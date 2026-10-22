UA / RU
rbc.ua
Последние новости
05:58 Гороскопы
Таро-гороскоп на 22 октября: главные прогнозы для Скорпионов, Овнов и других знаков Зодиака
20:05 Гороскопы
Китайский гороскоп на 22 октября: Дракон, Крыса, Бык и Обезьяна решат давние проблемы
19:41 Вкусно
Свиная рулька, которая тает во рту: рецепт нежного мяса в пиве с апельсином
19:24 Полезное
Калина осенью: когда собирать ягоды и какие ветки нельзя обрезать
18:59 Люди
Командир "Эдельвейса" женился по военному обряду: в чем особенность церемонии
18:32 Гороскопы
К чему снится кошка, которая кусает или мурлычет: что значит сон по соннику Миллера
17:55 Люди
Продюсер Никитин объяснил, почему Андрей Данилко не будет переводить свои хиты на украинский: "Позиция гения"
17:13 Тренды
Пара из самолета сыграла родителей девушки на свидании: через два года она пригласила их на свадьбу (видео)
16:41 Холостяк
Дантес, Дурнев и Ткаченко: кого украинцы хотели видеть в "Холостяке" и "Холостячке"
16:09 Полезное
Гриб, которому не страшен мороз: где в Украине найти зимний опенок и как правильно его готовить
Все новости
Главная Гороскопы Таро-гороскоп на 22 октября: главные прогнозы для Скорпионов, Овнов и других знаков Зодиака
Гороскопы 22 октября 2026 · 05:58

Таро-гороскоп на 22 октября: главные прогнозы для Скорпионов, Овнов и других знаков Зодиака

Пора отпустить прошлое или бороться до конца? Карты намекают на важный выбор
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 22 октября: главные прогнозы для Скорпионов, Овнов и других знаков Зодиака

Девушка рассматривает карты Таро 22 октября (фото: Styler)

Карты Таро подскажут, на что обратить внимание в работе, отношениях и важных решениях. Некоторым знакам Зодиака придется проявить выдержку, другим - отпустить прошлое или решиться на перемены 22 октября.

Styler подробнее рассказывает, чего ожидать в четверг.

Овен

Карта Таро: Паж Мечей, перевернутый

Овнам следует следить за словами и не делать поспешных выводов. Есть риск неправильно понять чужие намерения или втянуться в спор из-за слухов. Прежде чем реагировать, проверьте информацию и дайте себе время все обдумать.

Телец

Карта Таро: Башня

Тельцам карта Башня советует быть готовыми к неожиданным изменениям. Привычный план может внезапно нарушиться, а определенная ситуация - показать свою истинную сущность. Не пытайтесь во что бы то ни стало удержать то, что уже не работает: иногда перемены открывают путь к лучшему.

Близнецы

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Для Близнецов 22 октября станет днем упорного труда и усовершенствования навыков. Внимание к деталям поможет продвинуться в работе и приблизиться к желаемому результату. Не ждите мгновенного успеха - именно последовательные усилия принесут наибольшую пользу.

Рак

Карта Таро: Мир, перевернутый

Ракам может быть сложно поставить точку в деле, которое давно нуждается в завершении. Незакрытые вопросы или отложенные решения будут напоминать о себе и принимать внимание. Не требуйте от себя идеального результата: определите, что еще предстоит сделать, и двигайтесь вперед шаг за шагом.

Лев

Карта Таро: Шестерка Мечей, перевернутая

Львам может казаться, что они застряли на одном месте и не могут перейти к новому этапу. Причиной могут быть сомнения, страх перемен или привязанность к прошлому. Не спешите, но честно спросите себя, что мешает двигаться дальше и стоит ли возвращаться к старым ситуациям.

Дева

Карта Таро: Король Мечей

Девам следует полагаться на логику, факты и холодный расчет. День подходит для серьезных разговоров, планирования и решений, нуждающихся в ясном мышлении. В то же время не будьте слишком категоричны: твердость позиции не означает, что нужно игнорировать чувства других.

