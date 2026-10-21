Командир "Едельвейсу" одружився за військовим обрядом: у чому особливість церемонії

Командир 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" із позивним Док та його наречена Анна одружилися за військовим обрядом "Скріплення долі й роду". Під час церемонії молодята поклали руки на меч, обмінялися обручками та пройшли коридором зі смолоскипів.
Як відбулася церемонія та що означають її елементи - розповідає Styler.
Як відбулося весілля командира "Едельвейсу"
Обряд для Дока та Анни провів бригадний генерал Андрій Білецький. Після того як наречені поклали руки на меч і обмінялися обручками, він зв’язав їхні руки рушником, символічно поєднавши їхні долі.
"Бажаю вам щирої любові на все життя і створити у своїй маленькій родині відблиск нашої нації як великої родини", - звернувся Білецький до молодят.
Що таке "Скріплення долі й роду"
Це сучасний військовий весільний обряд, який розробила Хорунжа служба 3-ї окремої штурмової бригади Третього армійського корпусу. Він поєднує елементи української обрядової спадщини, військовий церемоніал і традиції підрозділу.
За задумом його авторів, створення родини стає важливою подією не лише для молодят, а й для військової спільноти. Побратими й посестри беруть участь у церемонії та засвідчують початок їхнього спільного життя.
Навіщо молодята кладуть руки на меч
Кожен елемент обряду має символічне значення. Перед його початком молодята передають зброю побратимам зі словами: "Моє життя належить тепер не лише мені".
Це символізує нову відповідальність: військовий зберігає свій обов’язок, але відтепер відповідає ще й за людину поруч.
Меч у церемонії виступає символічним свідком обітниці. Він уособлює честь, вірність слову та готовність захищати. Обручки означають вірність і спільний шлях, а рушник - єдність пари.
Зв’язуючи руки молодят, командир промовляє: "Ці руки тепер одна доля". За задумом обряду, у такий спосіб військова спільнота визнає нову родину.
Що означає коридор зі смолоскипів
На початку та наприкінці церемонії молодята проходять коридором зі смолоскипів, який утворюють побратими й посестри. Перший прохід символізує двох окремих людей, а завершальний - створену ними родину.
Автори обряду вкладають у нього ідею продовження життя попри війну. Поняття роду вони пов’язують із пам’яттю про попередні покоління, турботою про близьких і відповідальністю перед майбутніми.
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