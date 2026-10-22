Маринованные шампиньоны и нежная начинка: пошаговый рецепт приготовления салата "Грибная поляна"

Салат "Грибная поляна" - это многослойное блюдо с маринованными шампиньонами, картофелем, курицей и овощами. Его особенность в необычном оформлении: целые грибы образуют верхушку салата, а зелень создает эффект настоящей лесной лужайки.

Как приготовить салат "Грибная поляна", правильно выложить слои и сохранить форму при подаче, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.

Как приготовить салат "Грибная поляна"

Салат собирают в обратном порядке: грибы выкладывают шляпками вниз, а после охлаждения форму переворачивают на тарелку. Для приготовления подойдет глубокая круглая миска диаметром 18-20 см, высотой примерно 7-9 см и объемом 1,5-2 литра.

Миску нужно застелить пищевой пленкой, оставив края снаружи, чтобы готовый салат было легче вынуть.

Если все продукты уже отварены, активное приготовление займет примерно 40-50 минут. Дополнительно понадобится 2-3 часа для охлаждения.

Салат "Грибная поляна" (фото: Остапова Анастасия)

Ингредиенты для салата "Грибная поляна"

маринованные шампиньоны без маринада - 350-400 г

отварное куриное филе - 300 г

отварной картофель - 250-300 г (2-3 средние картофелины)

отварная морковь - 150-200 г (1 крупная или 2 небольшие)

вареные яйца - 3 штуки

твердый сыр - 120 г

маринованные огурцы - 2-3 штуки

зеленый лук - небольшой пучок

свежий укроп - небольшой пучок

майонез - 150-180 г

соль и черный молотый перец - по вкусу

Из этого количества ингредиентов получается примерно 8-10 порций.

Как подготовить ингредиенты для салата

Отварные картофель и морковь нужно полностью охладить, очистить и натереть на крупной терке в отдельные миски.

Яйца следует сварить вкрутую в течение 9-10 минут после закипания воды, охладить и натереть на терке.

Куриное филе нужно отварить до полной готовности, охладить и нарезать небольшими кубиками или разобрать на волокна.

Маринованные огурцы нарезать мелкими кубиками и слить лишнюю жидкость, чтобы салат не стал водянистым. Твердый сыр натереть на мелкой или средней терке.

Для оформления лучше выбирать целые маринованные шампиньоны примерно одинакового размера. Маринад нужно слить, а грибы оставить на сите, чтобы стекла лишняя жидкость.

Укроп и зеленый лук промыть, хорошо обсушить и мелко нарезать.

Как правильно выложить слои салата "Грибная поляна"

Глубокую миску застелите пищевой пленкой так, чтобы ее края немного выступали наружу. Это поможет сохранить форму салата при переворачивании.

Первый слой - маринованные шампиньоны.

Плотно выложите целые грибы на дно миски шляпками вниз. Размещайте их близко друг к другу, чтобы после переворачивания они покрывали поверхность салата.

Второй слой - зелень.

Между грибами и поверх них распределите измельченные укроп и зеленый лук. Зелень создаст эффект травы между шампиньонами.

Третий слой - картофель.

Выложите половину натертого картофеля, осторожно разровняйте ложкой и смажьте тонким слоем майонеза. Не прижимайте картофель слишком сильно, чтобы не сместить грибы.

Четвертый слой - куриное филе.

Распределите подготовленную курицу, при необходимости посолите и поперчите, смажьте тонким слоем майонеза. Соль добавляйте осторожно, поскольку в салате уже есть маринованные продукты и сыр.

Пятый слой - маринованные огурцы.

Выложите нарезанные огурцы поверх курицы. Дополнительный майонез можно не добавлять, поскольку огурцы уже содержат достаточно влаги.

Шестой слой - яйца.

Распределите натертые яйца и смажьте тонким слоем майонеза.

Седьмой слой - твердый сыр.

Выложите натертый сыр и слегка смажьте майонезом, чтобы слои лучше держались вместе.

Восьмой слой - морковь.

Добавьте натертую морковь, разровняйте и смажьте небольшим количеством майонеза.

Девятый слой - картофель.

Завершите салат оставшимся картофелем. Равномерно выложите его, слегка уплотните ложкой и разровняйте.

После переворачивания именно этот слой станет основой салата, поэтому он должен быть достаточно плотным.

Как перевернуть салат, чтобы грибы остались сверху

После выкладывания всех слоев накройте миску пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 2-3 часа. За это время салат охладится, а слои будут лучше держать форму.

Перед подачей снимите верхнюю пленку, накройте миску большой плоской тарелкой и, придерживая обе емкости, осторожно переверните их одним движением.

Медленно поднимите миску и снимите пищевую пленку, чтобы не сместить шампиньоны.

После переворачивания грибы окажутся сверху, а по бокам будут заметны разноцветные слои овощей. При желании края салата можно украсить свежим укропом или зеленым луком.

Что сделать, чтобы салат не развалился

Самое важное при приготовлении "Грибной поляны" - избегать лишней влаги и не перегружать слои майонезом.

Отварные овощи и курица должны полностью остыть перед сборкой. Теплые ингредиенты могут сделать майонез более жидким, из-за чего салат будет хуже держать форму.

Каждый слой стоит слегка уплотнять ложкой, но не прижимать слишком сильно. Переворачивать салат нужно только после охлаждения в холодильнике.

Как хранить салат "Грибная поляна"

Поскольку салат содержит отварную курицу, яйца и майонез, его нужно хранить в холодильнике.

Согласно рекомендациям FoodSafety, готовые салаты с мясом или птицей при надлежащем охлаждении обычно можно хранить в течение 3-4 дней при температуре не выше 4 градусов.

Если курицу, яйца или овощи отварили заранее, нужно учитывать и время их хранения до сборки салата. Приготовление готового блюда не начинает новый срок хранения продуктов.

Для лучшего вкуса и внешнего вида "Грибную поляну" желательно подавать в день приготовления или на следующий день.

Не стоит оставлять готовый салат при комнатной температуре дольше двух часов.

Обратите внимание на аллергены. Блюдо содержит яйца и молочные продукты. Майонез и маринованные продукты также могут содержать горчицу и другие аллергены, поэтому перед приготовлением нужно проверить их состав.