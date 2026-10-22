Симонова, Ковтун і Лузкар: де зараз переможці перших сезонів "Україна має талант"

Ксенія Симонова підкорила міжнародні сцени, Олена Ковтун продовжила музичну кар’єру, а Віталій Лузкар розвивався у мистецтві ілюзії. За роки після перемог на телебаченні їхні кар’єри змінилися, а дехто став значно менш публічним.

Згадуємо разом зі Styler, чим вони вразили глядачів і що відомо про їхнє життя сьогодні.

Ксенія Симонова

Ксенія Симонова перемогла в першому сезоні "Україна має талант" у 2009 році. Художниця вразила суддів і глядачів пісочною анімацією: на підсвіченій поверхні вона створювала зображення, які змінювалися просто під час виступу та складалися в емоційні історії.

Важливою частиною міжнародної кар'єри Симонової стали виступи на "Євробаченні". У 2011 році вона створювала пісочні анімації під час номера Міки Ньютон із піснею "Angel", з якою Україна посіла четверте місце у фіналі конкурсу.

У 2019 році художниця знову долучилася до "Євробачення", цього разу представляючи творчий номер Молдови. Вона стала постановницею виступу Анни Одобеску з піснею "Stay" та використала незвичну техніку анімації штучним снігом. Співачка не пройшла до фіналу, однак номер привернув увагу до творчості української художниці.

Того ж року Симонова брала участь в американському шоу "America's Got Talent: The Champions", де дійшла до фіналу та посіла третє місце. Пізніше вона виступила в британській версії проєкту "Britain's Got Talent: The Champions" і також стала третьою у фіналі.

У 2019 році Ксенія Симонова стала лауреаткою російської літературної премії, від якої не відмовилася. Водночас колишній суддя "Україна має талант" Ігор Кондратюк не вважає художницю зрадницею України. Він припустив, що її можливості відкрито протестувати проти окупації Криму могли бути обмеженими, і зазначив, що вона не скаржилася на життя в Україні, де була зіркою. Останні роки художниця ніяк не згадувала у своїх соцмережах Україну та війну.

Ксенія Симонова (фото: instagram.com/kseniya_simonova.official)

Олена Ковтун

У 2010 році перемогу в другому сезоні "Україна має талант" здобула співачка Олена Ковтун із Полтави. На кастинг вона прийшла з піснею Ані Лорак "Я вернусь". Її вокал вразив суддів і глядачів, а головний приз у розмірі мільйона гривень допоміг придбати власне житло.

Після перемоги Ковтун гастролювала українськими містами та виступала на концертах. Згодом запрошень стало менше, а розвивати музичну кар'єру виявилося складніше. Співачка розповідала про фінансові труднощі із записом власних композицій, але не відмовилася від музики.

Олена облаштувала вдома невелику студію, записує кавери й авторські пісні. Вона також виступає на голосовому порталі для незрячих людей. Співачка живе в Полтаві та прагне частіше повертатися на велику сцену.

Під час повномасштабної війни Ковтун долучилася до підтримки українських військових. У лютому 2025 року вона розповіла про благодійні концерти у Львові та Тернополі, під час яких збирали кошти для ЗСУ. За словами співачки, два виступи допомогли зібрати 400 тисяч гривень.

Ковтун також висловлювала бажання виступати перед українськими військовими. Попри труднощі з концертною діяльністю, вона продовжує співати та брати участь у благодійних заходах.

Як виглядає Олена Ковтун зараз (скриншот)

Віталій Лузкар

У 2011 році переможцем третього сезону "Україна має талант" став ілюзіоніст Віталій Лузкар. Він підкорив глядачів фокусами, сценічною магією та видовищними номерами, у яких поєднувалися технічна майстерність і несподівані ефекти.

У фіналі Лузкар випередив репера Артема Лоїка та отримав головний приз - мільйон гривень. Після перемоги він прагнув розвивати ілюзіонізм в Україні, зокрема мріяв створити театр магії та запустити телевізійний проєкт про цей жанр.

Згодом Лузкар разом зі своїм учителем Віталієм Горбачевським створив шоу "13 ілюзій". Колектив гастролював Україною, а окремі номери показували за кордоном. Також ілюзіоніст зіграв фокусника в телепроєкті СТБ "Дім таємничих пригод".

У наступні роки Лузкар став менш публічним. Він одружений і має сина. Про війну у своїх соціальних мережах ніяк не висловлювався. У березні 2026 року увагу до його сторінки в Instagram привернула геолокація в Іспанії.