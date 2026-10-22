Таро-гороскоп на 22 жовтня: головні прогнози для Скорпіонів, Овнів та інших знаків Зодіаку

Карти Таро підкажуть, на що звернути увагу в роботі, стосунках і важливих рішеннях. Деяким знакам Зодіаку доведеться проявити витримку, іншим - відпустити минуле або наважитися на зміни 22 жовтня.

Овен

Карта Таро: Паж Мечів, перевернутий

Овнам варто стежити за словами й не робити поспішних висновків. Є ризик неправильно зрозуміти чужі наміри або втягнутися в суперечку через чутки. Перш ніж реагувати, перевірте інформацію та дайте собі час усе обдумати.

Телець

Карта Таро: Вежа

Тельцям карта Вежа радить бути готовими до несподіваних змін. Звичний план може раптово порушитися, а певна ситуація - показати свою справжню суть. Не намагайтеся будь-що втримати те, що вже не працює: іноді зміни відкривають шлях до кращого.

Близнюки

Карта Таро: Вісімка Пентаклів

Для Близнюків 22 жовтня стане днем наполегливої праці та вдосконалення навичок. Увага до деталей допоможе просунутися в роботі й наблизитися до бажаного результату. Не чекайте миттєвого успіху - саме послідовні зусилля принесуть найбільшу користь.

Рак

Карта Таро: Світ, перевернутий

Ракам може бути складно поставити крапку в справі, яка давно потребує завершення. Незакриті питання або відкладені рішення нагадуватимуть про себе й забиратимуть увагу. Не вимагайте від себе ідеального результату: визначте, що ще потрібно зробити, і рухайтеся вперед крок за кроком.

Лев

Карта Таро: Шістка Мечів, перевернута

Левам може здаватися, що вони застрягли на одному місці й не можуть перейти до нового етапу. Причиною можуть бути сумніви, страх змін або прив'язаність до минулого. Не поспішайте, але чесно запитайте себе, що саме заважає рухатися далі та чи варто повертатися до старих ситуацій.

Діва

Карта Таро: Король Мечів

Дівам варто покладатися на логіку, факти й холодний розрахунок. День підходить для серйозних розмов, планування та рішень, які потребують ясного мислення. Водночас не будьте надто категоричними: твердість позиції не означає, що потрібно ігнорувати почуття інших.

Терези

Карта Таро: П'ятірка Кубків

Терези можуть повернутися думками до розчарування або ситуації, яка залишила неприємний осад. Однак карта нагадує: не варто зосереджуватися лише на втратах і помилках. Подивіться, які можливості залишаються поруч, і не дозволяйте минулому затьмарювати те хороше, що є у вашому житті зараз.

Скорпіон

Карта Таро: Сила

Для Скорпіонів день вимагатиме витримки, самоконтролю та впевненості у власних силах. Ви зможете впоратися зі складною ситуацією, якщо не дозволите емоціям керувати вашими рішеннями. Замість тиску й конфронтації обирайте спокій, наполегливість і дипломатичність.

Стрілець

Карта Таро: Дев'ятка Жезлів

Стрільцям може знадобитися додаткове терпіння: певні справи вимагатимуть більше зусиль, ніж очікувалося. Не виключено, що попередній досвід змусить вас бути настороженими або сумніватися в людях. Захищайте власні межі, але не сприймайте кожну перешкоду як ознаку майбутньої невдачі.

Козоріг

Карта Таро: Трійка Пентаклів

Козорогам карти радять не намагатися впоратися з усім самотужки. Співпраця, обмін досвідом і конструктивні поради допоможуть знайти ефективне рішення. На роботі варто зосередитися на спільних цілях і не соромитися визнавати внесок інших людей у загальний результат.

Водолій

Карта Таро: Двійка Мечів

Водоліям, імовірно, доведеться обирати між двома варіантами або визначатися з питанням, яке вони довго відкладали. Небажання дивитися на ситуацію прямо може лише посилити невизначеність. Зберіть необхідну інформацію, зважте наслідки й не дозволяйте страху повністю зупинити вас.

Риби

Карта Таро: Туз Кубків, перевернутий

Рибам варто уважніше поставитися до власних емоцій і не ігнорувати втому. Можливо, ви відчуваєте, що віддаєте іншим більше, ніж отримуєте натомість, або не можете відкрито висловити свої почуття. Знайдіть час для себе, не поспішайте з емоційними рішеннями й не вимагайте від себе постійно бути сильними.