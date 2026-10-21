Гриб, якому не страшний мороз: де в Україні знайти зимовий опеньок та як правильно його готувати

Перші нічні заморозки не завжди означають кінець грибного сезону. Є види, які з'являються пізньої осені, витримують холод і продовжують розвиватися навіть узимку. Один із найцікавіших - зимовий опеньок, який можна впізнати за золотисто-помаранчевими шапинками на деревині.

Styler розповідає, які гриби можна зустріти в лісі наприкінці осені, чим вони особливі та чому під час їх збирання не можна втрачати пильність.

Гриб, який переживає заморозки

Зимовий опеньок, або фламуліна оксамитоніжкова (Flammulina velutipes) - один із найвідоміших грибів холодного сезону. На відміну від багатьох звичних осінніх видів, він може рости від пізньої осені до весни.

Шукати його варто не серед опалого листя, а на деревині листяних порід - зокрема на пнях, повалених стовбурах і пошкоджених ділянках дерев. Гриб часто утворює щільні пучки, які особливо помітні на темному тлі кори.

Зимовий опеньок (фото: wikipedia.org)

Його шапинка зазвичай жовтувато-помаранчева або рудувато-коричнева, а в сиру погоду стає слизькою та блискучою. Ніжка темнішає донизу й має характерну оксамитову поверхню.

Найдивовижніше - здатність плодових тіл витримувати заморозки. Коли температура знову підвищується, гриб може відновити розвиток. Про цю особливість фламуліни повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Чи можна знайти гриби після перших морозів

Так. Похолодання не припиняє розвиток усіх грибів одночасно. Деякі види пристосовані до низьких температур, а під час відлиг можуть знову формувати плодові тіла.

Окрім фламуліни, у холодний сезон можна зустріти й інші деревні гриби, зокрема деякі види глив. Проте їхня поява залежить від виду, вологості, температури та місцевих умов. Тому не варто очікувати, що після кожного морозу ліс буде повний грибів.

Є й інша цікава особливість: коли листя опадає, помітити гриби на стовбурах іноді легше, ніж улітку. Яскраві шапинки на темній деревині виділяються здалеку, а відсутність густої рослинності відкриває ділянки, які раніше були приховані.

Чому зимові гриби потребують особливої обережності

Збирати гриби лише за кольором або загальним виглядом небезпечно. У фламуліни є отруйні двійники, зокрема галерина облямована (Galerina marginata), яка може рости на деревині та становить смертельну небезпеку.

Для розпізнавання потрібно враховувати сукупність ознак: будову шапинки й ніжки, колір пластинок, наявність кільця, тип деревини та інші характеристики.

Навіть якісної фотографії не завжди достатньо для надійного визначення виду.

Північноамериканська мікологічна асоціація (NAMA) також наголошує: не існує однієї візуальної ознаки, яка безпомилково відрізняє їстівні гриби від отруйних.

Тому незнайомі гриби краще фотографувати й залишати в лісі. А якщо немає цілковитої впевненості у визначенні виду, не варто брати їх для приготування.

Гриби, які не бояться морозу (wikipedia.org)

Важливо: морозостійкість не робить гриб автоматично безпечним для споживання. Збирайте лише ті види, які достеменно знаєте, і не вживайте грибів, визначених лише за фото чи однією зовнішньою ознакою.

Як підготувати зимові опеньки до приготування

Зимовий опеньок потребує ретельного очищення й обов'язкової термічної обробки. Водночас готувати можна лише гриби, вид яких достовірно підтверджений.

Перед приготуванням

Очистьте гриби. Видаліть залишки деревини, листя та інше сміття.

Видаліть залишки деревини, листя та інше сміття. Огляньте кожен гриб. Відкиньте пошкоджені або зіпсовані екземпляри.

Відкиньте пошкоджені або зіпсовані екземпляри. Обріжте жорсткі ніжки. Нижня частина ніжки фламуліни темна, волокниста й часто надто тверда, тому для страв зазвичай залишають шапинки та ніжніші частини.

Нижня частина ніжки фламуліни темна, волокниста й часто надто тверда, тому для страв зазвичай залишають шапинки та ніжніші частини. Не їжте сирими. Зимові опеньки потрібно ретельно приготувати перед споживанням.

За даними британської природоохоронної організації Woodland Trust, фламуліну вживають після термічної обробки, а її жорсткі ніжки зазвичай не використовують.

Як посмажити зимові опеньки з цибулею

Якщо гриби достовірно визначені як їстівна фламуліна, можна приготувати просту страву.

Інгредієнти:

300 г зимових опеньків;

1 цибулина;

1-2 столові ложки олії;

сіль - до смаку.

Приготування:

Очистьте гриби, обріжте жорсткі частини ніжок і промийте за потреби.

Наріжте цибулю та обсмажте її на олії до м'якості.

Додайте гриби й готуйте, регулярно помішуючи, до повної готовності. Не залишайте їх сирими всередині.

Посоліть наприкінці та подавайте гарячими.

Важливо: фламуліну можна сплутати з галериною облямованою (Galerina marginata) - смертельно отруйним грибом, який також росте на деревині. Отруйні речовини галерини не зникають під час варіння чи смаження. Тому якщо є сумніви щодо визначення грибів, не використовуйте їх для приготування.