Весы

Карта Таро: Пятерка Кубков

Весы могут вернуться мыслями к разочарованию или ситуации, оставившей неприятный осадок. Однако карта напоминает: не стоит сосредотачиваться только на потерях и ошибках. Посмотрите, какие возможности остаются рядом, и не позволяйте прошлому омрачать то хорошее, что есть в вашей жизни сейчас.

Скорпион

Карта Таро: Сила

Для Скорпионов день потребует выдержки, самоконтроля и уверенности в своих силах. Вы можете справиться со сложной ситуацией, если не позволите эмоциям управлять вашими решениями. Вместо давления и конфронтации выбирайте спокойствие, настойчивость и дипломатичность.

Стрелец

Карта Таро: Девятка Жезлов

Стрельцам может понадобиться дополнительное терпение: определенные дела потребуют больше усилий, чем ожидалось. Не исключено, что предыдущий опыт заставит вас быть настороженными или сомневаться в людях. Защищайте свои границы, но не воспринимайте каждое препятствие как признак будущей неудачи.

Козерог

Карта Таро: Тройка Пентаклей

Козерогам карты советуют не пытаться справиться со всем своими силами. Сотрудничество, обмен опытом и конструктивные советы помогут найти эффективное решение. На работе следует сосредоточиться на общих целях и не стесняться признавать вклад других людей в общий результат.

Водолей

Карта Таро: Двойка Мечей

Водолеям, вероятно, придется выбирать между двумя вариантами или определиться в вопросе, который они долго откладывали. Нежелание смотреть на ситуацию прямо может только усугубить неопределенность. Соберите необходимую информацию, учтите последствия и не позволяйте страху полностью остановить вас.

Рыбы

Карта Таро: Туз Кубков, перевернутый

Рыбам следует внимательнее отнестись к собственным эмоциям и не игнорировать усталость. Возможно, вы чувствуете, что отдаете другим больше, чем получаете вместо этого, или не можете открыто выразить свои чувства. Найдите время для себя, не торопитесь с эмоциональными решениями и не требуйте от себя быть сильными.

Ранее Styler рассказывал прогноз астролога Хани до конца 2026 года.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Финалист "МастерШеф" Виктор Перехрест получил тяжелые ранения на фронте: ему собирают помощь Люди Финалист "МастерШеф" Виктор Перехрест получил тяжелые ранения на фронте: ему собирают помощь
Водолеи получат признание, а Рыбы приблизятся к мечте: прогноз астролога Хани до конца 2026-го
Водолеи получат признание, а Рыбы приблизятся к мечте: прогноз астролога Хани до конца 2026-го Гороскопы
Одежда, подгузники и пеленки: блогерша Маришка MDVSK показала содержимое "пакета малыша" (видео)
Одежда, подгузники и пеленки: блогерша Маришка MDVSK показала содержимое "пакета малыша" (видео) Люди
Больше интересного
Морская, гималайская или поваренная соль: в чем разница и для чего каждый вид Морская, гималайская или поваренная соль: в чем разница и для чего каждый вид Юлія Люшньова · 20 октября 2026, 19:33
Часы разбились, остановились или показывают 11:11: какие приметы и поверья наши предки связывали со временем Часы разбились, остановились или показывают 11:11: какие приметы и поверья наши предки связывали со временем Наталия Крижановская · 20 октября 2026, 19:02
Татьяна Бевз, Лия Янголенко и Лиза Проценко: что известно о первых фаворитках "Холостяка-15" Татьяна Бевз, Лия Янголенко и Лиза Проценко: что известно о первых фаворитках "Холостяка-15" Юлия Шиканова · 20 октября 2026, 17:28
Китайский гороскоп на 22 октября: Дракон, Крыса, Бык и Обезьяна решат давние проблемы Китайский гороскоп на 22 октября: Дракон, Крыса, Бык и Обезьяна решат давние проблемы Катерина Собкова · 21 октября 2026, 20:05