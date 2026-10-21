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Головна Люди Командир "Едельвейсу" одружився за військовим обрядом: у чому особливість церемонії
Люди 21 жовтня 2026 · 18:59

Командир "Едельвейсу" одружився за військовим обрядом: у чому особливість церемонії

Командир "Едельвейсу" Док одружився з Анною за незвичним військовим обрядом із мечем, рушником і коридором зі смолоскипів
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Командир "Едельвейсу" одружився за військовим обрядом: у чому особливість церемонії

Весілля командира "Едельвейсу" Дока та його обраниці Анни (колаж: Styler)

Командир 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" із позивним Док та його наречена Анна одружилися за військовим обрядом "Скріплення долі й роду". Під час церемонії молодята поклали руки на меч, обмінялися обручками та пройшли коридором зі смолоскипів.

Як відбулася церемонія та що означають її елементи - розповідає Styler.

Як відбулося весілля командира "Едельвейсу"

Обряд для Дока та Анни провів бригадний генерал Андрій Білецький. Після того як наречені поклали руки на меч і обмінялися обручками, він зв’язав їхні руки рушником, символічно поєднавши їхні долі.

"Бажаю вам щирої любові на все життя і створити у своїй маленькій родині відблиск нашої нації як великої родини", - звернувся Білецький до молодят.

Що таке "Скріплення долі й роду"

Це сучасний військовий весільний обряд, який розробила Хорунжа служба 3-ї окремої штурмової бригади Третього армійського корпусу. Він поєднує елементи української обрядової спадщини, військовий церемоніал і традиції підрозділу.

За задумом його авторів, створення родини стає важливою подією не лише для молодят, а й для військової спільноти. Побратими й посестри беруть участь у церемонії та засвідчують початок їхнього спільного життя.

Навіщо молодята кладуть руки на меч

Кожен елемент обряду має символічне значення. Перед його початком молодята передають зброю побратимам зі словами: "Моє життя належить тепер не лише мені".

Це символізує нову відповідальність: військовий зберігає свій обов’язок, але відтепер відповідає ще й за людину поруч.

Меч у церемонії виступає символічним свідком обітниці. Він уособлює честь, вірність слову та готовність захищати. Обручки означають вірність і спільний шлях, а рушник - єдність пари.

Зв’язуючи руки молодят, командир промовляє: "Ці руки тепер одна доля". За задумом обряду, у такий спосіб військова спільнота визнає нову родину.

Командир &quot;Едельвейсу&quot; одружився за військовим обрядом: у чому особливість церемонії
Док та Анна (фото надане пресслужбою)

Що означає коридор зі смолоскипів

На початку та наприкінці церемонії молодята проходять коридором зі смолоскипів, який утворюють побратими й посестри. Перший прохід символізує двох окремих людей, а завершальний - створену ними родину.

Автори обряду вкладають у нього ідею продовження життя попри війну. Поняття роду вони пов’язують із пам’яттю про попередні покоління, турботою про близьких і відповідальністю перед майбутніми.

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