сливочного масла не использовала.
Выпекание одной партии занимает примерно 20 минут. Дополнительно нужно время на подготовку и формирование. Если вы готовите двумя партиями, учтите время на вторую закладку.
Как приготовить мини-сосиски в тесте
1. Подготовьте молочную смесь
Молоко слегка подогрейте: оно должно быть теплым, а не горячим. Добавьте сахар и дрожжи. Способ их внесения сверьте с упаковкой: одни сухие дрожжи предварительно растворяют в жидкости, другие смешивают с мукой.
2. Замесите тесто
Два яйца перемешайте вилкой до однородности. Небольшую часть отложите для смазывания, а остальное добавьте к молочной смеси вместе с солью.
Постепенно всыпать муку и замешивать тесто. При замешивании добавьте немного масла. Готовое тесто должно быть мягким и пригодным для раскачки. Не всыпайте много лишней муки, чтобы она не стала слишком плотной.
В своем варианте я не оставляла замешанное тесто подниматься, а перешла к формовке.
3. Заверните сосиски
Раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной примерно 3-4 мм. Нарежьте удлиненными треугольниками. Их широкий край должен быть примерно в ширину с сосиска.
При необходимости снимите с сосисок несъедобную оболочку. Положите каждую на широкий край треугольника и заверните по направлению к узкому кончику, как рогалик.
4. Смажьте и выложите в корзину
Смажьте заготовки отложенной яичной смесью и посыпьте кунжутом. Я использовала черный.
Выложите сосиски в корзину аэрогриля одним слоем, кончиком теста вниз. Оставляйте между ними свободное место. Если все не помещаются без тесных контактов, готовьте двумя партиями.
После формирования я сразу поставила сосиски выпекаться - дополнительно выстаиваться они не оставались.
5. Выпекайте и проверяйте низ
Готовьте при температуре 180 градусов примерно 15 минут. Затем осторожно переверните и допекайте еще около 5 минут.
У меня после первых 15 минут верх уже подрумянился, а низ оставался недостаточно пропеченным. Поэтому пришлось допекать.
Проверяйте не только цвет корочки, но тесто снизу и у начинки. При необходимости разрежьте одно изделие: внутри не должно оставаться сырое липкое тесто. Продолжительность выпечки может отличаться в зависимости от толщины заготовок и модели аэрогриля.
Что я изменила бы в следующий раз
Я выложила всю порцию сразу, и во время выпечки изделия слиплись. Поэтому для аэрогриля советую две закладки, если корзина небольшая: так между сосисками останется место, а переворачивать их будет удобнее.
Этот вариант я готовила без отдельного подъема теста. Это мой домашний опыт, а не классическая схема приготовления дрожжевой выпечки с расстойкой.
Как подавать
Готовым сосискам в тесте дайте немного остыть и подавайте теплыми. По желанию добавьте кетчуп, горчицу или другой любимый соус.
Блюдо содержит пшеницу (глютен), яйца и молочные продукты, а с посыпкой - кунжут. Дополнительные аллергены зависят от состава сосисок и соусов.
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