Мариновані печериці та ніжна начинка: покроковий рецепт приготування салату "Грибна поляна"

Салат "Грибна поляна" - це багатошарова страва з маринованими печерицями, картоплею, куркою та овочами. Його особливість у незвичайному оформленні: цілі гриби утворюють верхівку салату, а зелень створює ефект справжньої лісової галявини.

Як приготувати салат "Грибна поляна", правильно викласти шари та зберегти форму під час подачі, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

Як приготувати салат "Грибна поляна"

Салат збирають у зворотному порядку: гриби викладають капелюшками донизу, а після охолодження форму перевертають на тарілку. Для приготування підійде глибока кругла миска діаметром 18-20 см, висотою приблизно 7-9 см та місткістю 1,5-2 літри.

Миску потрібно застелити харчовою плівкою, залишивши краї зовні, щоб готовий салат було легше вийняти.

Якщо всі продукти вже відварені, активне приготування займе приблизно 40-50 хвилин. Додатково знадобиться 2-3 години для охолодження.

Салат "Грибна поляна" (фото: Остапова Анастасія)

Інгредієнти для салату "Грибна поляна"

мариновані печериці без маринаду - 350-400 г

відварене куряче філе - 300 г

відварена картопля - 250-300 г (2-3 середні картоплини)

відварена морква - 150-200 г (1 велика або 2 невеликі)

варені яйця - 3 штуки

твердий сир - 120 г

мариновані огірки - 2-3 штуки

зелена цибуля - невеликий пучок

свіжий кріп - невеликий пучок

майонез - 150-180 г

сіль і чорний мелений перець - до смаку

Із цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 8-10 порцій.

Як підготувати інгредієнти для салату

Відварені картоплю та моркву потрібно повністю охолодити, очистити й натерти на великій тертці в окремі миски.

Яйця слід зварити круто протягом 9-10 хвилин після закипання води, охолодити та натерти на тертці.

Куряче філе потрібно відварити до повної готовності, охолодити й нарізати невеликими кубиками або розібрати на волокна.

Мариновані огірки нарізати дрібними кубиками та злити зайву рідину, щоб салат не став водянистим. Твердий сир натерти на дрібній або середній тертці.

Для оформлення краще обирати цілі мариновані печериці приблизно однакового розміру. Маринад потрібно злити, а гриби залишити на ситі, щоб стекла зайва рідина.

Кріп і зелену цибулю промити, добре обсушити та дрібно нарізати.

Як правильно викласти шари салату "Грибна поляна"

Глибоку миску застеліть харчовою плівкою так, щоб її краї трохи виступали назовні. Це допоможе зберегти форму салату під час перевертання.

Перший шар - мариновані печериці.

Щільно викладіть цілі гриби на дно миски капелюшками донизу. Розміщуйте їх близько один до одного, щоб після перевертання вони вкривали поверхню салату.

Другий шар - зелень.

Між грибами та поверх них розподіліть подрібнені кріп і зелену цибулю. Зелень створить ефект трави між печерицями.

Третій шар - картопля.

Викладіть половину натертої картоплі, обережно розрівняйте ложкою та змастіть тонким шаром майонезу. Не притискайте картоплю надто сильно, щоб не змістити гриби.

Четвертий шар - куряче філе.

Розподіліть підготовлену курку, за потреби посоліть і поперчіть, змастіть тонким шаром майонезу. Сіль додавайте обережно, оскільки в салаті вже є мариновані продукти та сир.

П'ятий шар - мариновані огірки.

Викладіть нарізані огірки поверх курки. Додатковий майонез можна не додавати, оскільки огірки вже містять достатньо вологи.

Шостий шар - яйця.

Розподіліть натерті яйця та змастіть тонким шаром майонезу.

Сьомий шар - твердий сир.

Викладіть натертий сир і злегка змастіть майонезом, щоб шари краще трималися разом.

Восьмий шар - морква.

Додайте натерту моркву, розрівняйте та змастіть невеликою кількістю майонезу.

Дев'ятий шар - картопля.

Завершіть салат рештою картоплі. Рівномірно викладіть її, злегка ущільніть ложкою та розрівняйте.

Після перевертання саме цей шар стане основою салату, тому він має бути достатньо щільним.

Як перевернути салат, щоб гриби залишилися зверху

Після викладання всіх шарів накрийте миску харчовою плівкою та поставте в холодильник на 2-3 години. За цей час салат охолоне, а шари краще триматимуть форму.

Перед подачею зніміть верхню плівку, накрийте миску великою плоскою тарілкою та, притримуючи обидві ємності, обережно переверніть їх одним рухом.

Повільно підніміть миску та зніміть харчову плівку, щоб не змістити печериці.

Після перевертання гриби опиняться зверху, а з боків будуть помітні різнокольорові шари овочів. За бажанням краї салату можна прикрасити свіжим кропом або зеленою цибулею.

Що зробити, щоб салат не розпався

Найважливіше під час приготування "Грибної поляни" - уникати зайвої вологи та не перевантажувати шари майонезом.

Відварені овочі й курка мають повністю охолонути перед складанням. Теплі інгредієнти можуть зробити майонез рідшим, через що салат гірше триматиме форму.

Кожен шар варто злегка ущільнювати ложкою, але не притискати надто сильно. Перевертати салат потрібно лише після охолодження в холодильнику.

Як зберігати салат "Грибна поляна"

Оскільки салат містить відварену курку, яйця та майонез, його потрібно зберігати в холодильнику.

За рекомендаціями FoodSafety, готові салати з м'ясом або птицею за належного охолодження зазвичай можна зберігати протягом 3-4 днів за температури не вище 4 градусів.

Якщо курку, яйця чи овочі відварили заздалегідь, потрібно враховувати і час їхнього зберігання до складання салату. Приготування готової страви не починає новий строк зберігання продуктів.

Для найкращого смаку та зовнішнього вигляду "Грибну поляну" бажано подавати в день приготування або наступного дня.

Не варто залишати готовий салат за кімнатної температури довше ніж на дві години.

Зверніть увагу на алергени. Страва містить яйця та молочні продукти. Майонез і мариновані продукти також можуть містити гірчицю та інші алергени, тому перед приготуванням потрібно перевірити їхній склад.