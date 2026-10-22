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Главная Люди Симонова, Ковтун и Лузкар: где победители первых сезонов "Україна має талант"
Люди 22 октября 2026 · 08:22

Симонова, Ковтун и Лузкар: где победители первых сезонов "Україна має талант"

Песочная анимация, вокал и иллюзии принесли им победу в "Україна має талант". Как сложились карьеры трех первых триумфаторов шоу?
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Симонова, Ковтун и Лузкар: где победители первых сезонов "Україна має талант"

Победители "Україна має талант" (коллаж: Styler)

Ксения Симонова покорила международные сцены, Елена Ковтун продолжила музыкальную карьеру, а Виталий Лузкар развивался в искусстве иллюзии. Через годы после побед на телевидении их карьеры изменились, а некоторые стали значительно менее публичным.

Вспоминаем вместе со Styler, чем они поразили зрителей и что известно об их жизни сегодня.

Ксения Симонова

Ксения Симонова победила в первом сезоне "Україна має талант" в 2009 году. Художница поразила судей и зрителей песочной анимацией: на подсвеченной поверхности она создавала изображения, которые менялись прямо во время выступления и складывались в эмоциональные истории.

Важной частью международной карьеры Симоновой стали выступления на "Евровидении". В 2011 году она создавала песочные анимации во время номера Мики Ньютон с песней Angel, с которой Украина заняла четвертое место в финале конкурса.

В 2019 году художница снова присоединилась к "Евровидению", на этот раз представляя творческий номер Молдовы. Она стала постановкой выступления Анны Одобеску с песней Stay и использовала необычную технику анимации искусственным снегом. Певица не прошла в финал, однако номер привлек внимание к творчеству украинской художницы.

В том же году Симонова принимала участие в американском шоу "America's Got Talent: The Champions", где дошла до финала и заняла третье место. Позже она выступила в британской версии проекта "Britain's Got Talent: The Champions" и стала третьей в финале.

В 2019 году Ксения Симонова стала лауреаткой русской литературной премии, от которой не отказалась. В то же время, бывший судья "Україна має талант" Игорь Кондратюк не считает художницу предательницей Украины. Он предположил, что ее возможности открыто протестовать против оккупации Крыма могли быть ограничены, и отметил, что она не жаловалась на жизнь в Украине, где была звездой. В последние годы художница никак не упоминала в своих соцсетях Украину и войну.

Симонова, Ковтун и Лузкар: где победители первых сезонов &quot;Україна має талант&quot;
Ксения Симонова (фото: instagram.com/kseniya_simonova.official)

Елена Ковтун

В 2010 году победу во втором сезоне "Україна має талант" одержала певица Елена Ковтун из Полтавы. На кастинг она пришла с песней Ани Лорак "Я вернусь". Ее вокал поразил судей и зрителей, а главный приз в размере миллиона гривен помог приобрести собственное жилье.

После победы Ковтун гастролировала по украинским городам и выступала на концертах. Впоследствии приглашений стало меньше, а развивать музыкальную карьеру оказалось сложнее. Певица рассказывала о финансовых затруднениях с записью собственных композиций, но не отказалась от музыки.

Елена обустроила дома небольшую студию, записывает каверы и авторские песни. Она также выступает на голосовом портале для незрячих людей. Певица живет в Полтаве и старается почаще возвращаться на большую сцену.

Во время полномасштабной войны Ковтун приняла участие в поддержке украинских военных. В феврале 2025 она рассказала о благотворительных концертах во Львове и Тернополе, во время которых собирали средства для ВСУ. По словам певицы, два выступления помогли собрать 400 тысяч гривен.

Ковтун также выражала желание выступать перед украинскими военными. Несмотря на трудности с концертной деятельностью, она продолжает петь и участвовать в благотворительных мероприятиях.

Симонова, Ковтун и Лузкар: где победители первых сезонов &quot;Україна має талант&quot;
Как выглядит Елена Ковтун сейчас (скриншот)

Виталий Лузкар

В 2011 году победителем третьего сезона "Україна має талант" стал иллюзионист Виталий Лузкарь. Он покорил зрителей фокусами, сценической магией и зрелищными номерами, объединяющими техническое мастерство и неожиданные эффекты.

В финале Лузкар опередил рэпера Артема Лоика и получил главный приз – миллион гривен. После победы он стремился развивать иллюзионизм в Украине, в частности, мечтал создать театр магии и запустить телевизионный проект об этом жанре.

Впоследствии Лузкар вместе со своим учителем Виталием Горбачевским создал шоу "13 иллюзий". Коллектив гастролировал по Украине, а отдельные номера показывали за границей. Также иллюзионист сыграл фокусника в телепроекте СТБ "Дім таємничних пригод".

В последующие годы Лузкар стал менее публичным. Он женат и имеет сына. О войне в своих социальных сетях никак не высказывалось. В марте 2026 года внимание к его странице в Instagram привлекла геолокация в Испании.

Симонова, Ковтун и Лузкар: где победители первых сезонов &quot;Україна має талант&quot;
Виталий Лузкар (фото: instagram.com/vitalii_luzkar)

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